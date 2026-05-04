Офтальмологи развеяли миф, что экраны портят зрение

Многие убеждены, что синий свет от мониторов постепенно разрушает сетчатку и ведёт к необратимой потере зрения. Разобрались, почему доказательная медицина не считает гаджеты причиной близорукости и что на самом деле вредит глазам.

Откуда пошёл миф

Заблуждение, что зрение портится, если долго смотреть на что-то с близкого расстояния, возникло более 400 лет назад. Немецкий астроном Иоганн Кеплер считал, что стал близоруким из-за того, что много читал. В XIX веке врачи даже советовали использовать специальные подголовники, чтобы ученики не наклонялись слишком низко к книгам. С развитием цифровых технологий этот миф трансформировался, и место книг в нём заняли телевизоры, экраны компьютеров и смартфонов.

После публикации лабораторных исследований, в которых клетки в чашках Петри и подопытные животные подвергались интенсивному воздействию синего света и теряли зрение, это убеждение прочно закрепилось в массовом сознании. Однако условия экспериментов были мало похожи на то, как человеческий глаз взаимодействует с монитором в реальной жизни. Дозы излучения были слишком большими, а свет исходил не от компьютерных дисплеев. Поэтому Американская академия офтальмологов считает, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств, что синий свет вызывает близорукость (миопию) или повреждения сетчатки.

Что говорит современная медицина

Офтальмологи подчёркивают: количество синего света, исходящего от экранов, очень мало по сравнению с его естественным уровнем в солнечном свете (хотя он может нарушить циркадные ритмы и испортить сон). Реальная проблема не в спектре света, а в цифровом перенапряжении (астенопии). Когда человек долго смотрит на экран или в книгу, частота моргания снижается вдвое: с обычных 15 раз в минуту до 5-7 раз. Это приводит к пересыханию слизистой, жжению, размытости зрения и головным болям. Такое перенапряжение глаз может быть неприятным, но обычно оно быстро проходит, если дать глазам отдохнуть.

Почему на самом деле портится зрение

Статистика показывает: за 20 лет случаев близорукости стало больше в три раза. Однако цифровые технологии виноваты в этом только косвенно. В обзорной статье, опубликованной в журнале Nature, говорится, что решающим фактором для миопии становятся дефицит яркого дневного света. Для нормального развития глаза ребёнку необходимо проводить около трёх часов в день на улице. Яркий свет стимулирует выброс дофамина в сетчатке, который служит природным сигналом, останавливающим избыточный рост глазного яблока в длину (а это основная причина миопии). В помещении добиться нужной яркости трудно. В среднем уровень освещения в домах и офисах редко превышает 500 люкс, а на улице даже в пасмурный день он может быть 10 000 люкс. Поэтому гаджеты способствуют ухудшению зрения опосредованно, удерживая людей в помещении с тусклым освещением.

