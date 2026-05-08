Смертельная инфекция на борту: ВОЗ оценила риски эпидемии

Анализы подтвердили, что на борту круизного лайнера в Атлантике бушует хантавирус Andes. Он единственный из семейства передаётся от человека к человеку. Санитарные службы пытаются отследить пассажиров, сошедших на берег в разных странах. Разобрались, какие прогнозы даёт ВОЗ.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением относительно вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius. На данный момент официально зарегистрировано 8 случаев заболевания, включая три летальных исхода. Из восьми случаев пять уже получили лабораторное подтверждение.

Напомним, вспышка хантавирусного легочного синдрома произошла на круизном лайнере MV Hondius, на борту которого находилось 149 человек. Первой жертвой стал пожилой пассажир из Нидерландов, который, вероятно, заразился во время поездки по Южной Америке ещё до начала круиза.

Специалисты установили, что причиной вспышки стал вирус Andes. Это единственный вид хантавируса, способный к ограниченной передаче от человека к человеку при тесном и длительном контакте. Этот вариант поражает лёгкие и в основном встречается в Южной и Северной Америке. Остальные хантавирусы передаются человеку только после контакта с грызунами. В России вирус Andes обычно не встречается, но распространены другие виды, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдром (мышиную лихорадку).

Несмотря на серьёзность инцидента, ВОЗ оценивает риск для общественного здравоохранения как низкий. Тем не менеедоктор Тедрос предупредил, что из-за инкубационного периода вируса (он может длиться 8 недель) возможно выявление новых случаев заболевания. Однако об эпидемии речи не идёт.

Параллельно ведётся работа по отслеживанию всех пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту судна в ходе различных этапов круиза, начиная с 20 марта. Санитарным службам удалось связаться со всеми 30 гостями, которые сошли на берег на острове Святой Елены 24 апреля, ещё до того, как стало известно о вспышке. Среди них положительного теста на хантавирус был у одного человека. Он уже проходит лечение в больнице Цюриха.

Ситуация на борту лайнера сейчас

Судно MV Hondius продолжает движение в сторону Канарских островов и направляется в порт Гранадилья (Тенерифе). Ориентировочное прибытие ожидается 10 мая, однако этот срок может измениться.

Троих человек подозрением на хантавирусную инфекцию эвакуировали с судна на самолётах 6 мая. Они проходят лечение в больнице Нидерландов.

На данный момент на судне нет людей с симптомами заболевания.

На борту находится эксперт ВОЗ и два врача-инфекциониста из Нидерландов. Они оценивают состояние здоровья пассажиров и экипажа.

