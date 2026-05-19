5 фактов о голоде: почему делает людей злее и как связан с гормонами

Голод — это сложный нейробиологический и гормональный процесс, а не просто «пустой желудок. Пищевые привычки зависят от эволюционных механизмов, структуры мозга и даже социальных факторов. Вот 5 фактов о голоде и о том, как его контролировать.

На аппетит влияют гормоны

Когда желудок почти пуст, в нём вырабатывается гормон грелин. Он посылает сигнал в гипоталамус (структура мозга), что пора есть. Уровни грелина обычно повышается перед едой и снижается после насыщения.

Другой гормон — лептин — регулирует энергетический баланс и вырабатывается жировой тканью. Он сообщает мозгу, что запасов энергии достаточно и приём пищи не требуется. У людей с лишним весом уровень лептина в крови обычно высокий из-за большого количества жировой ткани. Однако их мозг перестаёт на него реагировать должным образом. Поэтому человек чувствует голод, несмотря на избыток энергетических запасов. Важно понимать, что лептинорезистентность — это не причина ожирение, а следствие.

Пищеварение начинается до того, как еда попала в рот

Организм начинает готовиться к перевариванию пищи заранее. Вид, запах или даже мысли о еде активируют блуждающий нерв, что вызывает выделение слюны и желудочного сока.

В цифровую эпоху появилось понятие визуального голода. Исследования показывают, что регулярный просмотр изображений привлекательной еды в соцсетях может усиливать субъективное чувство голода. Такие визуальные стимулы вызывают нейрофизиологические изменения, заставляя мозг желать еды даже, когда потребности в энергии нет.

Голод действительно делает человека злее

При длительном отсутствии еды уровень глюкозы в крови падает, что провоцирует выброс гормонов стресса — кортизола и адреналина. Эти гормоны могут вызывать раздражительность и агрессивное поведение, мешая мозгу контролировать импульсы.

Также чувство голод может вызвать усталость, сонливость, проблемы с концентрацией внимания.

Плохой сон и стресс усиливает аппетит

При недостатке сна уровень «гормона сытости» лептина падает, а уровень «гормона голода» грелина растёт. Исследования показывают, что у людей, которые мало спят, обычно более высокий индекс массы тела и они больше склонны к перееданию.

Примерно также влияет на чувство голода стресс. Напряжение может заставить заесть эмоции. Поэтому людям с лишним весом важно отличать физиологический голод от эмоционального.

Иногда голод — это симптом

Есть редкое генетическое заболевание — синдром Прадера-Вилли — при котором пациенту не может наесться. Из-за аномалий в 15-й хромосоме работа гипоталамуса нарушается, и человек испытывает неконтролируемый голод.

Голод — это не просто сигнал о пустом желудке, а тонко настроенная система взаимодействия гормонов и мозга. Понимание этих механизмов позволяет осознанно подходить к питанию и избегать ложных сигналов аппетита, вызванных стрессом или недостатком сна.

