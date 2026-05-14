Миф о 10 тысячах: как японская реклама заставила весь мир считать шаги

В день нужно проходить минимум 10 тысяч шагов — такую рекомендацию можно услышать и в рекламе, и на приёме у врача. Однако эта цифра появилась не из медицинских исследований, а благодаря маркетингу. Разобрались, что современная наука думает о пользе ходьбы для здоровья и сколько шагов нужно делать на самом деле.

Рекомендация проходить в день 10 000 шагов появилась в 1965 году, когда японская компания Yamasa Clock выпустила первый бытовой шагомер под названием «Манпо-кей» (Manpo-kei). В переводе с японского это буквально означает «счётчик 10 000 шагов».

Название выбрали потому, что иероглиф «10 000» напоминает шагающего человека, а сама цифра звучала красиво и амбициозно для маркетинга. Медицинского обоснования такой рекомендации на тот момент не было.

Что говорит наука

Врачи подтверждают, ходьба полезна для здоровья. Однако нахаживать именно 10 тысяч шагов необязательно. Исследования последних лет показывают, что польза для здоровья начинается с меньшего количества.

Исследование Гарвардской медицинской школы

Учёные наблюдали за пожилыми женщинами (средний возраст участниц был 72 года) и выяснили, что риск преждевременной смерти значительно снижается уже при 4 400 шагах в день. При увеличении количества шагов польза росла, но после примерно 7500 шагов снижение риска смертности переставало быть выраженным.

Исследование в журнале Lancet

Метаанализ 15 исследований с участием почти 50 000 человек показал, что для людей старше 60 лет наиболее благоприятный диапазон составляет 6 000–8 000 шагов. Для тех, кто моложе 60, цифра выше — 8 000–10 000 шагов, но 10 тысяч всё равно остаются верхней границей, а не необходимым минимумом.

Исследование Массачусетского университета

Исследование среди людей среднего возраста показало, что риск ранней смерти ниже у тех, делает минимум 7 000 шагов в день. Превышение порога в 10 000 шагов не было связано с дальнейшим заметным снижением риска смертности.

Поэтому цифра в 10 000 шагов может быть ориентиром, который заставляет людей двигаться. Однако это условный показатель. Если вы проходите меньше, но регулярно — это тоже полезно для здоровья.

