Преподаватель медитации с 20-летним опытом рассказала, как начать практику

Медитация перестала быть исключительно духовной практикой. Современная медицина рассматривает её как дополнительный метод терапии. Инструктор Программы снижения стресса на основе практик осознанности (MBSR) Юлия Ратникова рассказала «Рамблеру», в каких случаях медитации могут быть полезны и с чего лучше начать.

Современная медицина рассматривает медитацию как практику из области mind-body medicine — подходов, связывающих психическое состояние и физическое здоровье. Исследования с применением МРТ показывают, что регулярные mindfulness-медитации могут влиять на структуру мозга: например, способствовать увеличению плотности серого вещества в областях, ответственных за память и обучение, и снижению активности в миндалевидном теле, связанном с реакциями на страх и стресс.

В культурном контексте медитация тоже перестала быть исключительно сакральной или духовной практикой. Её всё чаще рассматривают как инструмент работы с вниманием и состоянием человека, в том числе в образовательных и общественных форматах. Например, в Москве проходит фестиваль Международный день медитации, где практику обсуждают как современный способ развития осознанности. С участниками фестиваля проводят групповые занятия и знакомят их с разными техниками работы с вниманием. 3-й Международный день медитации пройдёт 24 мая 2026 г. в музее-заповеднике «Царицыно».

Потенциальная польза

Доказательная база медитаций ещё формируется. Значимость некоторых изменений в тканях мозга требует дальнейшего изучения. Тем не менее такая практика может быть полезной для:

Психологического состояния. Во время медитаций снижается уровень стресса, некоторые чувствуют облегчение симптомов тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Физического здоровья. Практики могут помочь (но не заменить основное лечение) в контроле артериального давления, улучшении сна и поддержке организма при хронических болях или сердечно-сосудистых заболеваниях.

Мыслительных навыков. Медитации помогают лучше концентрироваться и контролировать эмоции. Есть данные, что медитация может быть связана с сохранением некоторых мыслительных функций с возрастом.

Как правильно медитировать

«Когда вы только смотрите в сторону медитации, легко растеряться: дыхательные, звуковые, динамические, визуализации... Кажется, что нужно выбрать „единственно верный“ путь, иначе ничего не выйдет. Но это не так. Самый надёжный старт — медитация концентрации на дыхании. Эта практика тренирует главный навык: замечать, что ум отвлёкся, и мягко возвращать его обратно. А это основа для всего остального. Когда удастся удерживать внимание на 3-5 минут, можно пробовать и другие». Юлия Ратникова инструктор Программы управления стрессом на основе практик осознанности (MBSR)

Для практики не нужны специальные условия или навыки, достаточно следовать базовому алгоритму:

Выберите спокойное место и займите удобное положение сидя или лёжа.

Установите таймер на 10–15 минут, чтобы не отвлекаться на контроль времени.

Сфокусируйтесь на дыхании. Наблюдайте за естественным ритмом вдохов и выдохов.

Работайте с отвлечениями. Если мысли уходят в сторону, отметьте этот факт и мягко верните внимание обратно к дыханию.

Завершайте плавно. После сигнала таймера побудьте в покое ещё минуту с закрытыми глазами, прежде чем возвращаться к делам.

Ошибки начинающих

Как отмечает Юлия Ратникова, ошибки делают все новички, и это нормально. Чаще всего встречаются такие:

Ожидание пустой головы. Медитация — это не тишина в голове. Мысли во время практики не должны исчезать.

«Задача — не остановить мысли, а перестать с ними сливаться. Если вы заметили, что унеслись в мысли, — поздравляю! Это и есть самый важный момент практики: вы только что проснулись от автоматизма и заметили, где сейчас ваше внимание», — говорит Юлия Ратникова.

Перенапряжение. Попытки сконцентрироваться и сосредоточиться часто приводят к зажимам в челюсти и напряжённому дыханию.

«Так медитировать невозможно. Правильное усилие — мягкое. Представьте, что вы держите в руке бабочку: важно не раздавить её, но и не дать улететь», — рекомендует специалист.

Самокритика. Медитация — это не соревнование, поэтому ругать себя из-за недостаточной концентрации или частых отвлечений не нужно.

«Каждое возвращение внимания — это как ещё один подход с гантелями для мышцы осознанности. Чем чаще вы отвлекаетесь и возвращаетесь, тем лучше вы прокачиваете новый навык. Спокойное возвращение — это и есть суть медитации», — говорит эксперт.

Насторожиться стоит, если есть «красные флаги»:

после медитации болит голова от перенапряжения;

появилось чувство стыда или злости на себя;

во время медитации возникают трудности с дыханием.

«Вы всё делаете правильно, если ваше внутреннее движение выглядит примерно так: "Я заметила, что отвлеклась. Спасибо вниманию за сигнал. А сейчас я мягко возвращаюсь к дыханию"», — уточняет Юлия Ратникова.

Результат практики напрямую зависит от регулярности. Системный подход может помочь лучше справляться с повседневным стрессом и тренировать устойчивость внимания.

«Начните с трёх минут завтра утром. Без подвигов. Просто сядьте удобно, закройте глаза и последуйте за своим вдохом и выдохом. У вас всё получится уже потому, что вы попробовали», — резюмирует эксперт.

Главное о медитациях

Современная наука указывает на значимость медитации как эффективного инструмента для укрепления психического и физического здоровья. Исследования подтверждают, что регулярные занятия положительно влияют на психику и физическое состояние. Для медитации не нужны особые условия или глубокие познания. Главное — выбрать комфортную технику и заниматься системно.

