Утка-шпион и злой пупок: откуда берутся самые нелепые фобии

Фобия — это слишком сильный, стойкий и иррациональный страх перед конкретным объектом, ситуацией или деятельностью, которые в реальности не представляют серьёзной опасности. В отличие от обычного страха фобия мешает нормальной жизни и заставляет человека избегать триггеров любой ценой. Вот 5 фактов, которые помогут лучше понять, как возникают навязчивые страхи и какие новые угрозы приносит цифровая эпоха.

По статистике, фобия есть у 1 из 8 человек

В психиатрии фобии относят к тревожным расстройствам. По данным Американской ассоциации психиатров, иррациональные страхи есть у 8-12% населения. Точное количество фобий невозможно посчитать: человек может бояться чего угодно, даже кошек (айлурофобия) или длинных слов (гиппопотомонстросескиппедалофобия ). Однако условно их делят на пять основных категорий:

страх животных (пауков или змей, например),

страх природной среды (высоты или воды),

страх крови и медицинских процедур или травм,

страх конкретной ситуации (публичных выступлений, вождения),

другой страх (клоунов, кукол, пуговиц и т.д.)

Пауки — лидеры страха

В категории «животных фобий» чаще всего встречается арахнофобия — боязнь пауков. По разным данным, она есть у 2,7-6,1% людей. Далее следуют:

кинофобия (боязнь собак),

энтомофобия (боязнь насекомых).

офидиофобия (боязнь змей).

Среди средовых фобий лидирует акрофобия (боязнь высоты), а ситуативных — аэрофобия (боязнь полётов). Что касается медицинских страхов, чаще всего встречаются алгофобия (боязнь боли) и дентофобия (боязнь стоматологов).

Список фобий расширяется

С развитием технологий появляются новые формы тревожного расстройства. Одно из последний — номофобия — страх остаться без доступа к телефону. Люди с этим расстройством испытывают панику при потере сигнала, разрядке аккумулятора или невозможности проверить устройство.

Бояться можно чего угодно, даже собственного пупка

Такой страх называется омфалофобией. Среди других редко встречающихся и странных фобий можно выделить трипофобию — боязнь кластерных отверстий (например, пчелиных сот или пористой губки для мытья посуды) или турофобию — боязнь сыра.

А вот популярная в интернете анатидаефобия — иррациональная убеждение, что за человеком следит утка — выдуманный страх из комикса. Термин появился с подачи американского карикатуриста Гэри Ларсона, который нарисовал в комиксе встревоженного человека, потому что где-то находится утка. Шутка завирусилась в сети и некоторые стали считать, что анатидаефобия существует на самом деле.

Фобия может возникнуть из-за запаха

Иногда триггером становится не визуальный образ, а запах. Это связано с тем, что обонятельная система напрямую взаимодействует с миндалиной — структурой мозга, отвечающей за распознавание угроз и запуск реакции «бей или беги». Если в момент сильного страха или стресса в прошлом присутствовал определённый запах, мозг может сформировать устойчивую ассоциацию между ним и угрозой. В результате при повторном восприятии этого запаха автоматически запускается тревожная реакция, даже если реальной опасности нет.

Страхи могут передаваться по наследству

Фобии имеют генетическую базу. Например, учёные выявили в мозге параллельные, генетически различные цепи нейронов, которые отвечают за формирование памяти о страхе и управление негативными эмоциональными состояниями. Важно понимать, что сами по себе эти нейроны означают только предрасположенность к иррациональным страхам, а не обязательное развитие фобии. Нужны внешние триггеры (травмирующий опыта или стресс), чтобы эти цепи проявились.

Фобии можно лечить виртуальной реальностью

Основным методом лечения фобии считают когнитивно-поведенческую терапию, но иногда используют VR-технологи. С помощью очков виртуальной реальности пациента постепенно погружают в пугающую ситуацию. Для достижения максимального эффекта используют не только видеоряд, но и звуки, вибрации, запахи. Это помогает пациенту снизить уровень тревоги в безопасной обстановке.

Фобии — это не просто страх или особенность, у этого состояния есть нейробиологические корни. Однако современная медицина позволяет людям успешно преодолевать даже самые сильные страхи.

