Вирус гриппа научили бороться с метастазами

Кроме того, учёные сообщили об успехе в лечении агрессивной формы рака мозга. Исследователи из Южной Кореи и США создали пластырь, который поможет диабетикам избежать ампутации ног.

© Pawich Sattalerd/iStock.com

Персональная ДНК-вакцина подарила годы жизни пациенту с раком мозга

Один из участников исследования с глиобластомой (агрессивной формой рака), которому ввели ДНК-вакцину, прожил более четырёх лет без рецидивов. Обычно при таком диагнозе пациенты с трудом преодолевают рубеж в 12–20 месяцев. Результаты первой клинической фазы испытаний на девяти добровольцах опубликованы в журнале Nature Cancer.

Учёные создали персонализированные вакцины, содержащие до 40 неоантигенов (мутировавших белков) из клеток рака конкретного человека. Препарат буквально «натравил» Т-лимфоциты пациента на его тип опухоли. У долгожителя исследования врачи обнаружили совершенно новые клоны защитных клеток. Это говорит о том, что иммунитет взял рак под долгосрочный контроль.

Главным вызовом стало время. Производство индивидуального препарата занимало в среднем 22 недели от момента операции. Тем не менее треть пациентов прожила дольше двух лет.

Важно. Это первая фаза клинических исследований, которая проводится на малом количестве добровольцев. Основная цель таких экспериментов — убедиться в безопасности и хорошей переносимости тестируемого препарата. Поскольку серьёзных проблем безопасности в исследовании не выявили, теперь учёные готовят масштабные плацебо-контролируемые тесты, чтобы подтвердить эффективность ДНК-вакцины.

© MargJohnsonVA/iStock.com

Яд муравьёв оказался источником новых противомикробных средств

Учёные из Германии и Великобритании опровергли убеждение, что яд муравьёв почти полностью состоит из муравьиной кислоты. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что такой яд содержит сложнейший коктейль из 35 неизвестных ранее пептидов, названных формицитоксинами.

Исследовав восемь видов муравьёв-древоточцев, биологи обнаружили, что эти пептиды служат внешней иммунной системой колонии. Муравьи опрыскивают ядом своё гнездо и потомство для защиты от патогенов. Когда летучая муравьиная кислота испаряется, именно формицитоксины остаются на поверхностях и продолжают уничтожать грибки и бактерии.

Идентификация этих веществ открывает новые перспективы в медицине для борьбы с грибками и бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Учёные полагают, что муравьи могут стать хорошим источником новых биоактивных соединений.

Травма родинки вызывает рак кожи или нет: что говорят исследования о меланоме

Мятное масло снижает давление

Ежедневный приём мятного масла помог снизить артериальное давление у людей с предгипертонией и гипертонией 1-й стадии. Клиническое исследование учёных из Университета Ланкашира (Великобритания) опубликовано в журнале PLOS One.

В небольшом эксперименте приняли участие 40 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Половина из них дважды в день в течение 20 дней принимала по 100 микролитров (5 капель) натурального мятного масла, а вторая половина — плацебо с ароматом мяты. У тех, кто получал настоящее масло, систолическое (верхнее) давление упало в среднем на 8,5 мм рт. ст. В группе плацебо изменений не произошло.

Авторы работы объясняют эффект действием ментола и флавоноидов, содержащихся в мяте. Учёные отмечают, что мятное масло безопасно и доступно почти каждому, но подчёркивают, что нужны более крупные исследования.

© ArthurHidden/Magnific.com

Вирус гриппа настроили уничтожать метастазы

Учёные разработали метод превращения вируса гриппа в управляемое оружие против рака и опасных инфекций. Новая технология описана в журнале Engineering.

Чтобы вирус не вызвал ОРВИ, биологи переписали его генетический код. Теперь он может размножаться только при наличии редкой искусственной аминокислоты, созданной в лаборатории. В организме человека этой кислоты нет, поэтому вирус размножаться не может (то есть количество введённых вирусных частиц не изменится).

Оболочку вируса снабдили специальными метками, которые указывают иммунитету на наличие раковых клеток. Кроме того, в геном вируса добавили ген, который «снимает маскировку» опухолей (злокачественные опухоли умеют маскироваться под здоровые клетки, из-за чего иммунитет их не «видит»).

Эксперименты на мышах с метастазами в лёгких показали, что, если ввести такой модифицированный вирус через нос, он мгновенно созывает иммунные клетки в очаг болезни. Организм начинает видеть рак и эффективно уничтожает опухоль. Авторы рассматривают возможность дальнейших доклинических и клинических исследований.

Учёные нашли способ остановить мужскую болезнь, которая мешает интиму

Умный пластырь защитит диабетиков от ампутации

Учёные из Южной Кореи и США создали беспроводной пластырь-датчик, который в реальном времени следит за заживлением диабетических трофических язв. Исследование опубликовано в журнале Advanced Functional Materials.

Гаджет состоит из особой нановолоконной повязки и гибкой микросхемы. Повязка физически меняет цвет, реагируя на опасное повышение уровня глюкозы или изменение кислотности (pH) в ране. Чтобы пациенту не приходилось гадать на глаз, встроенные в пластырь микросветодиоды считывают это изменение цвета и превращают его в видимый сигнал.

Пластырю не нужны батарейки. Он работает на технологии NFC, как обычная банковская карта. Достаточно поднести к нему смартфон, и датчик мгновенно активируется за счёт энергии телефона и передаёт все данные (включая температуру раны) в приложение. Это позволяет контролировать трофические язвы в домашних условиях и вовремя обращаться к врачу. Пока технология находится на стадии экспериментальной разработки.

Главное в новостях науки за неделю

Персонализированные ДНК-вакцины и платформы на основе вируса гриппа могут стать эффективными методами лечения раковых заболеваний. Современные технологии также помогут избежать серьёзных осложнений диабета. Создан умный пластырь, считывающий малейшие изменения в трофических язвах у диабетиков, что позволит пациентам избежать ампутации.

Сюрпризы подкидывает и природа. Мятное масло оказалось эффективным средством от начальных стадий гипертонии, а в муравьях нашли мощные антибиотики.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования