Повредил родинку — будет рак: почему дерматологи не согласны

Убеждение, что если случайно содрать или поцарапать родинку, она переродиться в рак, настолько распространено, что некоторые боятся задеть невус даже мочалкой. Современные исследования показывают: связь между травмой родинки и меланомой сильно преувеличена. Разобрались, из-за чего на самом деле появляется рак кожи и как меланома связана с родинками.

Согласно ретроспективным опросам, около 8,7% пациентов с уже диагностированной меланомой склонны связывать появление опухоли с предшествующей травмой родинок. Чаще всего это происходит потому, что люди начинают пристально следить за участком кожи только после его повреждения, обнаруживая проблему, которая существовала и ранее.

Что на самом деле

Современные исследования не находят доказательств того, что разовое или даже повторяющееся механическое воздействие может спровоцировать меланому. Метаанализ 2017 года показал: в 70% случаях меланома (агрессивный рак кожи) развивается de novo (на чистой коже), а не из родинок.

Долгосрочные наблюдения показывают, что после неполного удаления атипичных невусов риск последующего развития меланомы в большинстве случаев остаётся низким. Анализ, проведённый в 2000 году в Университете Ульма (Германия), также не выявил статистически значимой связи между травмами и развитием заболевания.

Ведущие экспертные организации подчёркивают: большое количество невусов (больше 11 на руке) повышает вероятность рака кожи. Однако травмы этих родинок фактором риска не называют. Гораздо опаснее для кожи загар (в том числе в солярии) и солнечные ожоги. Британский институт исследования рака считает, что большая часть случаев меланомы связаны именно с воздействием ультрафиолета.

Поэтому если вы случайно травмировали невус, повода для паники нет. Само по себе случайное повреждение родинки не считается доказанным фактором развития меланомы.

