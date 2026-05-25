Куда делись вши: почему ничего не слышно о педикулёзе

Многим кажется, что вши остались где-то в прошлом — вместе с советскими школьными медкабинетами и керосином. Но педикулёз никуда не делся. Разобрались, почему о вшах стали говорить меньше и что на самом деле происходит с этой инфекцией сегодня.

Вши не исчезли. Педикулёз до сих пор регулярно встречается у детей и взрослых во всём мире. По данным CDC, головные вши особенно часто распространяются среди школьников.

Просто сегодня о них говорят меньше. Причин несколько.

Изменились методы лечения. Раньше педикулёз превращался в целую катастрофу: ребёнка могли отстранить от школы, волосы коротко стригли, постель кипятили, а квартиру обрабатывали едкими средствами. Сейчас врачи знают, что вши не переносят опасные инфекции и не связаны с «грязью» или плохой гигиеной.

Появились более удобные препараты. Современные средства работают быстрее и безопаснее старых методов. В продаже есть лосьоны и специальные расчёски, которые помогают избавиться от вшей проще, чем старые методы, хотя повторная обработка через 7–10 дней обычно всё равно нужна.

Есть и ещё один важный момент. Вши стали хуже реагировать на часть старых препаратов. В CDC отмечают, что у головных вшей развивается устойчивость к некоторым средствам на основе перметрина и пиретринов. Поэтому врачи рекомендуют не только лечебные препараты, но и тщательное вычёсывание волос специальным гребнем

Ещё одна причина — люди стали реже сообщать о педикулёзе публично. Раньше в школах могли вывешивать списки классов с «карантином по вшам». Сейчас от этого постепенно уходят. В США и Европе многие школы даже отказались от строгих правил, по которым ребёнка не пускали на занятия до полного удаления гнид.

В России подход пока строже. По рекомендациям Роспотребнадзора, ребёнка с педикулёзом временно отстраняют от занятий до обработки волос и получения медицинской справки. В официальных памятках ведомства отдельно указано, что допуск в школу возможен только после санации от вшей и гнид.

Из-за этого создаётся ощущение, будто проблема исчезла.

На самом деле вспышки педикулёза происходят регулярно — особенно осенью, когда дети возвращаются в школы и кружки. В 2023 году NHS England сообщала о резком росте обращений к материалам о вшах после начала учебного года.

Главное, что стоит помнить: педикулёз — неприятная, но обычная ситуация. Он не говорит о плохой гигиене, «неблагополучии» семьи или уровне достатка. Вши передаются прежде всего при тесном контакте головы с головой. Головные вши не умеют прыгать или летать, но могут передаваться при совместном использовании головных уборов и расчесок. Именно поэтому дети заражаются чаще взрослых.

Так что ответ на вопрос «куда делись вши» довольно простой: никуда. Просто вокруг них стало меньше паники.

