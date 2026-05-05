Почему учёные смеются над идеей, что мы используем мозг только на 10%

Убеждение, что человеческий мозг задействует только малую часть своей мощности, одно из самых устойчивых в популярной психологии. Разобрались, почему современная нейробиология не признаёт эту теорию и как на самом деле работает мозг.

Откуда пошёл миф

Точное происхождение мифа о «10%» отследить трудно. Его часто связывают с неверно истолкованными цитатами физика Альберта Эйнштейна или психолога Уильяма Джеймса, который писал, что человек использует лишь малую часть своих «возможных психических и физических ресурсов».

В 1920-х и 1930-х годах заблуждение подкрепили эксперименты американского психолога Карла Лэшли. Он показал, что при некоторых задачах крысы могли сохранять часть обученного поведения даже после повреждения значительных участков коры. Позже этот тезис перешёл в массовую культуру, рекламу и к сторонниками парапсихологии, предлагающими «разблокировать» скрытые возможности психики. Это заблуждение до сих пор широко распространено даже среди студентов профильных специальностей.

Как мозг работает на самом деле

Нейробиологи приводят несколько аргументов, которые подтверждают несостоятельность теории о скрытых возможностях мозга.

Эволюционная целесообразность

Мозг взрослого человека составляет всего около 2% от веса тела, но при этом потребляет 20% всей энергии организма. С точки зрения эволюции было бы крайне маловероятно развитие и поддержание столь энергозатратного органа, если бы большая его часть не приносила никакой пользы. С эволюционной точки зрения маловероятно длительное сохранение столь метаболически дорогой ткани без функциональной роли.

Клинические наблюдения

Повреждение даже крошечного участка мозга например, после инсульта может привести к разрушительным последствиям для поведения, речи или моторики. Если бы человек использовали только 10% мозга, то повреждение остальных 90% проходило бы бессимптомно, чего не происходит.

Функциональная визуализация

Исследования с использованием МРТ (магнитно-резонансная томография) и ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) показывают, что в разных состояниях активны разные области мозга. Даже во время сна они продолжает функционировать, просто по-другому. Более того, большая часть энергии мозга тратится на поддержание внутренней работы, необходимой для обработки и прогнозирования информации.

Клеточный состав

Исследования показывают, что человеческий мозг содержит в среднем 86 миллиардов нейронов и примерно столько же не нейронных (глиальных) клеток. Клетки мозга постоянно участвуют в поддержании его работы, хотя их активность меняется во времени и зависит от текущих задач. Если нейрон не посылает импульс в данный момент, он все равно активно получает сигналы от других клеток.

Поэтому современная наука считает, что потенциал для развития кроется не в активации спящих отделов, а в нейропластичности — способности мозга создавать новые связи и оптимизировать работу уже существующих цепей через новый опыт или обучение.

