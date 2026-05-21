«Кортизоловое лицо» и ещё 4 мифа, в которые верят миллионы

Кортизол: 5 неожиданных фактов о гормоне стресса
Кортизол стал звездой соцсетей: ему приписывают лишний вес, отёки, бессонницу и даже старение лица. Однако часть популярных советов противоречит научным данным. Разобралиспять фактов о кортизоле, которые помогут отличить реальные данные от интернет-страшилок.
Кортизол нужен не только во время стресса
Кортизол часто называют «гормоном стресса», но это слишком упрощённое объяснение. Этот гормон помогает организму просыпаться утром, поддерживает давление, влияет на уровень сахара в крови и участвует в работе иммунитета.
Уровень кортизола меняется в течение дня. Обычно пик приходится на утро, а вечером показатель снижается. Поэтому анализы на кортизол врачи назначают в конкретные часы — иначе результат легко трактовать неправильно.
Постоянный недосып может поднять кортизол
Даже одна ночь недосыпа влияет на уровень гормонов. Когда человек регулярно спит по 4–5 часов, организм воспринимает это как нагрузку. В ответ растёт уровень кортизола.
Из-за этого может усиливаться тяга к сладкому и жирной еде. Поэтому после бессонной ночи многим сильнее хочется сладкого, жирной пищи или фастфуда — это связано не только с силой воли, но и с физиологической реакцией организма.
«Кортизоловое лицо» из TikTok — не медицинский диагноз
В соцсетях популярна теория «кортизолового лица»: якобы от стресса лицо становится круглым и отёчным. Но в обычной жизни высокий кортизол редко меняет внешность настолько заметно.
Сильное и стойкое повышение кортизола бывает при синдроме Кушинга — редком эндокринном заболевании. Тогда действительно появляются округление лица, набор веса, растяжки и другие симптомы. Но у большинства людей отёчность лица связана с недосыпом, избытком соли, алкоголем, колебаниями веса или особенностями строения лица.
Кортизол может влиять на память
Кратковременный стресс иногда помогает быстрее реагировать и лучше запоминать важные события. Но если стресс тянется месяцами, эффект меняется.
Долгое повышение кортизола может вызвать ухудшение памяти и концентрации. Учёные предполагают, что это связано с воздействием на гиппокамп — область мозга, которая участвует в обучении и хранении воспоминаний.
Спорт сначала повышает кортизол — и это нормально
После интенсивной тренировки уровень кортизола растёт. Многие пугаются этого и начинают избегать нагрузок, считая их «вредными для гормонов». Но краткий подъём кортизола во время спорта — нормальная реакция организма.
Проблемы появляются, если человек почти не восстанавливается: мало спит, сидит на жёсткой диете и тренируется без отдыха. Тогда организм дольше остаётся в состоянии стресса. А вот умеренные тренировки, наоборот, помогают лучше справляться со стрессом в долгосрочной перспективе.
Главное
Кортизол — не «плохой гормон», который нужно срочно снижать детоксами и БАДами. Он помогает организму адаптироваться к нагрузкам. Опасность несёт не сам кортизол, а долгий стресс, недосып и отсутствие восстановления. А популярные в соцсетях признаки вроде «кортизолового лица» часто объясняются совсем другими причинами.
