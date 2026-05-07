Врачи объяснили, почему во время бега болит бок

Резкая боль в правом боку во время бега знакома многим. Иногда она проходит за пару минут, а иногда заставляет остановиться посреди тренировки. Разобрались, почему это происходит, когда можно не переживать, а в каких случаях стоит проверить здоровье.

Почему при беге болит правый бок

Чаще всего такая боль связана с реакцией организма на нагрузку. В медицинских источниках такая боль называется exercise-related transient abdominal pain (ETAP) — кратковременная боль в боку при физической нагрузке. Обычно боль чувствуется под правыми рёбрами, реже — слева. Она может быть колющей, тянущей или схваткообразной.

Точный механизм появления боли в боку во время нагрузки неизвестен. Специалисты рассматривают несколько теорий.

Одна из них связывает дискомфорт с перераспределением кровотока во время физической активности — в частности с усиленным притоком крови к печени и селезёнке. Однако по более новым данным это не основная версия. Согласно другой гипотезе, боль возникает из-за натяжения связок и раздражения диафрагмы при интенсивном движении.

Отдельно исследователи отмечают влияние питания перед тренировкой. После еды организм направляет больше крови на пищеварение, это может повышать вероятность неприятных ощущений во время бега или другой активности.

Что повышает риск боли

Есть несколько факторов, которые заметно увеличивают шанс столкнуться с этой проблемой:

недостаточная стабилизация мышц корпуса;

корпуса; резкое увеличение темпа;

увеличение темпа; поверхностное дыхание;

плохая разминка.

Кроме того, исследование в журнале Sports Medicine показало, что особенно часто боль возникает после напитков с высоким содержанием сахара.

Как быстро убрать боль

Если бок уже заболел:

снизьте темп или перейдите на шаг;

или перейдите на шаг; сделайте глубокий медленный вдох;

слегка наклонитесь вперёд;

аккуратно надавите рукой на болезненный участок.

Многим помогает замедлить дыхание и сделать выдох длиннее, чем вдох.

Как избежать боли в будущем

Чтобы правый бок не напоминал о себе во время тренировки:

не ешьте за 1,5–2 часа до бега;

до бега; избегайте сладкой газировки и соков перед нагрузкой;

начинайте тренировку с разминки;

увеличивайте темп постепенно;

тренируйте мышцы пресса и спины;

следите за дыханием.

Когда стоит обратиться к врачу

Иногда боль в правом боку может указывать на проблемы со здоровьем. Лучше не откладывать визит к врачу, если:

боль появляется без нагрузки;

она очень сильная;

держится долго после тренировки;

есть температура, тошнота, одышка или головокружение;

или головокружение; боль отдаёт в плечо или спину.

В редких случаях похожие симптомы могут давать проблемы с желчным пузырём, печенью или кишечником.

Если боль возникает только во время нагрузки и быстро проходит после отдыха, поводов для тревоги обычно нет. Это может быть сигналом, что нагрузка слишком интенсивная для текущего уровня подготовки.

