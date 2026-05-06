Три мифа о солнцезащитных очках, которые могут стоить здоровья

Солнцезащитные очки: 3 распространённых мифа, которые могут повлиять на здоровье глаз
Солнцезащитные очки — это не просто аксессуар, а важный способ уменьшить воздействие ультрафиолета на глаза. Однако вокруг них сохраняются устойчивые заблуждения. Разбираем три распространённых мифа.
Миф 1: чем темнее линзы, тем лучше защита
Интуитивно кажется, что более тёмные линзы автоматически лучше защищают глаза. На практике это не так. Уровень затемнения регулирует видимый свет, но не связан напрямую с фильтрацией ультрафиолета. Главный параметр — это способность блокировать UVA и UVB излучение, обычно обозначаемая как UV400 или «100% UV protection».
Если линзы тёмные, но у них нет UV-фильтра, возникает обратный эффект:
- зрачок расширяется из-за снижения освещённости,
- в глаз попадает больше ультрафиолета.
Это повышает нагрузку на ткани глаза и риск фотокератита (ожога роговицы) и долгосрочных повреждений хрусталика и сетчатки.
Миф 2: чем дороже очки, тем они лучше
Цену очков часто воспринимают как индикатор качества защиты, но это не так. На стоимость влияют:
- бренд и дизайн,
- материалы оправы,
- дополнительные функции (поляризация, покрытия).
Однако защита от ультрафиолета стандартизирована. Даже недорогие сертифицированные очки с маркировкой UV400 могут блокировать 99–100% UVA и UVB также эффективно, как и премиальные модели.
Медицинские рекомендации сводятся к следующему:
- ищите маркировку UV 400 или 100% UV protection,
- проверяйте оптическое качество линз (искажения),
- учитывайте форму (например, защита сбоку).
Миф 3: солнцезащитные очки нужны только летом
Ультрафиолетовое излучение есть круглый год — независимо от температуры. Научные данные показывают:
- до 80% UV-лучей проходит через облака,
- снег может отражать до 80% излучения, усиливая воздействие,
- отражение от воды, песка и других поверхностей увеличивает экспозицию.
Кроме того, ультрафиолет вызывает накопительный эффект повреждений. Он связан с повышенным риском развития катаракты и других заболеваний. Поэтому защита глаз актуальна круглый год — особенно зимой, в горах и у воды.
