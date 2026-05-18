Есть у коал и может не быть у некоторых людей: 7 фактов об отпечатках пальцев

Отпечатки пальцев, в науке их называют папиллярными узорами, сопровождают человека всю жизнь, оставаясь неизменными с рождения. Эти уникальные линии выполняют важные биологические задачи и хранят массу скрытой информации. Вот 7 фактов о природе и функциях этих узоров.

Формируются ещё в утробе

Узоры на коже появляются между 10-й и 24-й неделями беременности. На форму влияют как наследственность, так и особенности внутриутробного развития. Поэтому даже у однояйцевых близнецов с почти одинаковыми генами отпечатки пальцев отличаются. К моменту появления ребёнка на свет отпечатки пальцев полностью формируются и больше не меняются.

Их функция не разгадана

Долгое время считалось, что отпечатки помогают удерживать предметы за счёт трения. Однако свежие исследования показывают, что всё сложнее. Вероятно, одна из их задач — защищать пальцы от повреждений и отводить лишнюю влагу. Еще одна теория гласит, что гребни на пальцах работают как усилители вибраций для нервных окончаний. Когда человек касается поверхности, линии создают колебания нужной частоты. Это помогает мозгу лучше различать мелкие детали и текстуру предметов.

Есть не у всех

У некоторых людей из-за редкой генетической поломки на пальцах нет папиллярных узоров. Такую особенность называют адерматоглифией. Причиной становится нарушение в работе гена, который отвечает за рост кожи. Кроме гладких пальцев у таких пациентов обычно есть нарушения выработки пота.

У коал такие же узоры, как у людей

Коалы — единственные существа в природе, кроме приматов, у которых есть индивидуальные отпечатки. Их кожные узоры настолько похожи на человеческие, что их трудно отличить. Каждое животное обладает собственным рисунком, который не повторяется у сородичей. Учёные предполагают, что гребни помогают зверькам надёжно цепляться за ветки эвкалипта.

По ним можно узнать не только личность

С определённой долей вероятности криминалисты отличают по узорам пол, хотя метод и не абсолютно точный. У женщин линии обычно тоньше, поэтому их плотность на единицу площади выше. Мужчины чаще обладают более широкими гребнями и меньшим числом линий в квадрате. Эксперты используют эти данные для сужения круга поиска при расследовании дел. Различия обусловлены биологическим развитием и особенностями строения организма. Также по отпечаткам (точнее по химическому составу потожировых следов) можно узнать, пользовался ли человек косметикой и трогал ли запрещённые вещества.

Избавиться от них нельзя

Папиллярный узор восстанавливается в прежнем виде даже после сильных повреждений. Ожоги, порезы или синяки портят качество печати на короткое время. Как только кожа заживает, линии возвращаются в точности как до травмы. Изменить рисунок навсегда можно только при очень глубоком поражении внутренних слоёв кожи. Такие отметины сами по себе становятся уникальной особенностью, которая позволяет идентифицировать личность.

По ним пытаются прогнозировать болезни

Учёные находили связь между типами узоров и предрасположенностью к диабету или порокам сердца, но доказать причинно-следственную связь не смогли. В прошлом отпечатки также пробовали применять для оценки скрытых талантов и интеллекта детей. Были разработаны специальные тесты, которые якобы показывали склонности ребёнка к учёбе или спорту. Сейчас эти методики воспринимают с иронией.

Отпечатки пальцев объединяют биологию, физику и генетику. Понимание их природы помогает не только ловить преступников, но и лучше изучать возможности человеческого организма.

