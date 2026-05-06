Три мифа о солнцезащитных очках, которые могут стоить здоровья

Солнцезащитные очки — это не просто аксессуар, а важный способ уменьшить воздействие ультрафиолета на глаза. Однако вокруг них сохраняются устойчивые заблуждения. Разбираем три распространённых мифа.

© Сгенерировано с помощью ИИ

Миф 1: чем темнее линзы, тем лучше защита

Интуитивно кажется, что более тёмные линзы автоматически лучше защищают глаза. На практике это не так. Уровень затемнения регулирует видимый свет, но не связан напрямую с фильтрацией ультрафиолета. Главный параметр — это способность блокировать UVA и UVB излучение, обычно обозначаемая как UV400 или «100% UV protection».

Если линзы тёмные, но у них нет UV-фильтра, возникает обратный эффект:

зрачок расширяется из-за снижения освещённости,

в глаз попадает больше ультрафиолета.

Это повышает нагрузку на ткани глаза и риск фотокератита (ожога роговицы) и долгосрочных повреждений хрусталика и сетчатки.

Миф 2: чем дороже очки, тем они лучше

Цену очков часто воспринимают как индикатор качества защиты, но это не так. На стоимость влияют:

бренд и дизайн,

материалы оправы,

дополнительные функции (поляризация, покрытия).

Однако защита от ультрафиолета стандартизирована. Даже недорогие сертифицированные очки с маркировкой UV400 могут блокировать 99–100% UVA и UVB также эффективно, как и премиальные модели.

Медицинские рекомендации сводятся к следующему:

ищите маркировку UV 400 или 100% UV protection,

UV 400 или 100% UV protection, проверяйте оптическое качество линз (искажения),

учитывайте форму (например, защита сбоку).

Миф 3: солнцезащитные очки нужны только летом

Ультрафиолетовое излучение есть круглый год — независимо от температуры. Научные данные показывают:

до 80% UV-лучей проходит через облака,

снег может отражать до 80% излучения, усиливая воздействие,

воздействие, отражение от воды, песка и других поверхностей увеличивает экспозицию.

Кроме того, ультрафиолет вызывает накопительный эффект повреждений. Он связан с повышенным риском развития катаракты и других заболеваний. Поэтому защита глаз актуальна круглый год — особенно зимой, в горах и у воды.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.