Продукт, который есть на каждой кухне, защитит от деменции

Учёные также выяснили, как именно клюква работает при инфекциях мочеполовых путей и почему женщины гораздо чаще мужчин страдают аутоиммунными заболеваниями.

Клюквенный сок не позволил кишечной палочке стать устойчивой к антибиотику

Исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, показало, что клюквенный сок меняет механизм поглощения лекарства бактериями. Это делает последних в десятки тысяч раз менее защищёнными.

Учёные сосредоточились на антибиотике первой линии — фосфомицине. Главная проблема лечения заключается в том, что кишечная палочка (E. coli) быстро мутирует и перестаёт поглощать препарат. Однако при добавлении клюквенного сока частота возникновения устойчивых колоний снизилась на целых пять порядков.

Генетический анализ показал, что клюквенный сок влияет на одну из систем транспорта бактерии (GlpT), через которую микробы приобретают устойчивость к лекарству.

Важно отметить, что это исследование проводилось на культурах клеток (in vitro). В дальнейшем учёные хотят протестировать это явление на животных и добровольцах.

Женщины гораздо чаще мужчин страдают аутоиммунными заболеваниями

Исследование, опубликованное в The American Journal of Human Genetics, показало, что причина кроется в большом количестве генов, которые в мужских и женских клетках работают по-разному.

Авторы обнаружили различия в активности регуляторных элементов и экспрессии генов (процесс, когда информация из гена начинает использоваться клеткой) иммунных клеток у мужчин и женщин. Это более тысячи генных переключателей в иммунных клетках женщин, которые поддерживают воспалительный статус.

С одной стороны, это помогает быстрее побеждать вирусы, и это неоспоримое преимущество. Однако такая провоспалительная активность повышает риски аутоиммунных заболеваний, когда иммунитет по ошибке атакует здоровые ткани.

Учёные полагают, что их открытие позволит изменить подходы к диагностике и лечению аутоиммунных патологий. По их мнению, подходы к терапии должны быть разными у мужчин и женщин.

Яйца связали с профилактикой болезни Альцгеймера

Регулярное употребление яиц связали с существенным снижением риска развития болезни Альцгеймера у людей старше 65 лет. Согласно наблюдательному исследованию учёных из Университета Лома-Линда, опубликованному в Journal of Nutrition, привычка съедать хотя бы пять яиц в неделю может уменьшить вероятность такого диагноза на 27%.

В исследовании даже умеренное потребление яиц также ассоциировалось с более низким риском. Употребление их 1–3 раза в месяц снижает риск на 17%. Учёные полагают, что всё дело в составе яиц. Они богаты холином (необходим для памяти), лютеином (защищает мозг от окислительного стресса) и полезными жирными кислотами. Исследователи проанализировали данные 40 тысяч человек в течение 15 лет и учитывали яйца как в чистом виде, так и в составе других блюд.

Важно. Это наблюдательное исследование, которое не показывает причинно-следственной связи. Тем не менее учёные отмечают, что яйца — хороший источник нутриентов, критически важных для работы нейронов и нейромедиаторов.

Вещество из чеснока показало потенциал для пожилых

Вещество S1PC, содержащееся в экстракте чеснока, помогает бороться с возрастной потерей мышечной силы. Исследование японских учёных опубликовано в журнале Cell Metabolism.

Учёные выяснили, что S1PC активирует фермент LKB1, который запускает цепочку реакций в жировых клетках. В результате в кровь выбрасываются особые частицы, которые через кровоток достигают гипоталамуса (регуляторного центра мозга). Мозг, получив этот сигнал, посылает импульсы нервной системе, которые повышают тонус и силу скелетных мышц.

Тесты на пожилых мышах показали снижение признаков немощности. В первых испытаниях на людях подтвердилось, что употребление этого соединения повышает уровень защитных (для мышц) молекул в крови.

Поскольку чеснок — распространённая культура, учёные рассматривают S1PC как доступную добавку, которая поможет пожилым людям сохранять физическую силу.

Бобовые связали с более низким риском гипертонии

Регулярное употребление сои и других бобовых значительно снижает риск развития высокого кровяного давления. Согласно метаанализу, опубликованному в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, замена части мясного белка растительным может снизить риск болезни на 16–19%.

Учёные проанализировали данные 12 исследований, охвативших тысячи участников из США, Азии и Европы. Оптимальный эффект наблюдается при употреблении около 170 г бобовых (горох, чечевица, нут, фасоль) и 60–80 г соевых продуктов (тофу, темпе, эдамаме) в день. При таком рационе риск возникновения гипертонии падает почти на 30%.

Пользу объясняют высоким содержанием калия, магния и клетчатки, которые укрепляют сосуды. Кроме того, ферментация клетчатки в кишечнике вырабатывает жирные кислоты, способствующие расширению сосудов.

Исследователи отмечают, что включение всего одной порции бобовых или тофу в ежедневный рацион может стать одним из эффективных элементов профилактики артериальной гипертензии.

Главное в новостях науки за неделю

Клюквенный сок помогает антибиотикам эффективнее бороться с микробами, яйца снижают риск деменции, а бобовые защитят от гипертонии. Чеснок особенно полезен для пожилых, потому что защищает мышцы от деградации.

Учёные также выяснили особенности работы иммунной системы у мужчин и женщин. Это позволило понять, почему женщины чаще страдают от аутоиммунных заболеваний, что требует особого подхода к лечению и диагностике.

