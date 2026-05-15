Что делать, если подавились едой: первая помощь

Когда еда перекрывает дыхательные пути, паника только мешает. В такой ситуации важно быстро понять, насколько опасно состояние, и действовать правильно. Разобрались, что делать, если человек подавился, когда нужен приём Геймлиха и в каких случаях сразу вызывать скорую помощь.

Если человек кашляет и может говорить — не мешайте. Это признак, что воздух всё ещё проходит по дыхательным путям. Сильный кашель помогает вытолкнуть застрявший кусок лучше, чем удары по спине или попытки достать еду руками. Попросите человека наклониться вперёд и продолжать кашлять.

Опасные признаки:

человек не может говорить или дышать;

кашель слабый или пропал;

лицо синеет или резко бледнеет;

человек хватается руками за шею;

появляется свистящее дыхание.

Если это происходит — сразу вызывайте скорую и начинайте первую помощь.

Что делать, если человек не может дышать

Наклоните человека вперёд. Поддерживайте его одной рукой за грудь. Голова должна быть ниже уровня груди. Так снижается риск, что кусок уйдёт глубже в дыхательные пути.

Сделайте до 5 ударов между лопатками. Бейте основанием ладони резко и быстрыми толчками. После каждого удара проверяйте, вышел ли кусок еды.

Если не помогло — используйте приём Геймлиха. Встаньте сзади и обхватите человека руками. Сожмите кулак и поставьте его чуть выше пупка. Второй рукой накройте кулак и резко надавите внутрь и вверх. Сделайте до 5 таких толчков.

Рекомендации Красного Креста и Mayo Clinic советуют чередовать 5 ударов по спине и 5 толчков в живот, пока дыхание не восстановится или не приедет скорая.

Для беременных и людей с выраженным ожирением вместо толчков в живот используют толчки в грудную клетку. В таких случаях толчки делают не в верхнюю часть живота, а в область грудины. Кулак ставят на центр грудной клетки и выполняют резкие надавливания внутрь.

Чего делать нельзя

Не хлопайте по спине человека, который активно кашляет.

Не пытайтесь вслепую достать еду пальцами. Так кусок можно протолкнуть глубже.

Не давайте воду.

Не трясите человека и не поднимайте его за руки.

Если человек потерял сознание, сразу вызывайте скорую помощь. Если вы умеете делать сердечно-лёгочную реанимацию — начинайте компрессии грудной клетки и продолжайте до приезда врачей или восстановления дыхания. Если навыков нет, диспетчер скорой может объяснить, что делать до приезда врачей.

Если подавился ребёнок

Для детей старше года правила примерно такие же: сначала удары между лопатками, затем приём Геймлиха.

С младенцами до года действуют иначе. Приём Геймлиха им делать нельзя — он может повредить внутренние органы. Ребёнка кладут лицом вниз на предплечье головой ниже туловища и наносят до 5 аккуратных ударов между лопатками. Если это не помогло, малыша переворачивают на спину и делают до 5 надавливаний двумя пальцами по центру грудной клетки.

Если ребёнок перестал дышать или потерял сознание — сразу вызывайте скорую помощь.

Что делать, если подавились вы сами

Постарайтесь привлечь внимание любым доступным способом (шум, жесты). После этого можно попробовать сделать себе толчки в живот:

сожмите кулак и поставьте его чуть выше пупка;

второй рукой накройте кулак;

резко надавите внутрь и вверх.

Ещё один вариант — навалиться животом на спинку стула или край стола.

Даже если человеку стало легче и дыхание восстановилось, после сильного удушья стоит обратиться к врачу. Иногда частицы еды остаются в дыхательных путях и позже вызывают воспаление или проблемы с дыханием.

