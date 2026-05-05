Учёные назвали неожиданный минерал для здоровья костей — это не кальций

Марганец: скрытый минерал, без которого страдают кости и нервы
У большинства марганец ассоциируется с марганцовкой, которую на постсоветском пространстве использовали для обработки ран, полоскания горла и промывания желудка. Однако учёные напоминают: это важный для организма микроэлемент. Врач-терапевт Лиана Купрейшвили рассказала «Рамблеру», можно ли получить его из привычных продуктов и что именно положить в тарелку.
Зачем нужен марганец
«Марганец редко вспоминают на фоне более известных минералов вроде кальция и фосфора. Однако это один из микроэлементов, участвующих в формировании и поддержании костной ткани. При этом организм не вырабатывает его сам — элемент поступает только с едой».Купрейшвили Лиана Велодиевнатерапевт, врач общей практики клиники Медскан/Hadassah
Современные исследования показывают: марганец обнаруживают в разных компонентах костной ткани и он участвует в её формировании и обновлении. Учёные считают, что достаточное количество этого элемента помогает поддерживать нормальную плотность костей, участвует в процессах формирования и ремоделирования костной ткани.
Кроме того, марганец:
- помогает превращать еду в энергию;
- участвует в работе ферментных систем, связанных с обменом веществ в нервной ткани;
- необходим для синтеза соединительной ткани;
- участвует в обмене глюкозы;
- входит в состав ферментов, запускающих ключевые процессы в организме.
Недостаток этого элемента встречается редко, но может проявляться слабостью, проблемами с координацией и ухудшением состояния костей. Клинические проявления изучены ограниченно.
Где искать марганец
Марганец не требует редких продуктов — его можно получить из привычного рациона, который доступен в России круглый год.
В числе основных источников:
- крупы — овсянка, гречка, перловка, бурый рис;
- хлеб из цельнозерновой муки и отруби;
- орехи — фундук, грецкие, миндаль;
- семечки — подсолнечные и тыквенные;
- бобовые — фасоль, горох, чечевица;
- зелень и овощи — шпинат, свёкла, капуста;
- чай — и чёрный, и зелёный.
Например, тарелка овсяной каши на завтрак, кусок цельнозернового хлеба и горсть семечек в течение дня могут вносить существенный вклад в суточное поступление марганца.
Сколько марганца нужно
Рекомендуемое потребление зависит от возраста и пола. По данным National Institutes of Health:
- мужчинам нужно около 2,3 мг в день;
- женщинам — около 1,8 мг;
- во время беременности — примерно 2 мг;
- при грудном вскармливании — до 2,6 мг.
Это количество можно получить без специальных добавок, если питание разнообразное. При этом получить избыток марганца из обычной пищи практически невозможно: риск возникает в основном при приёме добавок или при избыточном поступлении из других источников (например, из воды с высоким содержанием марганца).
Особенно важно следить за поступлением марганца людям с ограниченным рационом, например при строгих диетах или отказе от цельнозерновых продуктов. Также риск дефицита выше при заболеваниях, влияющих на усвоение питательных веществ.
Марганец и марганцовка — в чём разница и есть ли связь
Несмотря на похожие названия, речь идёт о разных вещах. Марганец — это микроэлемент, который необходим организму и поступает с едой. А марганцовка — это химическое соединение, перманганат калия, обладающее антисептическими свойствами.
Сегодня перманганат калия используют значительно реже и преимущественно в отдельных клинических ситуациях, например при некоторых кожных заболеваниях и уходе за мокнущими ранами. Его применение требует точного разведения и обычно проводится по медицинским рекомендациям. В остальных случаях его заменили более безопасные средства.
Важно понимать, что марганцовка — это не источник марганца и не используется для еды. Связь между ними только химическая. Микроэлемент входит в состав соединения, но выполняет другие функции.
Главное о марганце
Марганец — микроэлемент, который нужен организму для нормальной плотности костей, обмена веществ и нервной системы. Он поступает только с едой и содержится в доступных продуктах: крупах, цельнозерновом хлебе, орехах, бобовых, семечках и чае. Суточную норму легко набрать при обычном разнообразном рационе — часто достаточно привычного набора вроде каши, хлеба и чая. Дефицит марганца встречается редко, но риск может повышаться при строгих диетах или ограничении цельнозерновых продуктов. При этом избыток из еды практически невозможен — проблемы обычно связаны с добавками или внешними источниками. Важно не путать марганец с марганцовкой: это разные вещества с разными функциями. Один — необходимый элемент питания, другой — химическое средство, которое не имеет отношения к восполнению его уровня в организме.
Текст проверила врач-терапевт Лиана Купрейшвили, стаж 21 год
