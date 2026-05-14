Откажитесь от этих трёх вещей и спасёте поджелудочную

Поджелудочная железа: где находится, как работает и почему возникают заболевания
Об этом органе обычно вспоминают, когда после обильного застолья вдруг появляется резкая боль в левом подреберье. Врач — гастроэнтеролог-гепатолог Мария Петраченкова рассказала «Рамблеру», почему возникают панкреатит и сахарный диабет, как поджелудочная связана с печенью и желчным пузырём и какие симптомы нельзя игнорировать.
Что такое поджелудочная железа
Поджелудочная железа — это орган, который одновременно участвует в пищеварении и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Она расположена в верхней части живота — позади желудка, рядом с двенадцатиперстной кишкой.
Функции поджелудочной железы связаны сразу с двумя системами организма. Орган вырабатывает пищеварительные ферменты для расщепления пищи и одновременно синтезирует гормоны, влияющие на обмен веществ.
«Поджелудочная работает в тесной связке с печенью и желчным пузырём. Именно поэтому заболевания желчевыводящих путей часто провоцируют проблемы и в самой железе».Петраченкова Мария Юрьевнаврач-гастроэнтеролог, гепатолог
Анатомия и строение поджелудочной железы
Поджелудочная железа весит в среднем 70–80 граммов, она вытянутой формы и состоит из четырёх частей:
- головки,
- шейки,
- тела,
- хвоста.
Головка находится рядом с двенадцатиперстной кишкой, а хвост — ближе к селезёнке. Внутри орган разделён на небольшие дольки и систему выводных протоков. Главный проток поджелудочной железы соединяется с желчным протоком и открывается в кишечник. Через него панкреатический сок поступает в двенадцатиперстную кишку и помогает переваривать еду.
Поджелудочная железа относится к органам внутренней и внешней секреции. То есть железа выводит свой продукт и во внешнюю среду, к которой с точки зрения физиологии относится кишечник, и во внутреннюю — в кровь и лимфу:
- экзокринная часть вырабатывает пищеварительные ферменты;
- эндокринная — гормоны.
Поэтому нарушения работы поджелудочной железы могут влиять одновременно и на пищеварение, и на обмен глюкозы.
Экзокринная функция
Экзокринная (внешняя) часть железы вырабатывает панкреатический сок. В его состав входят панкреатические ферменты, которые помогают организму расщеплять белки, жиры и углеводы.
Основные ферменты:
- липаза — участвует в переваривании жиров;
- амилаза — расщепляет углеводы;
- трипсин — помогает переваривать белки.
После еды выработка ферментов усиливается. На секрецию влияют нервная система, гормоны кишечника и состав пищи.
Если ферментов становится недостаточно, еда начинает перевариваться хуже. Это может проявляться следующими симптомами:
- тяжесть после еды;
- вздутие;
- боль в животе;
- жирный, плохо смывающийся стул (стеаторея);
- снижение массы тела.
Такие нарушения работы встречаются при хроническом панкреатите, муковисцидозе и некоторых других болезнях поджелудочной железы.
Эндокринная функция
Внутри поджелудочной железы находятся островки Лангерганса — скопления клеток, которые вырабатывают гормоны.
Основные типы клеток:
- бета-клетки — вырабатывают инсулин;
- альфа-клетки — синтезируют глюкагон;
- дельта-клетки — вырабатывают соматостатин.
«Инсулин помогает клеткам усваивать глюкозу, а глюкагон повышает уровень сахара в крови, когда он снижается. Соматостатин, в свою очередь, сдерживает избыточную выработку гормонов и участвует в регуляции пищеварения», — поясняет врач-гастроэнтеролог.
Основные заболевания поджелудочной железы
Заболевания поджелудочной железы могут развиваться постепенно или возникать внезапно. Симптомы зависят от формы болезни и степени поражения тканей.
Панкреатит
Это воспаление поджелудочной железы. Он бывает острый и хронический.
Острый панкреатит часто начинается внезапно. У человека появляются:
- сильная боль в животе;
- тошнота и рвота;
- слабость;
- повышение температуры.
Иногда воспаление приводит к повреждению тканей и опасным осложнениям. При сильной боли в животе, особенно если она сопровождается рвотой и ухудшением самочувствия, важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
При хроническом панкреатите воспаление сохраняется долго. Со временем железистая ткань замещается рубцами, а выработка ферментов снижается. По оценкам исследователей, около 75% случаев хронического панкреатита у взрослых связаны с длительным употреблением алкоголя. Кроме него риск повышают курение, желчнокаменная болезнь и наследственные факторы.
Хронический панкреатит часто проявляется симптомами, которые усиливаются после еды. У человека могут появляться боль в животе, тошнота и рвота, снижение аппетита и потеря массы тела.
Сахарный диабет
Поджелудочная железа напрямую участвует в регуляции уровня сахара в крови. Если инсулина становится недостаточно или ткани хуже реагируют на него, развивается сахарный диабет.
При сахарном диабете 1-го типа иммунная система разрушает бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. В результате организм практически перестаёт производить этот гормон, поэтому человеку необходимы постоянные инъекции инсулина. Такой диабет чаще развивается в детстве или молодом возрасте, хотя может появиться и у взрослых.
При сахарном диабете 2-го типа инсулин обычно продолжает вырабатываться, но клетки хуже на него реагируют — это называют инсулинорезистентностью. Со временем поджелудочная железа может истощаться и вырабатывать меньше инсулина. Диабет 2-го типа чаще связан с наследственностью, лишним весом, низкой физической активностью и возрастом.
При этом оба состояния приводят к повышению уровня глюкозы в крови и без лечения могут вызывать осложнения.
Основные симптомы:
- жажда,
- слабость,
- частое мочеиспускание,
- колебания массы тела,
- сухость кожи и слизистых.
Опухоль поджелудочной железы
Опухоль поджелудочной железы может быть доброкачественной или злокачественной. Рак поджелудочной железы на ранних стадиях часто долго не вызывает выраженных симптомов. Из-за этого болезнь зачастую выявляют поздно.
Возможные признаки:
- боль в животе,
- желтуха,
- снижение аппетита,
- потеря массы тела,
- слабость.
Риск повышается при курении, ожирении, сахарном диабете и хроническом панкреатите.
Наследственные заболевания
Одно из известных наследственных заболеваний, которое может поражать поджелудочную железу, — муковисцидоз. При муковисцидозе слизь и другие секреты организма становятся слишком густыми. Из-за этого протоки поджелудочной железы могут закупориваться, ферменты хуже попадают в кишечник, а пищеварение нарушается. В результате организму бывает сложнее усваивать питательные вещества.
Диагностика и методы обследования
При подозрении на болезни поджелудочной железы врач обычно назначает лабораторные и инструментальные исследования.
Основные анализы:
- биохимический анализ крови;
- анализ на амилазу и липазу;
- анализ уровня глюкозы в крови;
- исследование кала на панкреатические ферменты.
Для диагностики используют:
- УЗИ брюшной полости,
- компьютерную томографию,
- МРТ,
- эндоскопические методы обследования.
УЗИ брюшной полости помогает оценить размеры органа и заметить признаки воспаления. КТ и МРТ позволяют точнее увидеть кисты, опухоли и осложнения панкреатита. При подозрении на опухоль поджелудочной железы иногда проводят биопсию тканей.
Современные подходы к лечению
Лечение заболеваний поджелудочной железы постепенно становится более персонализированным. Сегодня врачи стараются не только уменьшить симптомы, но и сохранить функции органа.
Терапия панкреатита
При хроническом панкреатите лечение направлено на уменьшение боли и компенсацию недостатка ферментов. Для этого применяют современные микрокапсулированные ферментные препараты, которые помогают улучшить переваривание пищи.
В некоторых случаях используют малоинвазивные эндоскопические методы — например, для удаления камней из протоков или дренирования кист.
Лечение сахарного диабета
Для контроля диабета применяют системы непрерывного мониторинга глюкозы, инсулиновые помпы и современные сахароснижающие препараты, включая агонисты ГПП-1, которые используют для контроля уровня глюкозы, а иногда также для снижения массы тела.
Исследователи также изучают трансплантацию островковых клеток и технологии искусственной поджелудочной железы (системы автоматизированной подачи инсулина).
Лечение опухолей
При опухолях поджелудочной железы могут применять операцию, химиотерапию, таргетную терапию и роботизированную хирургию. Подход зависит от типа и стадии заболевания.
Когда нужна срочная медицинская помощь
При некоторых симптомах важно обратиться к врачу как можно быстрее:
- сильная опоясывающая боль в верхней части живота;
- многократная рвота;
- резкое ухудшение самочувствия;
- пожелтение кожи или склер глаз;
- высокая температура на фоне боли в животе.
Самолечение при заболеваниях поджелудочной железы может быть опасным. Например, бесконтрольный приём желчегонных средств при желчнокаменной болезни иногда способен спровоцировать движение камней и острый панкреатит.
Профилактика и образ жизни
Здоровье поджелудочной железы во многом зависит от образа жизни.
Врачи рекомендуют:
- ограничить алкоголь;
- отказаться от курения;
- поддерживать нормальную массу тела;
- следить за уровнем глюкозы в крови;
- не злоупотреблять жирной и жареной едой;
- регулярно проходить обследования.
«Самый агрессивный фактор для клеток железы — это алкоголь. Для здоровья поджелудочной важно избегать экстремального переедания, особенно сочетания жирного, жареного и спиртного», — объясняет специалист.
Людям с болезнями печени и желчного пузыря важно регулярно наблюдаться у врача, поскольку такие состояния повышают риск осложнений со стороны поджелудочной железы.
Главное о поджелудочной железе
Поджелудочная железа участвует в пищеварении и помогает поддерживать стабильный обмен веществ. От её работы зависят пищеварение, уровень сахара в крови и общее состояние организма. Болезни поджелудочной железы часто долго развиваются незаметно. Боль в животе, тошнота и рвота, потеря массы тела и изменения уровня глюкозы в крови — повод обратиться к врачу и пройти обследование.
Текст проверила врач — гастроэнтеролог-гепатолог Мария Петраченкова, стаж 16 лет.
