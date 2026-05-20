Раскрыты 6 фактов о буром жире, который помогает жечь калории

Бурый жир — это уникальная ткань, которая не запасает энергию, а превращает её в тепло. Разобрались, как этот внутренний обогреватель влияет на здоровье и почему важен для поддержания нормального веса.

© Сгенерировано ИИ

Главная функция — выработка тепла

В отличие от обычного белого жира, который хранит лишние калории, бурый жир предназначен для термогенеза. Он сжигает сахар и жирные кислоты из крови, чтобы поддерживать температуру тела. Также бурый жир поглощает из крови аминокислоты: валин, лейцин и изолейцин. Избыток этих аминокислот иногда связывают с развитием диабета и резистентностью к инсулину.

Его активирует холод

Холод — самым мощный естественный стимул для работы бурой жировой ткани. Даже кратковременное воздействие запускает процесс окисления питательных веществ для обогрева организма.

Есть не только у младенцев

Долгое время считалось, что бурый жир важен только для новорождённых и мелких млекопитающих, а у взрослых людей он исчезает. Однако современные исследования с использованием ПЭТ-КТ подтвердили, что функционально активная бурая жировая ткань сохраняется и у взрослых. Однако его активность с возрастом снижается.

Мозг против силы воли: как избавиться от вредных пищевых привычек

Бурый он из-за железа

Своим характерным оттенком эта ткань по большей части обязана высокой плотности митохондрий, которые содержат железосодержащие белки (цитохромы). Митохондрии — это энергетические станции клеток, где и происходит процесс сжигания топлива.

Помогает в борьбе с лишним весом

Учёные обнаружили связь: чем выше индекс массы тела (ИМТ) и процент жира в организме, тем ниже активность бурого жира. Активацию этой ткани рассматривают как перспективный метод лечения ожирения, так как она повышает общий расход энергии. Однако говорить о применении метода на практике ещё рано.

У женщин он активнее

Исследования показали половые отличия в распределении этой ткани. У женщин вероятность обнаружения бурого жира выше, а его общая масса и метаболическая активность зачастую превосходят мужские показатели. Чаще всего бурый жир находят в области шеи, над ключицами, вдоль позвоночника и в грудной клетке.

Бурый жир — инструмент организма для управления энергией. Понимание механизмов его активации даёт учёным новые возможности в борьбе с ожирением.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.