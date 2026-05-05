Смертельный вирус охватил круизный лайнер в Атлантике: есть жертвы

На борту голландского круизного лайнера MV Hondius, находящегося в Атлантическом океане, зафиксирована вспышка хантавируса. По предварительным данным, жертвами болезни уже стали три человека. Разобрались, что сейчас происходит на судне и почему ВОЗ не спешит объявлять карантин.

Что такое хантавирусы

Это семейство вирусов, основными носителями которых считаются грызуны (крысы и мыши). Человек может заразиться, вдыхая загрязненный их экскрементами воздух или прикасаясь к поверхностям, на которых остались биологические следы животных.

Есть несколько десятков видов этого вируса. В Европе и Азии в основном встречаются вирусы Hantaan, Puumala, Dobrava-Belgrade и Seoul, которые приводят к геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС). В народе его называют мышиной лихорадкой. Первые симптомы похожи на грипп или тяжёлое ОРВИ: температура, озноб, сильная головная боль. Затем появляются признаки поражения почек: боли в пояснице и уменьшение количества мочи.

В Южной и Северной Америке больше распространены подтипы Sin Nombre, Andes, Bayou и Laguna Negra. Они вызывают хантавирусный кардиопульмональный синдром, он же хантавирусный лёгочный синдром (ХЛС). Эта болезнь начинается с лихорадки, головной боли, головокружения, озноба и проблем с желудочно-кишечным трактом (тошнота, рвота, диарея). Затем состояние быстро ухудшается, переходя в острую респираторную недостаточность и шок. Эти симптомы соответствуют тем, что наблюдаются у пассажиров MV Hondius.

Специфического лечения или вакцины от хантавирусов нет. Медицинская помощь заключается в интенсивной терапии и поддержке дыхания, в том числе с помощью аппарата для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Смертность варьируется от 1 до 50% в зависимости от региона.

Что произошло на борту лайнера MV Hondius

Судно вышло из порта Ушуайя в Аргентине 1 апреля 2026 года. По данным туроператора Oceanwide Expeditions, на борту находилось 149 человек из 23 стран. Круиз планировался по Антарктике и островам Южной Атлантики.

Первая жертва

6 апреля у 70-летнего пассажира (гражданин Нидерландов) появились симптомы лихорадки и диареи. Через пять дней, 11 апреля, он скончался на борту. Причина смерти на тот момент не была установлена.

24 апреля его тело доставили на остров Святой Елены. 69-летняя жена скончавшегося пассажира, у которой тоже были симптомы, сошла на берег, чтобы перевезти тело мужа на родину. Однако через два дня, 26 апреля, она скончалась в больнице Йоханнесбурга (Южная Африка), откуда планировала вернуться домой.

Инкубационный период для хантавирусов составляет от 1 до 8 недель. Поэтому не исключено, что мужчина заразился ещё до того, как поднялся на борт. Известно, что ранее супруги путешествовали по Южной Америке.

Новые случаи

27 апреля ещё один пассажир на борту лайнера (гражданин Великобритании) обратился к врачу с признаками пневмонии. Его экстренно эвакуировали самолетом в реанимацию Йоханнесбурга (ЮАР). Сейчас он проходит лечение, его состояние врачи оценивают как критическое, но стабильное.

28 апреля у гражданина Германии на борту лайнера тоже поднялась температура, а 2 мая скончалась другая пассажирка из Германии. Причина смерти пока не установлена.

Признание проблемы

После этого ВОЗ получила официальное уведомление о вспышке: анализы подтвердили хантавирус у пациента в больнице ЮАР и у скончавшейся женщины из Нидерландов.

Сегодня известно о 7 случаях заражения хантавирусом: 2 лабораторно подтверждённых и 5 — предполагаемых.

Непосредственно на борту сейчас находятся трое пациентов с признаками инфекции. Среди них двое членов экипажа, один из которых в тяжёлом состоянии.

Им всем нужна срочная медицинская помощь. На борт несколько раз поднимались медики, однако власти Кабо-Верде из соображений общественной безопасности запретили судну пришвартоваться к берегу и высадить пассажиров. Лайнер остаётся в открытых водах недалеко от берега. Пациентов, которым нужна медицинская помощь, планируют эвакуировать сразу в аэропорт и доставить в Нидерланды спецрейсами. Для этого туроператор планирует задействовать два самолёта. Точная дата этой операции пока неизвестна.

Предполагается, что остальные пассажиры продолжат плавание до Канарских островов (Лас-Пальмас или Тенерифе), где будет организован медицинский осмотр и окончательная высадка под наблюдением организаций здравоохранения..

Есть ли риск новой эпидемии

Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения хантавируса среди населения в целом как низкий. На данный момент организация не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю.

В ВОЗ напоминают, что заражение хантавирусамив основном происходит после контакта с грызунами. Передача от человека к человеку описана для вируса Andes при тесном и длительном контакте, однако такие случаи редки. Поэтому эпидемия маловероятна.

В качестве мер предосторожности на судне введён протокол изоляции: пассажиры должны оставаться в каютах и соблюдать дистанцию.

