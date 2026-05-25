От низкого роста до бесплодия: врач — о редких симптомах проблем с ЖКТ

Изжога после еды, тяжесть в животе или проблемы со стулом часто списывают на стресс, перекусы и «что-то не то съел». Но постоянный дискомфорт со стороны ЖКТ может быть симптомом болезней желудка, кишечника или желчного пузыря. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала «Рамблеру», с какими симптомами обращаются к врачам её специальности и какие обследования могут понадобиться.

Что лечит гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог специализируется на заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Это не только желудок и кишечник, но и печень, желчный пузырь, пищевод и поджелудочная железа. Поэтому список заболеваний, которыми занимается гастроэнтеролог, довольно большой. Ниже перечислены только самые распространённые.

Болезни пищевода

(гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь): состояние, при котором кислое содержимое желудка регулярно забрасывается обратно в пищевод, вызывая изжогу. Эзофагит: воспаление слизистой оболочки пищевода различной природы (инфекционное, аллергическое или химическое).

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

воспаление слизистой оболочки желудка, которое часто ассоциировано с бактерией Helicobacter pylori, но может возникать и по другим причинам. Язвенная болезнь: образование повреждений (язв) на стенках желудка или двенадцатиперстной кишки.

образование повреждений (язв) на стенках желудка или двенадцатиперстной кишки. Функциональная диспепсия: нарушение работы пищеварения без явных органических повреждений.

Болезни кишечника

функциональное расстройство, проявляющееся болями в животе, спазмами, вздутием и нарушением стула (диарея или запоры). Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК): тяжёлые аутоиммунные патологии, например болезнь Крона и язвенный колит, вызывающие хроническое воспаление.

тяжёлые аутоиммунные патологии, например болезнь Крона и язвенный колит, вызывающие хроническое воспаление. Целиакия: генетическая непереносимость глютена (белка злаков), которая приводит к атрофии ворсинок тонкого кишечника.

Заболевания печени

воспалительные процессы в печени вирусного, токсического (алкогольного, лекарственного) или аутоиммунного происхождения. Жировой гепатоз: избыточное накопление жира в клетках печени, часто связанное с нарушением обмена веществ и лишним весом.

избыточное накопление жира в клетках печени, часто связанное с нарушением обмена веществ и лишним весом. Цирроз: терминальная стадия многих болезней печени, при которой нормальная ткань замещается рубцовой (соединительной).

Болезни желчевыводящих путей

воспаление желчного пузыря, часто развивающееся на фоне застоя желчи. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ): формирование камней (конкрементов) в желчном пузыре или его протоках.

Заболевания поджелудочной железы

Панкреатит: воспаление поджелудочной железы (острое или хроническое), нарушающее выработку важнейших пищеварительных ферментов и инсулина.

Когда нужно обращаться к гастроэнтерологу

По словам врача-гастроэнтеролога Татьяны Головчанской, самая частая причина обращения — боль в животе, но она далеко не единственная. К гастроэнтерологу также обращаются с жалобами на:

повторяющиеся язвы во рту;

привкус кислого или горького;

ощущение «комка» в горле;

затруднённое глотание или боль;

отрыжку или регургитацию (обратный заброс) еды в рот;

чувство жжения или боли в груди (изжогу);

тошноту и рвоту;

чувство быстро наступающего голода;

ощущение переедания и тяжести после еды;

вздутие живота;

повышенное отхождение газов;

урчание в животе;

нерегулярный стул (запор, диарею или их чередование);

кровь в стуле.

«И это далеко не все возможные поводы для обращения. Есть большой спектр внекишечных проявлений заболеваний желудочно-кишечного тракта — например, дефицит железа и витаминов, низкий рост, задержка наступления менструаций, необъяснимое бесплодие, дефекты зубной эмали, потеря веса или плохой набор веса». Головчанская Татьяна Александровна врач-гастроэнтеролог клиники DocMed, гепатолог, региональный представитель национальной ассоциации «Жизнь без глютена», стаж 7 лет

Как проходит приём гастроэнтеролога

На первом приёме врач обычно уточняет:

где именно болит;

когда появились симптомы;

связаны ли они с едой;

какие лекарства принимает пациент;

есть ли хронические заболевания.

После этого гастроэнтеролог проводит осмотр и при необходимости назначает обследования. Это могут быть:

анализы крови (общий анализ крови, биохимический анализ крови);

анализы кала (фекальный кальпротектин);

УЗИ органов брюшной полости;

эндоскопические исследования (ЭГДС или колоноскопия);

тесты на инфекцию H. pylori (13С-уреазный дыхательный тест или антиген Н. pylori в кале);

водородно-метановый дыхательный тест и другие виды тестирования, в зависимости от показаний.

Однако заранее сдавать анализы перед консультацией необязательно.

«Если какие-то обследования были пройдены до обращения к врачу, желательно взять их с собой на приём. Но заранее лучше ничего не сдавать: врач составит индивидуальный план диагностического поиска после опроса и осмотра. У любого обследования должно быть обоснование — как результат повлияет на дальнейшую тактику. Также есть вероятность, что на этапе беседы уже будет поставлен диагноз, и дополнительные манипуляции не потребуются», — объясняет врач.

К тому же некоторые популярные среди пациентов анализы могут вообще быть бесполезны в гастроэнтерологии. Например, анализы крови на IgG к продуктам.

«Чем выше уровень IgG к продуктам, тем лучше переносимость этого продукта, а не наоборот. Поэтому на основании высоких значений исключать их не надо. Другой пример малоинформативных обследований — анализ кала на дисбактериоз. Истинный состав микрофлоры кишечника определить по нему нельзя, и общепринятых норм для этого анализа нет», — комментирует гастроэнтеролог.

Основные принципы лечения

Терапия зависит от множества факторов, но чаще всего применяется:

Медикаментозное лечение. В зависимости от диагноза могут назначать препараты для снижения кислотности, ферменты, спазмолитики, антибиотики и другие средства. Дозу и длительность приёма лекарств обсуждают на приёме индивидуально.

В зависимости от диагноза могут назначать препараты для снижения кислотности, ферменты, спазмолитики, антибиотики и другие средства. Дозу и длительность приёма лекарств обсуждают на приёме индивидуально. Коррекция рациона и образа жизни. При некоторых заболеваниях ЖКТ, например целиакии (непереносимость глютена) или фенилкетонурии (нарушение обмена аминокислот), еда напрямую влияет на самочувствие. Поэтому гастроэнтеролог может рекомендовать отказаться от некоторых продуктов.

Важно понимать, что лечебные диеты нужны далеко не всем пациентам с нарушениями в работе ЖКТ.

«Когда есть реакция со стороны желудка или кишечника, например усиление изжоги, вздутие, боли в животе или послабление стула, нужен подбор индивидуального рациона питания с ограничением конкретных продуктов-провокаторов. Поголовное следование номерным столам, тотальное исключение молочных продуктов, глютена или паслёновых не имеют смысла», — рассказывает врач.

Профилактика: как сохранить здоровье пищеварительной системы

Полностью защититься от болезней пищеварительной системы невозможно, но здоровый образ жизни помогает снизить риск.

Сбалансированный рацион. Регулярное питание — это три основных приёма пищи и один-два перекуса в течение дня.

«Такой режим питания можно считать профилактикой эрозивно-язвенных поражений ЖКТ (потому что еда становится буфером, который разбавляет соляную кислоту в желудке), запоров (так как приём пищи запускает перистальтику кишечника) и образования камней в желчном пузыре (каждый приём пищи желчный пузырь сокращается и не даёт желчи застаиваться)», — объясняет Татьяна Головчанская.

Физическая активность. Движение важно для нормальной работы ЖКТ. ВОЗ рекомендует уделять спорту хотя бы 150 минут в неделю.

«Например, непрерывная ходьба в течение 30 минут помогает ускорять время транзита по ЖКТ, облегчая процесс дефекации и уменьшая вздутие живота и тяжесть после приёма пищи», — говорит гастроэнтеролог.

Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь усугубляют симптомы многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также могут быть причиной некоторых болезней.

«Никотин и спиртное связаны с гиперсекрецией соляной кислоты, это важно при изжоге, тошноте, тяжести после еды, боли в верхней части живота. Также вредные привычки могут влиять на симптомы со стороны кишечника (диарея, вздутие) и печени (алкогольная болезнь печени и стеатоз печени)», — предупреждает специалист.

Врачи также советуют не игнорировать хронические симптомы. Многие болезни ЖКТ гораздо легче лечить на ранних стадиях, чем после появления осложнений.

Главное

Постоянная изжога, боли в животе, вздутие или проблемы со стулом нельзя игнорировать. Если симптомы повторяются регулярно или мешают повседневной жизни, лучше не откладывать визит к гастроэнтерологу.

Ранняя диагностика помогает вовремя выявить заболевания пищевода, желудка, кишечника, печени или желчного пузыря и избежать осложнений.

Текст проверила Татьяна Головчанская, врач-гастроэнтеролог клиники DocMed, стаж 7 лет.

