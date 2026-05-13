Зачем нужен магний и когда его могут назначить

На дефицит магния могут указывать хроническая усталость, бессонница и судороги. Разобрались, за какие функции в организме отвечает магний, в каких продуктах его искать и когда врачи назначают его в виде препаратов.

Нужен для 600 химических реакций в клетке

Магний — минерал, который нужен всем клеткам человеческого организма. Около 60% всего запаса сосредоточено в костях, остальное распределено в мышцах, мягких тканях, крови и других биологических жидкостях.

Магний участвует более чем в 600 реакциях в клетке, ключевые:

производство энергии из еды,

синтез белка из аминокислот,

образование и ремонт ДНК,

сокращение и расслабление мышц,

передача нервных импульсов,

другие реакции.

Сколько магния нужно в день

В разных странах и организациях суточные нормы магния несколько отличаются:

европейские нормы: мужчины — 350 мг, женщины — 300 мг;

американские: мужчины — 400–420 мг, женщины — 310–320 мг;

российские: 420 мг для мужчин и женщин.

Исследования показывают, что значительная часть людей недополучает магний с едой. Так, свежая работа, опубликованная в International Journal for Vitamin and Nutrition Research, показывает, что 2,4 миллиарда людей недополучают магний с едой (это почти каждый третий). В многолетнем наблюдательном исследовании с участием более 18 тысяч взрослых американцев учёные связали дефицит магния с повышенным риском диабета 2-го типа.

Где искать магний

Магний содержится во многих продуктах. Вот где его больше всего (на 100 г продукта):

тыквенные семечки — 535 мг (около 134% суточной нормы);

семена чиа — 335 мг (84%);

миндаль, кешью — 270 мг (67%);

шпинат и другие зелёные овощи — 87 мг (22%);

фасоль (варёная) — 70 мг (17%);

картофель запечённый (с кожурой) — 42 мг (10%);

авокадо — 29 мг (7%);

рыба — 27 мг (7%);

банан — 27 мг (7%);

курица, говядина — 22–26 мг (6%).

Как понять, что магния не хватает

Распознать дефицит самостоятельно сложно, так как его признаки неспецифичны. Среди возможных симптомов нехватки минерала:

частые судороги, особенно ночью;

повышенная раздражительность, тревожность;

быстрая утомляемость;

трудности с концентрацией внимания;

нарушение сна (бессонница, поверхностный сон);

головные боли;

покалывание или онемение в конечностях;

нарушение сердечного ритма.

В таких ситуациях врач может назначить анализ крови на уровень магния, чтобы подтвердить дефицит и исключить другие патологии с похожей симптоматикой. Хотя уровень магния в крови не всегда точно отражает его запасы в организме.

В чём польза магния

Сердце и давление

Магний помогает сосудам расслабляться, что естественным образом снижает артериальное давление. Метаанализ, опубликованный в журнале Hypertension, показывает, что приём 368 мг минерала может умеренно снижать показатели давления.

Другой крупный метаанализ в BMC Medicine показал, что ежедневное увеличение потребления магния на 100 мг было связано со снижением риска инсульта на 7% и сердечной недостаточности на 22%.

Контроль сахара в крови

У людей с диабетом 2-го типа часто наблюдается дефицит магния. Оказывается, минерал необходим для работы рецепторов инсулина (он участвует в работе инсулиновых рецепторов и регуляции чувствительности тканей к инсулину).

Метаанализ, опубликованный в журнале Diabetic Medicine, показал, что препараты с магнием помогают снизить уровень глюкозы натощак и улучшить метаболические показатели.

Магний и депрессия

Также магний влияет на зоны мозга, отвечающие за настроение. Его дефицит повышает риск депрессии. Некоторые исследования показывают, что приём препаратов с магнием помогает пациентам справиться с депрессивными расстройствами, однако доказательная база связи магния и депрессии остаётся ограниченной.

Магний и мигрень

Низкий уровень магния часто встречается у людей, страдающих от хронических головных болей. Одно исследование показало, что приём 600 мг магния в течение 12 недель помогло сократить частоту приступов мигрени почти на 42%.

В каких случаях врач может назначить магний

Врач может назначить магний в следующих случаях:

хронический стресс и тревожность;

мышечные спазмы и судороги;

нарушения сна;

метаболические нарушения (для повышения чувствительности клеток к инсулину);

неврологические нарушения;

беременность.

Важно. Принимать магний нужно только после консультации врача. Самостоятельно пить такие препараты не рекомендуется.

Возможна ли передозировка магнием

Если принять слишком много магния, могут развиться побочные реакции. Среди таковых:

диарея (понос),

тошнота и рвота,

спазмы в животе,

пониженное давление,

мышечная слабость,

перебои в работе сердца (аритмия).

Если вы принимаете магний и заметили вышеописанные симптомы, обратитесь к врачу. Скорее всего, специалист скорректирует дозировку препарата.

Главное про магний

Каждый третий человек в мире сталкивается с дефицитом магния. Нехватка минерала проявляется усталостью, судорогами, повышенной тревожностью и проблемами со сном. Однако эти симптомы не повод принимать магний самостоятельно. Важно обратиться к врачу и выяснить причину такого состояния. При передозировке магния могут быть побочные реакции.

