Учёные объяснили, почему рак сердца встречается крайне редко

За последнее десятилетия случаев злокачественных опухолей стало больше, но про рак сердца люди слышат крайне редко. Разобрались, бывает онкозаболевания сердца и как этот орган-насос защищается от опухолей.

© tussik13/iStock.com

Рак сердца существует, хотя врачи сталкиваются с ним очень редко. Здесь важно различать два типа опухолей:

Первичные. Опухоли, которые изначально выросли из сердечной ткани. Такое случается очень редко. Данные вскрытий показывают, что рак сердца встречается в 0,001–0,3% случаев. Это примерно у 1-2 человек на каждые 100 тысяч. Для сравнения, рак лёгких в год диагностируют в среднем у 47 человек из 100 тысяч. Самый частый вид злокачественного (ракового) поражения сердца у взрослых — ангиосаркома , когда рак развивается из клеток кровеносных и лимфатических сосудов.

Опухоли, которые изначально выросли из сердечной ткани. Такое случается очень редко. Данные вскрытий показывают, что рак сердца встречается Это примерно у Для сравнения, рак лёгких в год диагностируют в среднем Самый частый вид злокачественного (ракового) поражения сердца у взрослых — , когда рак развивается из клеток кровеносных и лимфатических сосудов. Вторичные (метастазы). Такие опухоли встречаются в 30-40 раз чаще первичных. Обычно они возникают, когда рак распространяется из других органов — например, из лёгких, молочной железы, почек или лимфатической системы.

Почему рака стало больше: вклад экологии и образа жизни

Почему рак сердца — это редкость

Ключевой причиной считают особый режим деления клеток. Рак чаще всего поражает ткани, которые быстро обновляются, например, эпителий в кишечнике, лёгких или коже. После рождения кардиомиоциты (клетки сердца) резко снижают способность к делению, поэтому обновление ткани сердца происходит очень ограниченно. Дальнейший рост органа происходит за счёт увеличения размера самих клеток, а не их количества. А так как рак — это ошибка при копировании ДНК во время деления, то чем меньше делений, тем ниже риск поломки.

Вероятно, дополнительную роль играет и то, что сердце меньше подвергается прямому воздействию внешних канцерогенных факторов: солнечным лучам или химикатами из воздуха.

Хотя рак сердца — очень редкая болезнь, полностью исключать её нельзя. Злокачественная опухоль может возникнуть у любого человека. Чаще всего первичная ангиосаркома поражает мужчин в возрасте от 30 до 50 лет.

Опухоли сердца могут проявляться по-разному, симптомы зависят от локализации, размеров и влияния на кровоток. Один из характерных симптомов — внезапная сердечная недостаточность. Также могут быть аритмия, боль в груди, обморок или перикардиальный выпот (жидкость вокруг сердца).

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.