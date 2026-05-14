Откажитесь от этих трёх вещей и спасёте поджелудочную

Об этом органе обычно вспоминают, когда после обильного застолья вдруг появляется резкая боль в левом подреберье. Врач — гастроэнтеролог-гепатолог Мария Петраченкова рассказала «Рамблеру», почему возникают панкреатит и сахарный диабет, как поджелудочная связана с печенью и желчным пузырём и какие симптомы нельзя игнорировать.

© peakSTOCK/iStock.com

Что такое поджелудочная железа

Поджелудочная железа — это орган, который одновременно участвует в пищеварении и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Она расположена в верхней части живота — позади желудка, рядом с двенадцатиперстной кишкой.

Функции поджелудочной железы связаны сразу с двумя системами организма. Орган вырабатывает пищеварительные ферменты для расщепления пищи и одновременно синтезирует гормоны, влияющие на обмен веществ.

«Поджелудочная работает в тесной связке с печенью и желчным пузырём. Именно поэтому заболевания желчевыводящих путей часто провоцируют проблемы и в самой железе». Петраченкова Мария Юрьевна врач-гастроэнтеролог, гепатолог

Анатомия и строение поджелудочной железы

Поджелудочная железа весит в среднем 70–80 граммов, она вытянутой формы и состоит из четырёх частей:

головки,

шейки,

тела,

хвоста.

Головка находится рядом с двенадцатиперстной кишкой, а хвост — ближе к селезёнке. Внутри орган разделён на небольшие дольки и систему выводных протоков. Главный проток поджелудочной железы соединяется с желчным протоком и открывается в кишечник. Через него панкреатический сок поступает в двенадцатиперстную кишку и помогает переваривать еду.

Поджелудочная железа относится к органам внутренней и внешней секреции. То есть железа выводит свой продукт и во внешнюю среду, к которой с точки зрения физиологии относится кишечник, и во внутреннюю — в кровь и лимфу:

экзокринная часть вырабатывает пищеварительные ферменты;

эндокринная — гормоны.

Поэтому нарушения работы поджелудочной железы могут влиять одновременно и на пищеварение, и на обмен глюкозы.

Экзокринная функция

Экзокринная (внешняя) часть железы вырабатывает панкреатический сок. В его состав входят панкреатические ферменты, которые помогают организму расщеплять белки, жиры и углеводы.

Основные ферменты:

липаза — участвует в переваривании жиров;

амилаза — расщепляет углеводы;

трипсин — помогает переваривать белки.

После еды выработка ферментов усиливается. На секрецию влияют нервная система, гормоны кишечника и состав пищи.

Если ферментов становится недостаточно, еда начинает перевариваться хуже. Это может проявляться следующими симптомами:

тяжесть после еды;

вздутие;

боль в животе;

жирный, плохо смывающийся стул (стеаторея);

снижение массы тела.

Такие нарушения работы встречаются при хроническом панкреатите, муковисцидозе и некоторых других болезнях поджелудочной железы.

© Vladimir Vladimirov/iStock.com

Эндокринная функция

Внутри поджелудочной железы находятся островки Лангерганса — скопления клеток, которые вырабатывают гормоны.

Основные типы клеток:

бета-клетки — вырабатывают инсулин;

альфа-клетки — синтезируют глюкагон;

дельта-клетки — вырабатывают соматостатин.

«Инсулин помогает клеткам усваивать глюкозу, а глюкагон повышает уровень сахара в крови, когда он снижается. Соматостатин, в свою очередь, сдерживает избыточную выработку гормонов и участвует в регуляции пищеварения», — поясняет врач-гастроэнтеролог.

Основные заболевания поджелудочной железы

Заболевания поджелудочной железы могут развиваться постепенно или возникать внезапно. Симптомы зависят от формы болезни и степени поражения тканей.

Панкреатит

Это воспаление поджелудочной железы. Он бывает острый и хронический.

Острый панкреатит часто начинается внезапно. У человека появляются:

сильная боль в животе;

тошнота и рвота;

слабость;

повышение температуры.

Иногда воспаление приводит к повреждению тканей и опасным осложнениям. При сильной боли в животе, особенно если она сопровождается рвотой и ухудшением самочувствия, важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

При хроническом панкреатите воспаление сохраняется долго. Со временем железистая ткань замещается рубцами, а выработка ферментов снижается. По оценкам исследователей, около 75% случаев хронического панкреатита у взрослых связаны с длительным употреблением алкоголя. Кроме него риск повышают курение, желчнокаменная болезнь и наследственные факторы.

Хронический панкреатит часто проявляется симптомами, которые усиливаются после еды. У человека могут появляться боль в животе, тошнота и рвота, снижение аппетита и потеря массы тела.

Сахарный диабет

Поджелудочная железа напрямую участвует в регуляции уровня сахара в крови. Если инсулина становится недостаточно или ткани хуже реагируют на него, развивается сахарный диабет.

При сахарном диабете 1-го типа иммунная система разрушает бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. В результате организм практически перестаёт производить этот гормон, поэтому человеку необходимы постоянные инъекции инсулина. Такой диабет чаще развивается в детстве или молодом возрасте, хотя может появиться и у взрослых.

При сахарном диабете 2-го типа инсулин обычно продолжает вырабатываться, но клетки хуже на него реагируют — это называют инсулинорезистентностью. Со временем поджелудочная железа может истощаться и вырабатывать меньше инсулина. Диабет 2-го типа чаще связан с наследственностью, лишним весом, низкой физической активностью и возрастом.

При этом оба состояния приводят к повышению уровня глюкозы в крови и без лечения могут вызывать осложнения.

Основные симптомы:

жажда,

слабость,

частое мочеиспускание,

колебания массы тела,

сухость кожи и слизистых.

Опухоль поджелудочной железы

Опухоль поджелудочной железы может быть доброкачественной или злокачественной. Рак поджелудочной железы на ранних стадиях часто долго не вызывает выраженных симптомов. Из-за этого болезнь зачастую выявляют поздно.

Возможные признаки:

боль в животе,

желтуха,

снижение аппетита,

потеря массы тела,

слабость.

Риск повышается при курении, ожирении, сахарном диабете и хроническом панкреатите.

© Goran13/iStock.com

Наследственные заболевания

Одно из известных наследственных заболеваний, которое может поражать поджелудочную железу, — муковисцидоз. При муковисцидозе слизь и другие секреты организма становятся слишком густыми. Из-за этого протоки поджелудочной железы могут закупориваться, ферменты хуже попадают в кишечник, а пищеварение нарушается. В результате организму бывает сложнее усваивать питательные вещества.

Диагностика и методы обследования

При подозрении на болезни поджелудочной железы врач обычно назначает лабораторные и инструментальные исследования.

Основные анализы:

биохимический анализ крови;

анализ на амилазу и липазу;

анализ уровня глюкозы в крови;

исследование кала на панкреатические ферменты.

Для диагностики используют:

УЗИ брюшной полости,

компьютерную томографию,

МРТ,

эндоскопические методы обследования.

УЗИ брюшной полости помогает оценить размеры органа и заметить признаки воспаления. КТ и МРТ позволяют точнее увидеть кисты, опухоли и осложнения панкреатита. При подозрении на опухоль поджелудочной железы иногда проводят биопсию тканей.

Современные подходы к лечению

Лечение заболеваний поджелудочной железы постепенно становится более персонализированным. Сегодня врачи стараются не только уменьшить симптомы, но и сохранить функции органа.

Терапия панкреатита

При хроническом панкреатите лечение направлено на уменьшение боли и компенсацию недостатка ферментов. Для этого применяют современные микрокапсулированные ферментные препараты, которые помогают улучшить переваривание пищи.

В некоторых случаях используют малоинвазивные эндоскопические методы — например, для удаления камней из протоков или дренирования кист.

Лечение сахарного диабета

Для контроля диабета применяют системы непрерывного мониторинга глюкозы, инсулиновые помпы и современные сахароснижающие препараты, включая агонисты ГПП-1, которые используют для контроля уровня глюкозы, а иногда также для снижения массы тела.

Исследователи также изучают трансплантацию островковых клеток и технологии искусственной поджелудочной железы (системы автоматизированной подачи инсулина).

Лечение опухолей

При опухолях поджелудочной железы могут применять операцию, химиотерапию, таргетную терапию и роботизированную хирургию. Подход зависит от типа и стадии заболевания.

Когда нужна срочная медицинская помощь

При некоторых симптомах важно обратиться к врачу как можно быстрее:

сильная опоясывающая боль в верхней части живота;

в верхней части живота; многократная рвота;

резкое ухудшение самочувствия;

пожелтение кожи или склер глаз;

кожи или склер глаз; высокая температура на фоне боли в животе.

Самолечение при заболеваниях поджелудочной железы может быть опасным. Например, бесконтрольный приём желчегонных средств при желчнокаменной болезни иногда способен спровоцировать движение камней и острый панкреатит.

© Olga Yastremska/iStock.com

Профилактика и образ жизни

Здоровье поджелудочной железы во многом зависит от образа жизни.

Врачи рекомендуют:

ограничить алкоголь;

отказаться от курения;

поддерживать нормальную массу тела;

следить за уровнем глюкозы в крови;

не злоупотреблять жирной и жареной едой;

регулярно проходить обследования.

«Самый агрессивный фактор для клеток железы — это алкоголь. Для здоровья поджелудочной важно избегать экстремального переедания, особенно сочетания жирного, жареного и спиртного», — объясняет специалист.

Людям с болезнями печени и желчного пузыря важно регулярно наблюдаться у врача, поскольку такие состояния повышают риск осложнений со стороны поджелудочной железы.

Главное о поджелудочной железе

Поджелудочная железа участвует в пищеварении и помогает поддерживать стабильный обмен веществ. От её работы зависят пищеварение, уровень сахара в крови и общее состояние организма. Болезни поджелудочной железы часто долго развиваются незаметно. Боль в животе, тошнота и рвота, потеря массы тела и изменения уровня глюкозы в крови — повод обратиться к врачу и пройти обследование.

Текст проверила врач — гастроэнтеролог-гепатолог Мария Петраченкова, стаж 16 лет.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования