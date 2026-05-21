«Кортизоловое лицо» и ещё 4 мифа, в которые верят миллионы

Кортизол стал звездой соцсетей: ему приписывают лишний вес, отёки, бессонницу и даже старение лица. Однако часть популярных советов противоречит научным данным. Разобралиспять фактов о кортизоле, которые помогут отличить реальные данные от интернет-страшилок.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Кортизол нужен не только во время стресса

Кортизол часто называют «гормоном стресса», но это слишком упрощённое объяснение. Этот гормон помогает организму просыпаться утром, поддерживает давление, влияет на уровень сахара в крови и участвует в работе иммунитета.

Уровень кортизола меняется в течение дня. Обычно пик приходится на утро, а вечером показатель снижается. Поэтому анализы на кортизол врачи назначают в конкретные часы — иначе результат легко трактовать неправильно.

Постоянный недосып может поднять кортизол

Даже одна ночь недосыпа влияет на уровень гормонов. Когда человек регулярно спит по 4–5 часов, организм воспринимает это как нагрузку. В ответ растёт уровень кортизола.

Из-за этого может усиливаться тяга к сладкому и жирной еде. Поэтому после бессонной ночи многим сильнее хочется сладкого, жирной пищи или фастфуда — это связано не только с силой воли, но и с физиологической реакцией организма.

Как стресс разрушает тело: 9 последствий

«Кортизоловое лицо» из TikTok — не медицинский диагноз

В соцсетях популярна теория «кортизолового лица»: якобы от стресса лицо становится круглым и отёчным. Но в обычной жизни высокий кортизол редко меняет внешность настолько заметно.

Сильное и стойкое повышение кортизола бывает при синдроме Кушинга — редком эндокринном заболевании. Тогда действительно появляются округление лица, набор веса, растяжки и другие симптомы. Но у большинства людей отёчность лица связана с недосыпом, избытком соли, алкоголем, колебаниями веса или особенностями строения лица.

Кортизол может влиять на память

Кратковременный стресс иногда помогает быстрее реагировать и лучше запоминать важные события. Но если стресс тянется месяцами, эффект меняется.

Долгое повышение кортизола может вызвать ухудшение памяти и концентрации. Учёные предполагают, что это связано с воздействием на гиппокамп — область мозга, которая участвует в обучении и хранении воспоминаний.

Спорт сначала повышает кортизол — и это нормально

После интенсивной тренировки уровень кортизола растёт. Многие пугаются этого и начинают избегать нагрузок, считая их «вредными для гормонов». Но краткий подъём кортизола во время спорта — нормальная реакция организма.

Проблемы появляются, если человек почти не восстанавливается: мало спит, сидит на жёсткой диете и тренируется без отдыха. Тогда организм дольше остаётся в состоянии стресса. А вот умеренные тренировки, наоборот, помогают лучше справляться со стрессом в долгосрочной перспективе.

Главное

Кортизол — не «плохой гормон», который нужно срочно снижать детоксами и БАДами. Он помогает организму адаптироваться к нагрузкам. Опасность несёт не сам кортизол, а долгий стресс, недосып и отсутствие восстановления. А популярные в соцсетях признаки вроде «кортизолового лица» часто объясняются совсем другими причинами.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.