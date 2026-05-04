Лор назвала скрытую причину насморка и головной боли

Идеально ровная носовая перегородка — редкость. Примерно у 8 из 10 человек она искривлена, однако большинство этого не замечает или не видит связи между симптомами и строением носа. Врач-оториноларинголог, пластический хирург Ольга Чернова рассказала «Рамблеру», к каким неочевидным последствиям могут привести деформации внутри носа и когда нужна септопластика — операция по исправлению носовой перегородки.

© Rabizo/iStock.com

Что такое септопластика

Это операция по коррекции формы носовой перегородки. В отличие от ринопластики (изменения формы носа), её цели исключительно функциональные, а не эстетические.

Суть вмешательства в частичном удалении, перестановке или выравнивании деформированных фрагментов носовой перегородки — костно-хрящевой ткани, которая разделяет носовую полость на две половины.

Почему возникает искривление носовой перегородки

Статистика показывает, что идеально ровную перегородку имеют всего 20% населения. У большинства наблюдаются гребни, шипы и другие деформации. Чаще всего это врождённая анатомическая особенность. Как уточняют врачи Cleveland Clinic, иногда перегородка повреждается или искривляется во время родов, и по мере роста проблема усугубляется.

Также деформация может появиться:

после травм (в том числе полученных в детстве);

из-за неравномерного роста костей и хрящей;

вследствие длительного вдыхания едких веществ, например на вредном производстве.

Как правильно промывать нос: полная инструкция

© Wikimedia Commons

Когда нужна септопластика

Само по себе искривление не считается болезнью, скорее это анатомическая особенность. Однако, если становится трудно дышать или появляются другие симптомы, нужно лечение, в том числе хирургическое.

«Один из самых распространённых мифов — что об искривлении носовой перегородки человек точно знал бы. На самом деле многие годами живут с этой проблемой, принимая её последствия за норму. Самый очевидный симптом — затруднённое носовое дыхание, чаще одностороннее. Пациент привыкает дышать ртом, особенно ночью, и не воспринимает это как патологию». Чернова Ольга Васильевна врач-оториноларинголог, пластический хирург, к. м. н., куратор направления «Оториноларингология» сети клиник «Семейная»

Также с искривлением перегородки могут быть связаны:

Хронические и рецидивирующие синуситы. Нарушение аэродинамики в носу приводит к застою слизи в околоносовых пазухах, создавая условия для воспаления.

Нарушение аэродинамики в носу приводит к застою слизи в околоносовых пазухах, создавая условия для воспаления. Храп и синдром обструктивного апноэ. Искривлённая перегородка создаёт препятствия для воздуха, что провоцирует вибрацию мягких тканей и остановки дыхания во сне.

Искривлённая перегородка создаёт препятствия для воздуха, что провоцирует вибрацию мягких тканей и остановки дыхания во сне. Головные и лицевые боли. Шипы и гребни перегородки могут давить на слизистую оболочку противоположной стенки носа, вызывая раздражение нервных окончаний.

Шипы и гребни перегородки могут давить на слизистую оболочку противоположной стенки носа, вызывая раздражение нервных окончаний. Снижение качества жизни. Постоянная сухость в носу, частые кровотечения и быстрая утомляемость из-за гипоксии.

«Отдельно стоит сказать о хронической усталости и снижении концентрации. Когда человек годами не высыпается из-за нарушенного дыхания, это сказывается на качестве жизни комплексно: появляются раздражительность, снижение работоспособности, ухудшение памяти. Пациенты обычно не связывают эти жалобы с носом и обращаются только к неврологу или терапевту, хотя здесь нужна консультация лор-хирурга», — говорит врач.

Как проходит операция

Современная септопластика — это малоинвазивная процедура. Операция в среднем занимает от 30 до 90 минут.

Подготовка. Включает стандартный предоперационный комплекс (анализы крови, ЭКГ, осмотр терапевта) и компьютерную томографию (КТ) пазух носа.

Анестезия. Чаще всего используется общий наркоз, но в некоторых случаях возможна местная анестезия.

Реабилитация. Сразу после операции в носу остаются сплинты (силиконовые пластины), поддерживающие перегородку. В этот период возможен дискомфорт и умеренная боль. Через несколько дней их удаляют, но из-за отёка слизистой носовое дыхание может быть затруднено. Восстановление дыхания занимает около одной-двух недель, но на заживление кости и хряща внутри носа уходит несколько месяцев. В этот период важно ограничивать физические нагрузки и отказаться от бань и саун.

© romaset/iStock.com

Храп и и остановка дыхания: как современная медицина предлагает лечить апноэ во сне

Частые вопросы

В каком возрасте можно делать септопластику?

Септопластику не рекомендуют делать детям и подросткам, пока окончательно не сформируются лицевые кости.

«Операция в этот период может нарушить нормальное развитие. Исключение составляют экстренные ситуации — например, тяжёлая травматическая деформация с критическим нарушением дыхания. В таких случаях решение принимают индивидуально», — комментирует лор-хирург.

Верхней возрастной границы для плановой септопластики нет. Ограничением могут стать сердечно-сосудистые болезни, но сам по себе возраст противопоказанием не считается.

Можно ли совместить с ринопластикой?

Да, если пациент нуждается в исправлении перегородки и одновременно хочет изменить форму носа, эти операции можно сделать за один раз.

«Такая операция называется риносептопластикой. Она позволяет одновременно устранить анатомическую причину нарушения дыхания и скорректировать внешний вид носа. Особенно актуально это для пациентов, у которых искривление перегородки стало следствием травмы: в таких случаях деформация может затрагивать и наружные структуры носа, и перегородку одновременно», — комментирует пластический хирург.

Важно. Риносептопластика — более сложное вмешательство, чем изолированная септопластика. Это операция на стыке функциональной и эстетической хирургии. Поэтому важно, чтобы операцию делал врач, который специализируется именно на риносептопластике.

Остаются ли шрамы?

При септопластике все манипуляции обычно проводят через разрезы внутри ноздрей. На коже лица следов вмешательства не остаётся.

Главное о септопластике

Само по себе искривление носовой перегородки не считается показанием для септопластики — операции по её исправлению. Хирургическое лечение показано, если есть значимое затруднение носового дыхания, частые синуситы, апноэ или головные боли. Решение о необходимости вмешательства должен принимать отоларинголог после оценки функционального состояния дыхательных путей. Важно помнить, что септопластика не решает эстетических проблем, но её можно совместить с ринопластикой — исправлением формы носа.

Текст проверила Ольга Чернова, врач-оториноларинголог, пластический хирург, к. м. н., куратор направления «Оториноларингология» сети клиник «Семейная», стаж 8 лет.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования