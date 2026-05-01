Что скрывает эстроген: 6 фактов, о которых редко говорят

Эстроген часто воспринимают как гормон, связанный только с репродуктивной системой. На деле он влияет на мозг, кожу, сосуды и обмен веществ. Вот пять научных фактов, которые помогут понять, как он работает и почему его баланс важен для самочувствия.

© Сгенерировано с помощью ИИ

Эстроген прямо влияет на работу мозга

Гормон действует не только через кровь, но и прямо в мозге — как нейромодулятор, влияющий на передачу импульсов между нейронами. Он способен быстро менять активность нейронных сетей, а не только запускать долгие гормональные процессы. Это может быть одной из причин, почему колебания уровня гормонов у части женщин отражаются на настроении, внимании и самочувствии.

Участвует в регуляции боли

Эстроген влияет на чувствительность к боли через взаимодействие с рецепторами в нервной системе. В разных фазах менструального цикла болевой порог может меняться — это связано именно с колебаниями гормона.

Исследования показывают, что эстроген может как снижать, так и усиливать восприятие боли в зависимости от концентрации и контекста. Это одна из возможных причин, почему хронические болевые состояния чаще встречаются у женщин.

Эстроген влияет на микробиом

Гормон связан с составом микробиоты кишечника. Некоторые бактерии участвуют в его переработке и даже могут влиять на уровень активных форм гормона в организме. Этот механизм называют «эстроболом». Через него эстроген потенциально может быть связан с обменом веществ и иммунными реакциями, но эта область ещё изучается.

Регулирует распределение жировой ткани

Эстроген влияет не просто на вес. Это один из факторов, который влияет на то, где именно откладывается жир. При его достаточном уровне чаще формируется подкожное распределение, тогда как при снижении увеличивается доля висцерального жира.

Это важно, потому что висцеральный жир связан с более высоким риском метаболических нарушений. Поэтому гормон влияет не только на внешний вид, но и на метаболическое здоровье.

Эстроген связан с работой иммунной системы

Гормон влияет на активность иммунных клеток и может усиливать иммунный ответ. Это помогает эффективнее бороться с инфекциями, но одновременно повышает риск аутоиммунных реакций.

Именно этим частично объясняется, почему аутоиммунные заболевания чаще встречаются у женщин. Эстроген меняет баланс иммунной системы, делая её более активной.

У мужчин эстроген влияет на либидо и эректильную функцию

Эстроген есть и у мужчин — и участвует в регуляции сексуальной функции. Его рецепторы обнаружены в мозге, яичках и тканях полового члена, где он влияет на либидо, эрекцию и сперматогенез.

Исследования показывают, что нарушение баланса между тестостероном и эстрогеном — как в сторону дефицита, так и избытка — может ухудшать сексуальную функцию и повышать риск нарушений эрекции.

