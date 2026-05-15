Преподаватель медитации с 20-летним опытом рассказала, как начать практику

Медитация без мистики: что говорит наука и как начать практику
Медитация перестала быть исключительно духовной практикой. Современная медицина рассматривает её как дополнительный метод терапии. Инструктор Программы снижения стресса на основе практик осознанности (MBSR) Юлия Ратникова рассказала «Рамблеру», в каких случаях медитации могут быть полезны и с чего лучше начать.
Современная медицина рассматривает медитацию как практику из области mind-body medicine — подходов, связывающих психическое состояние и физическое здоровье. Исследования с применением МРТ показывают, что регулярные mindfulness-медитации могут влиять на структуру мозга: например, способствовать увеличению плотности серого вещества в областях, ответственных за память и обучение, и снижению активности в миндалевидном теле, связанном с реакциями на страх и стресс.
В культурном контексте медитация тоже перестала быть исключительно сакральной или духовной практикой. Её всё чаще рассматривают как инструмент работы с вниманием и состоянием человека, в том числе в образовательных и общественных форматах.
Потенциальная польза
Доказательная база медитаций ещё формируется. Значимость некоторых изменений в тканях мозга требует дальнейшего изучения. Тем не менее такая практика может быть полезной для:
- Психологического состояния. Во время медитаций снижается уровень стресса, некоторые чувствуют облегчение симптомов тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
- Физического здоровья. Практики могут помочь (но не заменить основное лечение) в контроле артериального давления, улучшении сна и поддержке организма при хронических болях или сердечно-сосудистых заболеваниях.
- Мыслительных навыков. Медитации помогают лучше концентрироваться и контролировать эмоции. Есть данные, что медитация может быть связана с сохранением некоторых мыслительных функций с возрастом.
Как правильно медитировать
«Когда вы только смотрите в сторону медитации, легко растеряться: дыхательные, звуковые, динамические, визуализации... Кажется, что нужно выбрать „единственно верный“ путь, иначе ничего не выйдет. Но это не так. Самый надёжный старт — медитация концентрации на дыхании. Эта практика тренирует главный навык: замечать, что ум отвлёкся, и мягко возвращать его обратно. А это основа для всего остального. Когда удастся удерживать внимание на 3-5 минут, можно пробовать и другие».Юлия Ратниковаинструктор Программы управления стрессом на основе практик осознанности (MBSR)
Для практики не нужны специальные условия или навыки, достаточно следовать базовому алгоритму:
- Выберите спокойное место и займите удобное положение сидя или лёжа.
- Установите таймер на 10–15 минут, чтобы не отвлекаться на контроль времени.
- Сфокусируйтесь на дыхании. Наблюдайте за естественным ритмом вдохов и выдохов.
- Работайте с отвлечениями. Если мысли уходят в сторону, отметьте этот факт и мягко верните внимание обратно к дыханию.
- Завершайте плавно. После сигнала таймера побудьте в покое ещё минуту с закрытыми глазами, прежде чем возвращаться к делам.
Ошибки начинающих
Как отмечает Юлия Ратникова, ошибки делают все новички, и это нормально. Чаще всего встречаются такие:
Ожидание пустой головы. Медитация — это не тишина в голове. Мысли во время практики не должны исчезать.
«Задача — не остановить мысли, а перестать с ними сливаться. Если вы заметили, что унеслись в мысли, — поздравляю! Это и есть самый важный момент практики: вы только что проснулись от автоматизма и заметили, где сейчас ваше внимание», — говорит Юлия Ратникова.
Перенапряжение. Попытки сконцентрироваться и сосредоточиться часто приводят к зажимам в челюсти и напряжённому дыханию.
«Так медитировать невозможно. Правильное усилие — мягкое. Представьте, что вы держите в руке бабочку: важно не раздавить её, но и не дать улететь», — рекомендует специалист.
Самокритика. Медитация — это не соревнование, поэтому ругать себя из-за недостаточной концентрации или частых отвлечений не нужно.
«Каждое возвращение внимания — это как ещё один подход с гантелями для мышцы осознанности. Чем чаще вы отвлекаетесь и возвращаетесь, тем лучше вы прокачиваете новый навык. Спокойное возвращение — это и есть суть медитации», — говорит эксперт.
Насторожиться стоит, если есть «красные флаги»:
- после медитации болит голова от перенапряжения;
- появилось чувство стыда или злости на себя;
- во время медитации возникают трудности с дыханием.
«Вы всё делаете правильно, если ваше внутреннее движение выглядит примерно так: "Я заметила, что отвлеклась. Спасибо вниманию за сигнал. А сейчас я мягко возвращаюсь к дыханию"», — уточняет Юлия Ратникова.
Результат практики напрямую зависит от регулярности. Системный подход может помочь лучше справляться с повседневным стрессом и тренировать устойчивость внимания.
«Начните с трёх минут завтра утром. Без подвигов. Просто сядьте удобно, закройте глаза и последуйте за своим вдохом и выдохом. У вас всё получится уже потому, что вы попробовали», — резюмирует эксперт.
Главное о медитациях
Современная наука указывает на значимость медитации как эффективного инструмента для укрепления психического и физического здоровья. Исследования подтверждают, что регулярные занятия положительно влияют на психику и физическое состояние. Для медитации не нужны особые условия или глубокие познания. Главное — выбрать комфортную технику и заниматься системно.