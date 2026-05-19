Эндокринолог назвала опасный уровень сахара после 40 лет

Уровень сахара в крови — один из главных показателей обмена веществ. От него зависит работа мозга, мышц, сердца и нервной системы. Врач-эндокринолог Софья Цатурян рассказала «Рамблеру», какой уровень сахара в крови считается нормой в разном возрасте, почему показатели могут меняться даже у здорового человека и в каких случаях стоит ещё раз проверить глюкозу.

Глюкоза — основной источник энергии для клеток. Она поступает с пищей, а затем с помощью инсулина попадает в ткани. Когда этот механизм нарушается, уровень сахара повышается и развивается гипергликемия.

Контролировать уровень глюкозы в крови важно не только людям с сахарным диабетом. Проверять показатели стоит и тем, кто чувствует постоянную усталость, замечает частую жажду, ухудшение зрения или набрал лишний вес. После 40 лет анализы особенно важны, потому что риск диабета 2-го типа постепенно растёт.

По данным ВОЗ, распространённость диабета среди взрослых во всём мире продолжает расти. При этом преддиабет и ранние формы диабета могут долго не вызывать заметных симптомов.

Основные показатели нормы глюкозы крови

«Под "сахаром крови" обычно понимают концентрацию глюкозы в плазме крови. Наиболее информативны показатели натощак, уровень сахара через 2 часа после еды или нагрузки глюкозой и гликированный гемоглобин (HbA1c)». Цатурян Софья Сергеевна врач-эндокринолог сети клиник «Семейная»

Норма натощак

Эти критерии одинаковы для мужчин и женщин.

Чаще всего анализ сдают утром после 8–12 часов без еды. Это помогает понять, как организм поддерживает сахар в спокойном состоянии.

Если норма натощак превышена, врач может назначить повторный анализ, исследование на гликированный гемоглобин или глюкозотолерантный тест.

Важно: один повышенный анализ ещё не говорит о сахарном диабете. Обычно рекомендуют повторный анализ и дополнительные обследования.

Норма через 2 часа после еды

После еды уровень сахара в крови повышается — это естественная реакция организма на углеводы.

У здорового человека через 2 часа после еды показатель обычно остаётся ниже 7,8 ммоль/л. Если сахар поднимается выше, это может говорить о снижении чувствительности к инсулину или начале диабета. Особенно важно контролировать сахар через час после еды и через 2 часа после еды людям с лишним весом, беременным женщинам и пациентам с преддиабетом.

Значения для случайного измерения

Иногда концентрация глюкозы в крови измеряется в любое время суток — например, при плохом самочувствии.

Если показатель превышает 11,1 ммоль/л и одновременно есть симптомы гипергликемии, врач может заподозрить сахарный диабет.

Тревожные признаки:

сильная жажда,

сухость во рту,

слабость,

ухудшение зрения,

частое мочеиспускание,

чувство голода,

необъяснимое похудение.

Норма глюкозы натощак для разных возрастов и ситуаций

Взрослые люди (18–60 лет)

У большинства взрослых норма сахара в крови остаётся примерно одинаковой. Но на показатели сильно влияют:

питание,

физическая активность,

стресс,

качество сна,

лишний вес,

состояние поджелудочной железы.

У людей среднего возраста снижение чувствительности к инсулину встречается чаще, чем у молодых. Поэтому после 40–45 лет врачи советуют регулярно проверять уровень глюкозы в крови, даже если жалоб нет.

Пожилые люди (старше 60 лет)

С возрастом обмен веществ меняется, а ткани хуже реагируют на инсулин. Поэтому у пожилых людей допустимы небольшие отклонения от стандартных значений.

Опасность в том, что повышение сахара у людей старшего возраста часто развивается постепенно. Вместо сильной жажды могут появляться:

сонливость,

ухудшение памяти,

слабость,

ухудшение зрения,

медленное заживление ран.

Пожилым людям особенно важно регулярно проходить скрининги и контролировать уровень сахара в крови.

Дети и подростки

У детей концентрация глюкозы в крови немного меняется с возрастом. У новорождённых показатели обычно ниже, чем у подростков.

На сахар могут влиять:

инфекции,

активный рост,

физическая активность,

стресс,

особенности питания.

Если у ребёнка появились сильная жажда, чувство голода, запах ацетона изо рта или резкая потеря веса, нужно срочно обратиться к врачу.

Беременные женщины

Во время беременности гормональный фон меняется. Из-за этого часть женщин сталкивается с гестационным диабетом. Такое состояние повышает риск осложнений и для матери, и для ребёнка и требует наблюдения врача.

Для диагностики используют глюкозотолерантный тест. Сначала берут кровь натощак, потом человек выпивает раствор глюкозы, и через 1–2 часа кровь проверяют повторно. Тест показывает, как организм справляется с сахарной нагрузкой. Обычно его проводят между 24-й и 28-й неделями беременности.

Гестационный диабет после родов часто проходит, но в будущем повышает риск диабета 2-го типа.

Методы измерения уровня сахара

Лабораторный анализ

Это самый точный способ оценки уровня глюкозы в крови.

Перед исследованием врачи рекомендуют:

не есть 8–12 часов;

не пить алкоголь накануне;

избегать интенсивной физической нагрузки;

не курить перед анализом.

Даже стресс и плохой сон могут временно повлиять на показатели.

Экспресс-метод

Глюкометры помогают контролировать уровень сахара в крови в домашних условиях. Такой способ особенно важен людям с сахарным диабетом. При измерении уровня глюкозы важно:

мыть руки перед процедурой;

правильно хранить тест-полоски;

не использовать просроченные расходники.

Ошибки при измерении уровня глюкозы могут приводить к неточным результатам.

Непрерывное мониторирование глюкозы

Системы непрерывного мониторирования помогают отслеживать сахар круглосуточно и показывают:

как меняется уровень глюкозы в крови ночью;

как организм реагирует на еду;

как влияет физическая активность;

возникают ли скрытые эпизоды гипергликемии.

Такой метод особенно полезен людям с сахарным диабетом 1-го типа и пациентам с резкими скачками сахара.

Границы между нормой и патологией

Преддиабет

Преддиабет — состояние, при котором сахар уже выше нормы, но ещё недостаточно высокий для постановки диагноза.

К преддиабету относят:

нарушение гликемии натощак — когда сахар повышен уже утром, до еды;

— когда сахар повышен уже утром, до еды; нарушение толерантности к глюкозе.

При нарушении толерантности к глюкозе сахар может быть нормальным натощак, но заметно повышаться после еды. Именно поэтому врачи назначают глюкозотолерантный тест. Это состояние часто связано с лишним весом, низкой физической активностью и снижением чувствительности к инсулину.

«Исследования показывают, что изменение образа жизни способно снизить риск диабета 2-го типа более чем на 50% у людей с преддиабетом. Даже умеренное снижение веса на 5–7% существенно улучшает чувствительность к инсулину», — говорит специалист.

Гипогликемия: нижняя граница нормы и опасные значения

Гипогликемией обычно считают снижение сахара ниже 3,9 ммоль/л. Симптомы:

дрожь,

потливость,

чувство голода,

слабость,

тревожность,

спутанность сознания.

Тяжёлая гипогликемия опасна для мозга и требует срочной медицинской помощи.

Факторы, влияющие на уровень сахара

Питание

После сладостей и быстрых углеводов повышение сахара происходит быстрее. Особенно сильно влияют сладкие напитки, выпечка и десерты.

Поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови помогают:

овощи,

продукты с клетчаткой,

бобовые,

белковые продукты,

цельнозерновые крупы.

Слишком жёсткие диеты без контроля врача могут привести к слабости, дефициту витаминов и проблемам с обменом веществ.

Физическая активность

Регулярная физическая активность помогает клеткам лучше реагировать на инсулин и поддерживать нормальный сахар.

Даже умеренной физической нагрузки достаточно, чтобы снизить риск диабета 2-го типа.

Полезны:

ходьба,

плавание,

велосипед,

танцы,

домашние тренировки.

После физической нагрузки уровень сахара иногда временно снижается — это нормальная реакция организма.

Стресс и гормональный фон

Во время стресса организм вырабатывает гормоны, которые могут вызывать повышение сахара. На показатели также влияют:

недосып,

инфекции,

беременность,

болезни щитовидной железы,

хроническое воспаление.

Лекарственные препараты

Некоторые лекарства могут повышать сахар. Среди них:

глюкокортикоиды,

отдельные мочегонные препараты,

некоторые гормональные средства.

Если изменения появились после начала лечения, нужно обсудить это с врачом.

Когда необходимо обратиться к врачу

Признаки гипергликемии (высокого сахара)

Нужно обратиться к врачу, если появились:

сильная жажда,

сухость во рту,

частое мочеиспускание,

ухудшение зрения,

слабость,

сонливость,

медленное заживление ран.

Признаки гипогликемии (низкого сахара)

Опасные симптомы:

резкая слабость,

дрожь,

чувство голода,

потливость,

спутанность сознания,

обмороки.

При тяжёлой гипогликемии человеку может понадобиться срочная помощь.

Плановые скрининги

По словам врача-эндокринолога регулярно проверять уровень сахара нужно:

после 35–45 лет;

при лишнем весе;

при гипертонии;

при семейной истории диабета;

при низкой физической активности;

после гестационного диабета;

при повышенном холестерине.

Главное о норме глюкозы в крови

Норма сахара в крови зависит от возраста, времени измерения и состояния здоровья. Для большинства взрослых нормой считают показатели до 5,5 ммоль/л натощак и до 7,8 ммоль/л через 2 часа после еды. Регулярный контроль уровня глюкозы в крови помогает вовремя обнаружить преддиабет, нарушение толерантности к глюкозе и диабет 2-го типа. Особенно важно проходить обследование людям среднего возраста, беременным женщинам, пациентам с лишним весом и тем, у кого среди родственников были случаи сахарного диабета.

Текст проверила врач-эндокринолог Софья Цатурян, стаж 10 лет.

