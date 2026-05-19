Эндокринолог назвала опасный уровень сахара после 40 лет

Норма сахара в крови: таблица по возрасту, показатели натощак и после еды
Уровень сахара в крови — один из главных показателей обмена веществ. От него зависит работа мозга, мышц, сердца и нервной системы. Врач-эндокринолог Софья Цатурян рассказала «Рамблеру», какой уровень сахара в крови считается нормой в разном возрасте, почему показатели могут меняться даже у здорового человека и в каких случаях стоит ещё раз проверить глюкозу.
Глюкоза — основной источник энергии для клеток. Она поступает с пищей, а затем с помощью инсулина попадает в ткани. Когда этот механизм нарушается, уровень сахара повышается и развивается гипергликемия.
Контролировать уровень глюкозы в крови важно не только людям с сахарным диабетом. Проверять показатели стоит и тем, кто чувствует постоянную усталость, замечает частую жажду, ухудшение зрения или набрал лишний вес. После 40 лет анализы особенно важны, потому что риск диабета 2-го типа постепенно растёт.
По данным ВОЗ, распространённость диабета среди взрослых во всём мире продолжает расти. При этом преддиабет и ранние формы диабета могут долго не вызывать заметных симптомов.
Основные показатели нормы глюкозы крови
«Под "сахаром крови" обычно понимают концентрацию глюкозы в плазме крови. Наиболее информативны показатели натощак, уровень сахара через 2 часа после еды или нагрузки глюкозой и гликированный гемоглобин (HbA1c)».Цатурян Софья Сергеевнаврач-эндокринолог сети клиник «Семейная»
Норма натощак
Эти критерии одинаковы для мужчин и женщин.
Чаще всего анализ сдают утром после 8–12 часов без еды. Это помогает понять, как организм поддерживает сахар в спокойном состоянии.
Если норма натощак превышена, врач может назначить повторный анализ, исследование на гликированный гемоглобин или глюкозотолерантный тест.
Важно: один повышенный анализ ещё не говорит о сахарном диабете. Обычно рекомендуют повторный анализ и дополнительные обследования.
Норма через 2 часа после еды
После еды уровень сахара в крови повышается — это естественная реакция организма на углеводы.
У здорового человека через 2 часа после еды показатель обычно остаётся ниже 7,8 ммоль/л. Если сахар поднимается выше, это может говорить о снижении чувствительности к инсулину или начале диабета. Особенно важно контролировать сахар через час после еды и через 2 часа после еды людям с лишним весом, беременным женщинам и пациентам с преддиабетом.
Значения для случайного измерения
Иногда концентрация глюкозы в крови измеряется в любое время суток — например, при плохом самочувствии.
Если показатель превышает 11,1 ммоль/л и одновременно есть симптомы гипергликемии, врач может заподозрить сахарный диабет.
Тревожные признаки:
- сильная жажда,
- сухость во рту,
- слабость,
- ухудшение зрения,
- частое мочеиспускание,
- чувство голода,
- необъяснимое похудение.
Норма глюкозы натощак для разных возрастов и ситуаций
Взрослые люди (18–60 лет)
У большинства взрослых норма сахара в крови остаётся примерно одинаковой. Но на показатели сильно влияют:
- питание,
- физическая активность,
- стресс,
- качество сна,
- лишний вес,
- состояние поджелудочной железы.
У людей среднего возраста снижение чувствительности к инсулину встречается чаще, чем у молодых. Поэтому после 40–45 лет врачи советуют регулярно проверять уровень глюкозы в крови, даже если жалоб нет.
Пожилые люди (старше 60 лет)
С возрастом обмен веществ меняется, а ткани хуже реагируют на инсулин. Поэтому у пожилых людей допустимы небольшие отклонения от стандартных значений.
Опасность в том, что повышение сахара у людей старшего возраста часто развивается постепенно. Вместо сильной жажды могут появляться:
- сонливость,
- ухудшение памяти,
- слабость,
- ухудшение зрения,
- медленное заживление ран.
Пожилым людям особенно важно регулярно проходить скрининги и контролировать уровень сахара в крови.
Дети и подростки
У детей концентрация глюкозы в крови немного меняется с возрастом. У новорождённых показатели обычно ниже, чем у подростков.
На сахар могут влиять:
- инфекции,
- активный рост,
- физическая активность,
- стресс,
- особенности питания.
Если у ребёнка появились сильная жажда, чувство голода, запах ацетона изо рта или резкая потеря веса, нужно срочно обратиться к врачу.
Беременные женщины
Во время беременности гормональный фон меняется. Из-за этого часть женщин сталкивается с гестационным диабетом. Такое состояние повышает риск осложнений и для матери, и для ребёнка и требует наблюдения врача.
Для диагностики используют глюкозотолерантный тест. Сначала берут кровь натощак, потом человек выпивает раствор глюкозы, и через 1–2 часа кровь проверяют повторно. Тест показывает, как организм справляется с сахарной нагрузкой. Обычно его проводят между 24-й и 28-й неделями беременности.
Гестационный диабет после родов часто проходит, но в будущем повышает риск диабета 2-го типа.
Методы измерения уровня сахара
Лабораторный анализ
Это самый точный способ оценки уровня глюкозы в крови.
Перед исследованием врачи рекомендуют:
- не есть 8–12 часов;
- не пить алкоголь накануне;
- избегать интенсивной физической нагрузки;
- не курить перед анализом.
Даже стресс и плохой сон могут временно повлиять на показатели.
Экспресс-метод
Глюкометры помогают контролировать уровень сахара в крови в домашних условиях. Такой способ особенно важен людям с сахарным диабетом. При измерении уровня глюкозы важно:
- мыть руки перед процедурой;
- правильно хранить тест-полоски;
- не использовать просроченные расходники.
Ошибки при измерении уровня глюкозы могут приводить к неточным результатам.
Непрерывное мониторирование глюкозы
Системы непрерывного мониторирования помогают отслеживать сахар круглосуточно и показывают:
- как меняется уровень глюкозы в крови ночью;
- как организм реагирует на еду;
- как влияет физическая активность;
- возникают ли скрытые эпизоды гипергликемии.
Такой метод особенно полезен людям с сахарным диабетом 1-го типа и пациентам с резкими скачками сахара.
Границы между нормой и патологией
Преддиабет
Преддиабет — состояние, при котором сахар уже выше нормы, но ещё недостаточно высокий для постановки диагноза.
К преддиабету относят:
- нарушение гликемии натощак — когда сахар повышен уже утром, до еды;
- нарушение толерантности к глюкозе.
При нарушении толерантности к глюкозе сахар может быть нормальным натощак, но заметно повышаться после еды. Именно поэтому врачи назначают глюкозотолерантный тест. Это состояние часто связано с лишним весом, низкой физической активностью и снижением чувствительности к инсулину.
«Исследования показывают, что изменение образа жизни способно снизить риск диабета 2-го типа более чем на 50% у людей с преддиабетом. Даже умеренное снижение веса на 5–7% существенно улучшает чувствительность к инсулину», — говорит специалист.
Гипогликемия: нижняя граница нормы и опасные значения
Гипогликемией обычно считают снижение сахара ниже 3,9 ммоль/л. Симптомы:
- дрожь,
- потливость,
- чувство голода,
- слабость,
- тревожность,
- спутанность сознания.
Тяжёлая гипогликемия опасна для мозга и требует срочной медицинской помощи.
Факторы, влияющие на уровень сахара
Питание
После сладостей и быстрых углеводов повышение сахара происходит быстрее. Особенно сильно влияют сладкие напитки, выпечка и десерты.
Поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови помогают:
- овощи,
- продукты с клетчаткой,
- бобовые,
- белковые продукты,
- цельнозерновые крупы.
Слишком жёсткие диеты без контроля врача могут привести к слабости, дефициту витаминов и проблемам с обменом веществ.
Физическая активность
Регулярная физическая активность помогает клеткам лучше реагировать на инсулин и поддерживать нормальный сахар.
Даже умеренной физической нагрузки достаточно, чтобы снизить риск диабета 2-го типа.
Полезны:
- ходьба,
- плавание,
- велосипед,
- танцы,
- домашние тренировки.
После физической нагрузки уровень сахара иногда временно снижается — это нормальная реакция организма.
Стресс и гормональный фон
Во время стресса организм вырабатывает гормоны, которые могут вызывать повышение сахара. На показатели также влияют:
- недосып,
- инфекции,
- беременность,
- болезни щитовидной железы,
- хроническое воспаление.
Лекарственные препараты
Некоторые лекарства могут повышать сахар. Среди них:
- глюкокортикоиды,
- отдельные мочегонные препараты,
- некоторые гормональные средства.
Если изменения появились после начала лечения, нужно обсудить это с врачом.
Когда необходимо обратиться к врачу
Признаки гипергликемии (высокого сахара)
Нужно обратиться к врачу, если появились:
- сильная жажда,
- сухость во рту,
- частое мочеиспускание,
- ухудшение зрения,
- слабость,
- сонливость,
- медленное заживление ран.
Признаки гипогликемии (низкого сахара)
Опасные симптомы:
- резкая слабость,
- дрожь,
- чувство голода,
- потливость,
- спутанность сознания,
- обмороки.
При тяжёлой гипогликемии человеку может понадобиться срочная помощь.
Плановые скрининги
По словам врача-эндокринолога регулярно проверять уровень сахара нужно:
- после 35–45 лет;
- при лишнем весе;
- при гипертонии;
- при семейной истории диабета;
- при низкой физической активности;
- после гестационного диабета;
- при повышенном холестерине.
Главное о норме глюкозы в крови
Норма сахара в крови зависит от возраста, времени измерения и состояния здоровья. Для большинства взрослых нормой считают показатели до 5,5 ммоль/л натощак и до 7,8 ммоль/л через 2 часа после еды. Регулярный контроль уровня глюкозы в крови помогает вовремя обнаружить преддиабет, нарушение толерантности к глюкозе и диабет 2-го типа. Особенно важно проходить обследование людям среднего возраста, беременным женщинам, пациентам с лишним весом и тем, у кого среди родственников были случаи сахарного диабета.
Текст проверила врач-эндокринолог Софья Цатурян, стаж 10 лет.
