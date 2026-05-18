Врачи рассказали, когда жар без причины опасен

Температура без кашля, насморка и боли часто сбивает с толку. В большинстве случаев причина не опасна, но иногда высокая температура без других симптомов бывает первым признаком инфекции, воспаления или проблем с внутренними органами. Разобрались, когда можно наблюдать за состоянием дома, а когда лучше не тянуть с записью к врачу.

© Сгенерировано с помощью ИИ

Температура — это реакция организма. Обычно врачи считают лихорадкой показатели от 38°C и выше. Чаще всего причина — вирусная инфекция, которая пока не дала других симптомов. Например, в первые сутки при гриппе, COVID-19 или ОРВИ человек может чувствовать только жар, слабость и ломоту.

Иногда температура появляется из-за обезвоживания, перегрева, сильного стресса, воспаления мочевыводящих путей или побочной реакции на лекарства. Реже причина связана с аутоиммунными заболеваниями или опухолями. Если температура держится дольше трёх недель и врачи не находят источник, это называют «лихорадкой неясного генеза». Такое состояние требует расширенного обследования.

Что делать дома:

Пейте больше жидкости. При температуре организм теряет воду быстрее, даже если нет пота.

При температуре организм теряет воду быстрее, даже если нет пота. Не кутайтесь в одеяла, это усиливает перегрев.

Отдыхайте. Физическая нагрузка усиливает слабость и может повысить температуру ещё сильнее.

Физическая нагрузка усиливает слабость и может повысить температуру ещё сильнее. Измеряйте температуру несколько раз в день и записывайте показатели. Это поможет врачу, если симптомы появятся позже.

и записывайте показатели. Это поможет врачу, если симптомы появятся позже. Не начинайте пить антибиотики самостоятельно. Они не работают против вирусов и могут смазать картину болезни.

Врач рассказала, почему антибиотики бесполезны при ОРВИ

Сбивать температуру стоит не всегда. Если человек переносит её нормально, врачи часто советуют просто наблюдать за состоянием. При температуре выше 38,5–39 °C или плохом самочувствии можно принять парацетамол или ибупрофен по инструкции.

Однако если у вас ослаблен иммунитет, вы проходите химиотерапию, принимаете препараты, подавляющие иммунитет, или недавно перенесли операцию, при температуре лучше не ждать появления других симптомов и как можно быстрее связаться с врачом.

Есть ситуации, когда нужна срочная помощь. Обратитесь к врачу как можно быстрее, если вместе с температурой появились:

одышка или боль в груди;

спутанность сознания;

сильная головная боль;

сыпь;

боль при мочеиспускании;

судороги;

сильная боль в животе или пояснице;

или пояснице; температура выше 39,4–40 °C.

Даже без других симптомов стоит записаться к врачу, если температура держится дольше трёх дней или регулярно возвращается. Так же следует обращаться за помощью, если жар не проходит или становится сильнее несмотря на домашнее лечение.

Отдельно важно помнить: не каждое повышение температуры связано с инфекцией. Иногда организм так реагирует на стресс, недосып или сильное эмоциональное напряжение. Однако это заключение делают только после исключения других причин.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.