Учёные: успех в жизни связан с генами больше, чем с условиями жизни

Немецкие учёные представили результаты крупного исследования близнецов, которое заставляет по-новому взглянуть на вечный спор о роли наследственности и воспитания в жизненном успехе.

© fizkes/iStock.com

Исследование опубликовано в Scientific Reports. Цель работы была понять, насколько уровень интеллекта в молодом возрасте связан с будущим социально-экономическим статусом — образованием, профессией и доходом — и что именно стоит за этой связью: гены или семейная среда.

Исследователи использовали данные проекта TwinLife, в котором наблюдали за 880 молодыми людьми, включая однояйцевых (с идентичным набором генов) и разнояйцевых близнецов (делящих около половины генов). Поскольку пары росли в одних семьях, это позволило разделить влияние наследственности и окружения. Участники прошли тесты IQ в 23 года, а спустя четыре года, в 27 лет, учёные оценили их социально-экономический статус.

В этой выборке около 75% различий в показателях IQ статистически объяснялись генетическими различиями между участниками. Связь между интеллектом и будущим доходом, профессией и образованием в большой степени (от 69 до 98%) объяснялась именно генетикой, а не тем, в богатой или бедной семье вырос человек.

Учёные ответили на 10 вопросов о генах долголетия

Автор исследования, психолог Петри Кайониус, отмечает: так называемая серебряная ложка во рту не такой сильный фактор, как принято думать, потому что сама семейная жизнь во многом тоже зависит от унаследованных черт.

Для обычного человека это не означает, что воспитание бесполезно или что образование не нужно. Напротив, исследование подчёркивает: внешние вмешательства имеют ограничения, если они противоречат врождённым склонностям. Родителям оно может принести облегчение: фатальных ошибок, навсегда ломающих будущее ребёнка, вероятно, не так много, как можно представить. А молодым людям стоит сосредоточиться на том, что им действительно интересно от природы, а не гнаться за престижными статусами.

У работы есть ограничения: авторы не учитывали IQ родителей, а разделить гены и среду полностью сложно: их взаимодействие может завышать оценку генетического вклада до 15 процентных пунктов. Кроме того, это наблюдательное исследование, оно показывает не причинно-следственную связь, а сильную ассоциацию между генами и уровнем благополучия. Тем не менее исследование добавляет веский аргумент тем, кто считает наследственность ключевым драйвером жизненной траектории.