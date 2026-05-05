Стоматологи предупредили об опасности пломб с маркетплейсов

Самодельная пломба для зубов выглядит как безобидный лайфхак, а на деле может обернуться потерей зуба, воспалением и даже операцией. Разобрались, почему пломбы с маркетплейсов — плохая идея.

© Pressmaster/iStock.com

Что из себя представляют пломбы с маркетплейсов

Под видом наборов для реставрации зубов на маркетплейсах чаще всего продают термопластичные полимеры в виде белых гранул. При нагревании в горячей воде они становятся пластичными, а при остывании застывают, превращаясь в твердый белый пластик.

Таким образом, нагрев эти гранулы, можно сформировать пломбу для нанесения на поражённый зуб. Всего несколько минут, и пломба застывает. Выглядит заманчиво, но здесь важно понимать:

Большинство таких товаров не предназначены для профессионального стоматологического лечения и не заменяют сертифицированные реставрационные материалы, применяемые в клинике.

и не заменяют сертифицированные реставрационные материалы, применяемые в клинике. Пористая структура. В пластике есть микропоры, которые забиваются бактериями и остатками пищи, превращая пломбу в «инкубатор» для инфекции.

В пластике есть микропоры, которые забиваются бактериями и остатками пищи, превращая пломбу в «инкубатор» для инфекции. Такие материалы могут выделять вымываемые вещества при контакте со слюной и пищей, их состав и безопасность при самостоятельном использовании часто недостаточно ясны.

их состав и безопасность при самостоятельном использовании часто недостаточно ясны. Нестабильная структура. Поскольку при нагревании такой материал становится пластичным, то неизвестно, что с ним будет при употреблении горячей еды или напитков (например, чая или кофе). Из-за низкой температуры размягчения материал потенциально может менять механические свойства при воздействии высокой температуры.

Как вернуть утраченные зубы: имплантация, вставная челюсть и мосты

Пломбирование зубов — это не просто «залепить дырку»

Установка пломбы — безусловно, не самая сложная стоматологическая процедура. Но относиться к ней легкомысленно тоже не нужно. Чтобы зуб прослужил как можно дольше, врач выполняет процедуру в несколько этапов:

Удаление инфекции. Кариозная полость заполнена размягчённым дентином, где много бактерий. Если просто накрыть их пломбой, то инфекция продолжит разрушать зуб изнутри, это может привести к осложнениям. Поэтому удаление инфекции — важнейший этап перед постановкой пломбы.

Кариозная полость заполнена размягчённым дентином, где много бактерий. Если просто накрыть их пломбой, то инфекция продолжит разрушать зуб изнутри, это может привести к осложнениям. Поэтому удаление инфекции — важнейший этап перед постановкой пломбы. Стерилизация и изоляция. Врач использует коффердам (латексную завесу), чтобы на зуб ничего не попало, например слюна. Если в зубную полость попадёт хоть капля влаги, то пломбировочный материал может хуже приклеиваться, а под пломбой будут размножаться микробы.

Врач использует коффердам (латексную завесу), чтобы на зуб ничего не попало, например слюна. Если в зубную полость попадёт хоть капля влаги, то пломбировочный материал может хуже приклеиваться, а под пломбой будут размножаться микробы. Адгезия. Чтобы пломба держалась годами, поверхность зуба обрабатывают специальными веществами, которые проникают в микроскопические канальцы дентина, создавая монолитную связь с пломбой.

Чтобы пломба держалась годами, поверхность зуба обрабатывают специальными веществами, которые проникают в микроскопические канальцы дентина, создавая монолитную связь с пломбой. Восстановление анатомии. У зуба есть бугры и фиссуры (углубления), которые обеспечивают правильное пережевывание пищи и прикус. Используя специальные инструменты и средства, врач воссоздаёт (в индивидуальном порядке) рельеф зуба. Это критически важно для сохранения правильного прикуса и распределения нагрузки на зубы.

© SbytovaMN/iStock.com

Чем опасны самодельные пломбы

Вот ключевые риски использования зубных пломб с маркетплейсов.

Отсутствие диагностики

Вы не видите, что происходит внутри зуба. Кариес может уже затронуть пульпу или перерасти в скрытый периодонтит. В этом случае заливка может только усугубить проблему, позволяя инфекции дальше разрушать зуб и окружающую кость.

Нарушение герметичности

В домашних условиях невозможно добиться плотного прилегания материала. Оставшиеся зазоры (даже микроскопические) становятся идеальным убежищем для бактерий. Это может стать причиной стремительного разрушения зуба.

Хрупкость и недолговечность

Такие пломбы не рассчитаны на жевательную нагрузку. Они быстро трескаются и крошатся, а их острые края могут травмировать язык и щёки.

Травмы

Без профессиональной шлифовки пломба почти всегда получается слишком высокой. Даже лишний миллиметр материала приведёт к тому, что при смыкании челюстей зубы будут ударяться. Это может привести к трещинам и другим травмам зубов.

Стоматолог объяснила, почему жвачка не помогает от неприятного запаха изо рта

Маскировка симптомов

Временное облегчение боли (поскольку пораженная часть зуба уже не контактирует с пищей) не означает излечение. Кариес никуда не исчез и продолжает распространяться, разрушая зуб.

Токсичность и аллергия

Такие пломбы могут содержать агрессивные соединения или аллергены. Контакт со слизистой может вызывать раздражение, а у чувствительных людей — нежелательные реакции.

© Gabrijelagal/iStock.com

В каких случаях пломбы с маркетплейсов оправданны?

Почти никогда. Появление любых проблем с зубами — повод обратиться к стоматологу. Единственный сценарий, когда такая пломба может пригодиться, — экстремальные условия (например, в походе), когда человек физически не может обратиться к врачу.

Но и в этом случае пломба должна быть использована в качестве временной меры. При первой же возможности — обратитесь к стоматологу. Врач снимет временную пломбу, проведёт диагностику, как следует подготовит зуб и поставит настоящую пломбу, которая прослужит годы без рисков для здоровья.

Главное о пломбах с маркетплейсов

Это не медицинское изделие, а временная заплатка, которая как можно скорее должна быть заменена профессиональной реставрацией у врача. Такие изделия могут приводить к нарушению прикуса, травмам челюстного сустава и дальнейшему распространению инфекции.

Помните, что стоматолог лечит болезнь, а домашняя пломба лишь прячет её последствия, делая финал лечения более дорогим и болезненным.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования