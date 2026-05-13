Учёные рассказали о бесконечных резервах памяти человека

Человеческую память часто сравнивают с жёстким диском. Только в отличие от цифровых носителей место для новых знаний в мозге обычно не заканчивается. Разобрались, что наука знает о ёмкости памяти и есть ли реальные границы у способности запоминать.

Мозг не хранит информацию как компьютер — в виде изолированных файлов в конкретных клетках. Поэтому точно перевести человеческую память в гигабайты невозможно. В исследованиях, о которых говорится ниже, изучали синапсы — контакты между нейронами, через которые передаются сигналы. Поэтому приведённые оценки объёма памяти мозга условны. Они основаны не на прямом измерении памяти человека, а на моделях, которые учитывают примерное количество синапсов и возможное число состояний или уровней силы каждой связи.

Сколько информации может хранить мозг

Современные исследования показывают, что ресурсы разума недооценивают. Учёные обнаружили, что в одном только гиппокампе (эта структура мозга отвечает за создание эпизодической памяти, связывая фрагменты информации в целостные картины событий) есть как минимум 26 разных уровней силы синаптических связей. Это означает, что каждый синапс может хранить примерно 4,7 бита информации. Если учесть, что в мозге триллионы синапсов, получается внушительная цифра.

В научно-популярной статье Scientific American профессор психологии Северо-Западного университета Пол Ребер предположил, что объём человеческой памяти может составлять около 2,5 петабайта, или 2,5 миллиона гигабайт. Для сравнения: 1 час видео на стриминговых видеоплатформах весит примерно 3-6 гигабайт, то есть условного объёма памяти человека хватит на 57 лет непрерывного просмотра.

Такое возможно благодаря системе «распределённого представления»: одно и то же воспоминание записывается через множество нейронов, разбросанных по разным областям мозга. Поскольку одни и те же нейроны могут участвовать в формировании тысяч различных комбинаций, потенциальное количество воспоминаний растёт лавинообразно.

Почему же тогда человек помнит не всё?

Забывание связано не столько с «переполнением» памяти, сколько с особенностями кодирования, консолидации и извлечения информации. Мозг усваивает информацию гораздо медленнее, чем она поступает из внешнего мира. Например, исследование, опубликованное в журнале Cell Press, показало, что органы чувств человека могут передавать в мозг информацию со скоростью около миллиарда бит в секунду, тогда как скорость осознанного мышления составляет лишь порядка 10 бит в секунду.

К тому же, эволюционно мозг настроен сохранять только те данные, которые необходимы для адаптации и выживания. Вместо того чтобы архивировать каждый шаг, мозг постоянно перестраивает структуру связей, отдавая приоритет важным закономерностям и схемам.

Мозг лучше сохраняет информацию, которая кажется значимой, эмоционально важной или полезной для поведения.

