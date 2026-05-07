При боли в пояснице лечь и не двигаться, пока не отпустит, не лучший метод лечения. Сегодня врачи считают, что неподвижность затягивает восстановление. Разобрались, почему постельный режим при растяжениях больше не нужен, и что делать, если потянул спину.

Долгое время полный постельный режим считался основой терапии при любых травмах. Учитывая, что жалобы на боли в спине занимают второе место по частоте после головных болей, миф о необходимости долгого «вылеживания» прочно укоренился в сознании пациентов и десятилетиями поддерживался старыми протоколами лечения.

Почему покой вредит

Часто за жалобами на «потянул» или «сорвал спину» скрываются растяжения мышц и связок. В этом случае постельный режим не только не помогает, но и может навредить. Как объясняет Американская ассоциация нейрохирургов, когда человек надолго перестает двигаться, его мышцы теряют силу и гибкость, это приводит к усилению скованности и боли. Кроме того, длительная неподвижность может привести к потере плотности костной ткани, это создаёт дополнительную нагрузку на позвоночник.

Вместо долгого лежания в кровати при растяжения мышц спицы врачи рекомендуют придерживаться следующей схемы:

Первые 24–48 часов допустимо временно ограничить активность и использовать лёд для уменьшения отёка и спазма. При сильной боли допустимо принять нестероидные противовоспалительные препараты. Однако даже в это время эксперты Гарвардской медицинской школы советуют ограничивать время в кровати несколькими часами за раз.

На 2-3 день можно возвращаться к привычной деятельности, ориентируясь на уровень боли. Умеренное движение, например, короткие прогулки, стимулирует кровоток, это способствует естественному процессу заживления тканей.

В большинстве случаев восстановление занимает несколько недель. Чтобы травмы не повторялись, врачи советуют укреплять мышцы спины. Физические упражнения делают их более устойчивыми к нагрузкам и предотвращают повторные растяжения.

Длительная неподвижность при боли в спине замедляет выздоровление, ослабляет мышцы и усиливает скованность. Оптимальный путь к восстановлению — сохранение легкой активности и возвращение к привычному ритму жизни уже через пару дней после травмы.

