По данным ВОЗ, доля взрослых с избыточным весом в мире выросла с 25% в 1990 году до 43% в 2022-м. При этом распространённость среди взрослых за это время более чем удвоилась. Ожирение связано с диабетом, болезнями сердца, жировой болезнью печени и раком. Долгие годы главными методами оставались «меньше есть и больше двигаться», но статистика показывала: этого часто недостаточно.

В последние годы фармакология совершила рывок и предложила пациентам мощное оружие — инкретиновые препараты (агонисты ГПП-1), такие как семаглутид и тирзепатид. Они подавляют аппетит, замедляют опорожнение желудка и помогают терять до 15–20% массы тела. Тут же возник миф: «Уколол — и похудел, можно есть что хочешь».

Реальность, как всегда, сложнее, и, чтобы похудеть, одним «Оземпиком» не обойтись. Даже самые эффективные препараты работают лишь в связке с образом жизни. Прекратите их приём — вес, как правило, возвращается, потому что не сформировалось новых привычек. Более того, часть пациентов плохо переносит терапию из-за тошноты и других желудочно-кишечных побочных эффектов. Поэтому поиски идеальной «таблетки от лишнего веса» продолжаются, и учёные ищут всё новые молекулярные мишени. Обнадёживающих результатов добились исследователи

из Техасского университета в Сан-Антонио.

Они предположили, что ключ к управлению весом может скрываться не в калориях, а в микроэлементе магнии. Точнее, в его количестве внутри митохондрий, «электростанций» клеток. Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports.

Авторы изучали, как транспорт магния в митохондрии влияет на обмен веществ при длительной высококалорийной нагрузке. Учёные предположили, что всё дело в гене MRS2, который управляет каналом для магния в мембране митохондрий. Когда магния внутри митохондрий становится слишком много, он действует как тормоз: клетки хуже сжигают сахар и жиры. Авторы решили проверить, поможет ли это организму эффективнее расходовать энергию даже на высококалорийной диете.

Исследователи провели эксперимент на мышах. Одной группе «выключили» ген MRS2, то есть убрали канал для магния. Затем этих мышей и обычных мышей (контрольная группа) посадили на западную диету, богатую сахаром и жирами, и кормили так 52 недели (почти год). Обычные мыши, как и ожидалось, растолстели и получили метаболические нарушения. А мыши без MRS2 остались стройными, хотя ели, пили и двигались столько же. Их метаболизм работал гораздо активнее: они лучше сжигали сахар и жиры, а белый жир (который обычно копит энергию) начал превращаться в бурый — тот, что тратит энергию на тепло.

Самые впечатляющие результаты показала печень. У обычных мышей диета вызвала ожирение печени, фиброз (рубцевание), увеличение органа и множественные опухоли. У мышей без MRS2 этих проблем практически не было. Их уровень глюкозы в крови оставался нормальным, и они избежали признаков метаболического синдрома.

Учёные пошли дальше и создали лекарство — соединение под названием CPACC, которое блокирует тот же митохондриальный канал для магния, но без генной модификации. Мышам на жирной диете делали инъекции CPACC раз в три дня на протяжении шести недель. Результат: ограничение набора веса и улучшение функции печени.

Это исследование фундаментальное. Оно открывает новую мишень для лекарств: управление движением магния внутри митохондрий. Если этот механизм подтвердится в доклинических и клинических исследованиях, он может стать новой мишенью для разработки препаратов против ожирения и связанных с ним метаболических нарушений.

Авторы уже подали патентную заявку на соединение CPACC и продолжают его разработку. Но, как всегда в таких случаях, необходима осторожность: то, что работает у мышей, не всегда работает у людей. Исследование также не позволило выделить роль канала MRS2 в каждом отдельном органе, потому что ген выключали во всём организме.