Учёные нашли связь объёма талии с бессонницей и раздражительностью

Объём талии может усиливать симптомы менопаузы — к такому выводу пришли китайские учёные. Исследование, опубликованное в журнале Menopause, показало, что избыток жира в области живота связан с более тяжёлым течением климакса и с тем, как сочетаются его симптомы.

Исследователи из Shantou University проанализировали данные 1150 женщин в возрасте от 40 до 55 лет. Их интересовало, как скопление жира в области живота влияет на симптомы менопаузы. Для оценки использовали соотношение талии к росту: показатель от 0,5 и выше считался признаком абдоминального ожирения.

Выяснилось, что женщины с большой окружностью талии чаще сталкиваются с приливами, ночной потливостью, головокружением, учащённым сердцебиением и нарушениями сна. Причём симптомы у них чаще проявляются не по отдельности, а группами. Например, приливы чаще сопровождаются ночной потливостью, а раздражительность — депрессивными состояниями. Сетевой анализ также показал, что раздражительность и забывчивость оказались наиболее связанными с другими симптомами.

Авторы работы предполагают, что причина может быть связана с воспалительными белками и свободными жирными кислотами, которые вырабатывает висцеральный жир.

Это не первое исследование, связывающее абдоминальное ожирение с проблемами у женщин после менопаузы. Ранее исследователи сообщали, что большая окружность талии после менопаузы может быть связана с более высоким риском мыслительных нарушений. В некоторых работах женщины с выраженным абдоминальным ожирением хуже справлялись с тестами на память и внимание.

Дело может быть в сочетании двух факторов: снижении уровня эстрогена после менопаузы и хроническом воспалении, которое поддерживает висцеральный жир. Рецепторы эстрогена особенно важны для областей мозга, отвечающих за память и внимание, а воспалительные маркеры способны нарушать их работу. Поэтому исследователи считают, что контроль веса и изменение образа жизни могут помочь снизить риск долгосрочных осложнений в период менопаузы.

