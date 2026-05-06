Быстрее самолёта и мощнее лампочки: 5 возможностей мозга, о которых вы не знали

Мозг остаётся самой загадочной частью тела. Собрали 5 фактов, которые помогут понять, на что способен человеческий разум и как защитить мозг от старения.

Может меняться структуру

Каждый навык или знание создаёт физические связи между нейронами, меняя архитектуру нейронных сетей. Этот процесс называют нейропластичностью. Благодаря этому человек может восстанавливать функции даже после тяжёлых травм. Причём мозг можно тренировать. Исследования показали, что обучение чему-то новому или освоение новых навыков вызывает видимый рост серого вещества в задействованных зонах.

Не чувствует боли

В тканях самого мозга (паренхиме) нет болевых рецепторов (ноцицепторов). Поэтому формально сам мозг не чувствует боль. Это позволяет делать операции без наркоза. В таких случаях пациент находится в сознании и даже отвечает на вопросы или выполняет задания, пока хирург оперирует.

Однако болевые нервные окончания есть в оболочках мозга и в сосудах, и отчасти с их активацией связано ощущение головной боли.

Быстрый как самолёт

Нервные импульсы передаются по волокнам с разной скоростью: от 0,1 до 200 метров в секунду. Для сравнения, крейсерская скорость самолёта в среднем 250 метров в секунду. Такая высокая скорость передачи импульсов возможна благодаря миелиновой оболочке — особому слою изоляции вокруг отростков нейронов. Без этой «обмотки» сигнал шёл бы медленнее, а реакция человека на внешние стимулы стала бы заторможенной. Такая скорость позволяет мгновенно отдёрнуть руку от горячего предмета ещё до осознания факта ожога.

Может зажечь лампочку

Суммарная работа нейронов в мозге генерирует постоянный электрический ток мощностью около 20 Ватт. Этого достаточно , чтобы зажечь лампочку. Электричество вырабатывается за счёт перемещения ионов калия и натрия через мембраны клеток. Именно эти микротоки фиксируют врачи при проведении электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Чтобы поддерживать такую активность, мозгу нужно много энергии. Поэтому на обеспечение его работы уходит до 20% кислорода и потребляемых калорий.

Обновляется даже в старости

Процесс образования новых клеток (нейрогенез) продолжается даже в глубокой старости, особенно в гиппокампе — центре памяти. Эксперименты подтвердили наличие тысяч молодых нейронов у людей в возрасте от 40 до 90 лет. Известно, что активный образ жизни и интеллектуальные нагрузки стимулируют появление этих клеток.

Размер не имеет значения

Прямой связи между массой мозга и уровнем интеллекта не существует. Например, мозг Альберта Эйнштейна весил 1230 граммов, это меньше среднего показателя для взрослого мужчины в 1400 граммов. Важнее не объём, а плотность нейронных связей, структура отдельных областей и сложность извилин. Глубокие складки увеличивают площадь коры, позволяя упаковать миллиарды нейронов в ограниченный объём черепа без потери скорости передачи сигналов.

Так, у гениального физика обнаружили необычно широкую теменную долю и сложный паттерн извилин, это обеспечило выдающееся математическое и пространственное мышление.

Мозг человека — это гибкая система, которая способна обновляться и работать на пиковых скоростях в любом возрасте, если давать ей правильную нагрузку.

