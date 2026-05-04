Может ли давление подняться от нервов и как это влияет на сердце

Трудно представить современную жизнь без стрессовых ситуаций, и такое нервное напряжение бьёт по сосудам и сердцу. Разобрались, как гипертония связана со стрессом и можно ли заработать инфаркт, если перенервничать.

© Рамблер

Стресс вызывает резкие, но кратковременные скачки давления. Это происходит из-за естественной реакции организма «бей или беги»:

начинается выброс гормонов адреналина, норадреналина и кортизола, которые заставляют сердце биться быстрее, а кровеносные сосуды — сужаться.

адреналина, норадреналина и кортизола, которые заставляют сердце биться быстрее, а кровеносные сосуды — сужаться. в ответ повышается давление, это нужно, что направить больше крови к мышцам для ответной реакции на угрозу.

это нужно, что направить больше крови к мышцам для ответной реакции на угрозу. когда стрессовая ситуация проходит, давление возвращается в норму.

Как отмечает Американская ассоциация кардиологов, до сих неизвестно, может ли стресс сам по себе быть причиной хронической гипертонии (постоянно высокого давления). Тем не менее известно, что повторяющиеся резкие скачки давления повреждают сердце и сосуды так же, как и постоянно высокое давление. Сильный стресс может косвенно повляить на риск инфаркта или инсульта. Это происходит по нескольким причинам:

Резкий подъём давления (даже кратковременный) способен вызвать разрыв сосуда или отрыв атеросклеротической бляшки, что ведёт к инфаркту.

(даже кратковременный) способен вызвать разрыв сосуда или отрыв атеросклеротической бляшки, что ведёт к инфаркту. Гормоны, вырабатывающиеся при эмоциональном стрессе, могут повреждать стенки артерий и способствовать развитию болезней сердца, которые, в свою очередь, могут стать причиной инфаркта.

вырабатывающиеся при эмоциональном стрессе, могут повреждать стенки артерий и способствовать развитию болезней сердца, которые, в свою очередь, могут стать причиной инфаркта. Люди часто реагируют на стресс поведением , которое повышает риск инфаркта и инсульта: употребляют алкоголь, много курят, переедают или едят вредную пищу, а также ведут малоподвижный образ жизни.

, которое повышает риск инфаркта и инсульта: употребляют алкоголь, много курят, переедают или едят вредную пищу, а также ведут малоподвижный образ жизни.

Сидячая работа: как офис разрушает здоровье и что с этим делать

Как минимизировать риски?

Управление эмоциями помогает закрепить здоровые привычки, которые позволяют держать давление под контролем. Врачи Mayo Clinic рекомендуют:

Заниматься спортом : упражнения помогают снизить уровень стресса.

: упражнения помогают снизить уровень стресса. Высыпаться: нужно спать 7-9 часов в сутки.

нужно спать 7-9 часов в сутки. Использовать техники расслабления: медитация, йога и глубокое дыхание могут помочь справиться со стрессом.

медитация, йога и глубокое дыхание могут помочь справиться со стрессом. Поддерживать социальные связи: общение с друзьями и семьёй помогает легче переносить трудности.

общение с друзьями и семьёй помогает легче переносить трудности. Скорректировать рабочий график: умение говорить «нет» второстепенным делам и делегирование задач помогают избежать перегрузки.

Хотя стресс сам по себе, вероятно, не вызывает хроническую гипертонию, умение справляться с эмоциями помогает защитить сосуды от критических повреждений в долгосрочной перспективе.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.