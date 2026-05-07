Когда низкое давление может быть опасно: разбор

Слабость, головокружение и «туман» в голове часто списывают на усталость. Однако причина может быть в низком давлении. Врач-терапевт клиники DocMed Ульяна Старикова рассказала Рамблеру, когда низкие цифры на тонометре — лишь особенность организма, а когда — серьёзная патология.

Что такое низкое давление и почему оно возникает

Артериальная гипотония — состояние, при котором уровень давления опускается ниже 90/60 мм рт. ст. Терапевт Ульяна Старикова рассказывает, что некоторые люди при таком давлении чувствуют себя хорошо. Это может быть индивидуальной нормой, если при этом не страдает качество жизни человека.

Однако если снижение давления сопровождается неприятными симптомами, это повод обратиться к врачу.

«Особенно часто встречается ортостатическая гипотензия, когда давление снижается при переходе из положения лёжа в стоя. В таких случаях необходимо дообследование и работа с первопричиной этого состояния». Старикова Ульяна Андреевна врач-терапевт клиники DocMed

Причины пониженного давления могут быть разными:

генетическая предрасположенность,

эндокринные нарушения,

обезвоживание,

анемия,

заболевания нервной, сердечно-сосудистой системы, инфекционные процессы,

влияние лекарственных препаратов.

Также давление часто падает из-за резкой смены положения тела (ортостатическая гипотензия) или сильного стресса.

Важно. Нормализация давления важна не только и не столько чтобы избавиться от неприятных симптомов (сонливости, слабости), сколько для того, чтобы обеспечить полноценное питание мозга и сердца кислородом.

Симптомы гипотонии

Низкое давление легко спутать с переутомлением. Среди симптомов:

выраженная слабость,

потемнение в глазах при резком подъёме,

тошнота,

бледность кожи,

повышенная чувствительность к холоду (ледяные руки и стопы),

быстрая утомляемость,

давящие головные боли в области висков.

Такие симптомы могут быть и при многих других состояниях. Поэтому самый надёжный способ понять, что это именно низкое давление, — воспользоваться тонометром.

Первая помощь при низком давлении

Если вы почувствовали резкую слабость или головокружение, важно действовать быстро, чтобы не допустить обморока и восстановить кровоснабжение мозга.

Правильное положение тела

Первым делом необходимо принять горизонтальное положение. Лягте на спину, а под ноги подложите подушку или валик так, чтобы стопы оказались выше уровня головы. Это обеспечит приток крови к жизненно важным органам.

Восполнение дефицита жидкости

Выпейте стакан воды. Это может временно облегчить симптомы, особенно при ортостатической гипотензии или недостатке жидкости.

Лёгкая активность

Если состояние позволяет, выполните простые упражнения:

скрещивание ног,

ритмичное сжимание кистей в кулаки,

напряжение мышц бёдер и пресса.

Это активизирует мышцы ног и рук, помогая крови подняться от конечностей к сердцу.

Питание при низком давлении

Питание при низком давлении должно быть направлено на поддержание тонуса сосудов и стабильного объема крови.

Соль и вода

В отличие от гипертоников, людям с гипотонией полезно есть достаточное количество соли. Натрий удерживает воду в организме, предотвращая падение давления. Напомним, что нормой считается до 5 граммов соли в сутки (это примерно одна чайная ложка). Однако людям, которые испытывают обмороки из-за снижения кровотока, эксперты рекомендуют употреблять до 10 г соли и 2-3 литров жидкости в сутки.

Терапевт Ульяна Старикова отмечает, что увеличивать количество соли в рационе можно только после консультации с врачом.

«Важно убедиться, что для этого нет никаких противопоказаний. Также важно умеренно увеличить объём употребляемой жидкости для повышения объёма циркулирующей крови», — говорит врач.

Продукты-помощники

В рацион стоит включить продукты, богатые витаминами группы B и железом (субпродукты, говядина, бобовые, зерновые). Полезны также натуральный кофе, тёмный шоколад и крепкий чай. Однако важно ими не злоупотреблять.

Дробное питание

Старайтесь есть небольшими порциями 5–6 раз в день. Обильные приёмы пищи вызывают прилив крови к желудку для переваривания, это может спровоцировать резкую сонливость и упадок сил сразу после еды (постпрандиальная гипотензия).

Изменение образа жизни

Чтобы поддерживать давление в норме, наш эксперт Ульяна Старикова рекомендует:

регулярную физическую активность (ходьбу, плавание, циклические нагрузки),

плавно подниматься с постели утром (полежать 1–2 минуты, затем сесть, затем постепенно встать),

полноценный сон 7-9 часов (желательно просыпаться и отходить ко сну в одно и то же время),

избегать тепловых перегрузок (длительные горячие ванны, сауны),

быть аккуратнее в жаркую погоду.

У врача

Если низкие цифры на тонометре сопровождаются частыми обмороками, сильной одышкой, болями в груди или резким снижением работоспособности, нужно обратиться к терапевту или кардиологу.

Важно. Часто низкое давление — это следствие других заболеваний. В этом случае лечение направлено на устранение первопричины, например, анемии или эндокринных нарушений.

«После обследования, если патологий не выявлено, упор делают на поведенческие меры. Они действительно работают и безопасны», — говорит терапевт.

Профилактика низкого давления

Чтобы держать ситуацию под контролем и не допускать резких приступов гипотонии, придерживайтесь простых правил:

Ведите дневник давления. Записывайте показатели утром и вечером, чтобы отследить индивидуальную норму и реакции на изменение окружающей среды.

Записывайте показатели утром и вечером, чтобы отследить индивидуальную норму и реакции на изменение окружающей среды. Контрастный душ. Это укрепляет стенки сосудов и улучшает их тонус.

Это укрепляет стенки сосудов и улучшает их тонус. Плавный подъём после сна. Утром сначала потянитесь и немного посидите, прежде чем вставать с кровати.

Утром сначала потянитесь и немного посидите, прежде чем вставать с кровати. Регулярные осмотры. Раз в год сдавайте анализы на уровень железа, витаминов и гормонов щитовидной железы.

Главное о низком давлении

Низкое давление требует внимания к водному балансу, режиму питания и образу жизни. Для большинства людей решением становятся умеренная физическая активность и достаточное потребление соли, которая удерживает жидкость в сосудах.

Если низкое давление сопровождается обмороками или сильной одышкой, важно обратиться к врачу для исключения патологий, которые могут приводить к гипотонии.

Текст проверила врач-терапевт клиники DocMed Ульяна Старикова, стаж 11 лет.

