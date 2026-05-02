После жирной еды иммунитет сильнее: главные открытия науки недели

Учёные также выяснили, что витамин D может предотвратить развитие сахарного диабета, хотя и не у всех. Снижение веса восстанавливает сократимость сердца, а в США одобрена генная терапия для лечения врождённой глухоты.

Иммунитет включается на полную мощность после жирной еды

Т-лимфоциты (клетки, отвечающие за борьбу с вирусами и раком) могут становиться активнее после приёма пищи, особенно жирной. К такому выводу пришли учёные в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Эксперименты на мышах и людях показали, что через шесть часов после еды в Т-лимфоцитах ускоряется обмен веществ и синтез белка. Главным двигателем иммунитета оказались хиломикроны — микроскопические частицы, которые переносят жиры (триглицериды) в крови.

Это открытие имеет большое значение для медицины. Во-первых, оно ставит под сомнение точность иммунологических тестов, которые сдают натощак (результаты могут быть занижены). Во-вторых, учёные выяснили, что клетки для инновационной CAR-T-терапии (лечения рака собственными клетками пациента), взятые у сытых доноров, могут справляться с опухолями гораздо лучше. Авторы исследования предполагают, что даже эффективность вакцинации теоретически может зависеть от того, насколько плотно человек поел перед процедурой.

Вакцина для коал поможет победить хламидиоз у людей

Вакцина, разработанная для защиты австралийских коал от хламидиоза, может стать ключом к пониманию того, как защитить от этой инфекции человека. Исследователи из Университета Саншайн-Кост (UniSC) опубликовали работу в журнале Trends in Microbiology.

Хламидиоз — одна из самых распространённых инфекций, передаваемых половым путём у людей, и главная угроза для коал. У них болезнь вызывает слепоту, бесплодие и смерть. Главная проблема исследований на людях в том, что инфекция часто протекает скрыто, и отследить долгосрочный эффект вакцины крайне сложно. У коал же симптомы проявляются ярко, это позволило учёным в реальном времени увидеть, как вакцина снижает смертность и защищает популяцию.

Исследователи протестировали сотни диких животных в их естественной среде обитания. Выяснилось, что компоненты вакцины, обучающие иммунитет распознавать бактерию, сработали эффективно.

Учёные отмечают, что их работа позволила получить высококачественные данные, которые невозможно собрать в ходе клинических испытаний.

Витамин D защитит от диабета, но только «избранных»

Высокие дозы витамина D могут предотвратить развитие диабета 2-го типа у людей с преддиабетом, однако этот эффект напрямую зависит от генетических особенностей. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие наблюдательное исследование в журнале JAMA Network Open.

Учёные проанализировали данные более 2000 человек, которые ежедневно принимали 4000 МЕ витамина D. Выяснилось, что польза добавки зависит от строения рецептора витамина D (ген VDR). У людей с определёнными вариантами этого гена (AC или CC) риск перехода преддиабета в полноценный диабет снизился на 19%. В то же время около 30% участников (с вариантом AA) не получили от приёма витамина никакой пользы.

Это связано с тем, что рецепторы витамина D находятся непосредственно в клетках поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Генетические различия определяют, насколько эффективно витамин будет «включать» эти рецепторы.

Исследователи полагают, что, возможно, в будущем целесообразность назначения высоких доз витамина D для таких пациентов будут решать на основе несложного генетического теста.

Учёные выяснили, что рыбий жир не всегда полезен для мозга

При похудении восстанавливается сократительная функция сердца

Снижение веса может обратить вспять повреждения сердечной мышцы у людей с тяжёлой формой ожирения. К такому выводу пришли учёные из Университета Джонса Хопкинса, опубликовав результаты своего исследования в журнале Science.

Исследователи провели детальный анализ клеток сердца пациентов с сердечной недостаточностью с сохранённой фракцией выброса и ожирением 3-й степени (ИМТ более 40 кг/м²). Выяснилось, что клетки мышц у них ослаблены так же сильно, как при самых тяжёлых формах сердечной недостаточности, требующих трансплантации. Причиной стало химическое изменение белка тропонина I, который отвечает за силу удара сердца.

Хорошая новость в том, что этот процесс обратим. Учёные наблюдали за группой пациентов, которые снизили вес (в основном с помощью препаратов). У части из них наблюдалось значительное улучшение сократительной функции.

Это открытие не только доказывает критическую важность нормализации веса для здоровья сердца, но и указывает на тропонин I как на перспективную мишень для новых лекарств, способных точечно лечить сердце у людей с ожирением.

Генная терапия вернула слух: пациенты начали слышать шёпот

Эта новость — о настоящем медицинском чуде, которое проводит звуки в мир тех, кто никогда их не слышал. Революционный метод лечения врождённой глухоты показал впечатляющую эффективность. Спустя 2,5 года после терапии 90% участников исследования могут слышать нормально. Результаты масштабного испытания опубликованы в журнале Nature, а в США уже одобрен первый подобный препарат.

Терапия нацелена на исправление мутации в гене OTOF, который отвечает за выработку белка отоферлина. Без него сигналы от волосковых клеток уха просто не доходят до мозга. С помощью безопасного вируса учёные доставляют здоровую копию гена прямо во внутреннее ухо. До начала лечения участники не слышали ничего тише рёва мотоцикла (97 дБ). Через год они начали слышать обычную речь, а через 2,5 года порог слышимости опустился до тихой бытовой речи.

Исследование показало, что слух восстанавливается лучше, если терапию проводить в раннем детстве. При этом метод оказался безопасным. Побочные эффекты (головокружение или боль в месте инъекции) были временными.

Одобрение такой терапии открывает новые возможности. Теперь врождённую глухоту, вызванную генетикой, можно не просто компенсировать имплантами, а фактически вылечить, вернув человеку естественный слух.

Главное в новостях науки за неделю

Жиры из еды активируют иммунитет, и это может изменить правила сдачи анализов и проведения вакцинации. Генная терапия позволила людям с врождённой глухотой слышать шёпот, а вакцинация австралийских коал дала учёным недостающие знания для создания человеческой вакцины от хламидиоза.

Витамин D защищает от диабета только тех, чьи гены настроены на его восприятие. А для тех, кто борется с лишним весом, появилась отличная новость: снижение хотя бы 10% лишнего веса восстанавливает силу сокращения сердца, обращая вспять серьёзные патологические изменения.

