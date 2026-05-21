Дерматологи развенчали главный миф детства

Многие с детства верят, что прикосновение к лягушке или жабе приводит к появлению кожных наростов. Разобрались, откуда пошёл этот миф и от чего в действительности появляются бородавки.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Вероятно, заблуждение, что бородавки связаны с лягушками возникло из-за внешнего вида земноводных. Их кожа покрыта бугорками, которые визуально напоминают кожные образования у человека. Однако это только внешнее сходство: эти «бородавки» на самом деле железы, которые выделяют секрет и удерживают влагу.

Как появляются бородавки

Единственной причиной появления бородавок у человека считается вирус папилломы человека (ВПЧ). Учёным известно более 200 типов этого вируса, но только некоторые из них вызывают доброкачественные новообразования на коже.

Вирус проникает через повреждения на коже — порезы, царапины или даже микроскопические трещины — и заставляет клетки активно делиться. В результате внешний слой кожи утолщается и твердеет, формируя нарост.

Так как бородавки — это результат инфекции, ими можно заразиться. Например, через прямой контакт с бородавкой носителя вируса или через общие предметы: полотенце, тапочки, бритвы.

Чаще всего бородавки бывают у детей, они есть примерно у 10-20% школьников. Их иммунная система обычно хуже противостоит вирусам, к тому же дети чаще получают порезы, ссадины и царапины, которые становятся входными воротами для инфекции, и активнее взаимодействуют друг с другом во время игр.

Важно понимать, что бородавка не появляется мгновенно. Обычно требуется несколько месяцев, чтобы она выросла до заметных размеров.

Лекарств для лечения ВПЧ с доказанной эффективностью нет. Поэтому основные усилия направляют не на борьбу с вирусом, а с его последствиями — бородавками. Примерно в 65% случаях они исчезают сами по себе примерно через два года. Если новообразования мешают или не проходят, их удаляют. Например, замораживают жидким азотом или прижигают лазером.

