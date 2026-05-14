Что делать, если подвернул ногу — инструкция от травматологов

Оступиться на ровном месте может каждый, но цена ошибки бывает слишком высокой. Разобрались, как быстро отличить ушиб от разрыва связок и что делать, если подвернул ногу.

Под фразой «подвернул ногу» обычно понимают инверсионную травму голеностопа. В этом случае стопа резко уходит внутрь, а нагрузка ложится на внешнюю сторону сустава. В результате может случиться:

Растяжение связок. В этом случае появляется отёк, но пациент обычно можете стоять на ноге.

Надрыв или полный разрыв. Когда связки не выдерживают и рвутся. Это сопровождается сильной болью, огромным синяком и чувством нестабильности в суставе.

Перелом лодыжки. Часто его путают с сильным растяжением. Отличить без рентгена трудно, но острая боль при попытке сделать даже пару шагов — повод исключить перелом с помощью рентгена.

Отличить одно от другого в домашних условиях бывает сложно. При выраженной боли, невозможности наступать на ногу, сильном отёке или подозрении на перелом нужно обратиться к врачу.

В качестве ориентира можно применять «оттавские правила» — стандарт оказания медицинской помощи при травмах голеностопа. Если пациент не можете сделать самостоятельно четыре шага или чувствует острую боль при прощупывании костных выступов лодыжки — возможен перелом и нужно срочно обратиться в травмпункт.

Первая помощь

Главная ошибка — греть место травмы или мазать его жгучими составами. Это расширяет сосуды и может превратить небольшой отёк в огромную гематому.

Традиционно врачи советуют покой и лёд, это называют протоколом RICE, обычно применяется в первые 48–72 часа после травмы.

R — Rest (Покой)

Нужно прекратить любую активность. Нагрузка сразу после травмы может усилить боль и отёк.

I — Ice (Лёд)

Низкая температура замедляет метаболизм в зоне травмы и снижает отёчность. Прикладывать лёд можно на 15–20 минут каждые 2–3 часа.

Важно: нельзя прикладывать лёд прямо на кожу, нужно использовать тонкое полотенце.

C — Compression (Сжатие/Компрессия)

Внешнее давление не даёт лишней жидкости скапливаться в тканях. Можно забинтовать сустав эластичным бинтом, но не слишком туго.

E — Elevation (Подъём)

Повреждённую ногу нужно положить на подушку или другую возвышенную поверхность, чтобы конечность была выше уровня сердца. Это снижает отёк.

Связки заживают от двух недель до нескольких месяцев. Если не долечить ногу, есть риск получить новую травму. Поэтому важно соблюдать рекомендации врача и не торопиться с возвращением к нагрузкам.

