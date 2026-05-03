Врачи объяснили, когда дежавю — это повод срочно пройти обследование

На несколько секунд вам кажется, что этот разговор, место или ситуация уже когда-то были. Разобрались, почему возникает дежавю, когда оно считается нормой и в каких случаях лучше обратиться к врачу.

О чём речь?

Déjà vu в переводе с французского — «уже виденное». Этим термином называют феномен мнимой знакомости. То есть человек уже якобы знаком с этой ситуацией, разговором, ощущением или обстановкой, хотя столкнулся с этим впервые. Обычно оно длится несколько секунд и быстро проходит.

Почему так происходит?

Точного ответа пока нет. Но чаще всего дежавю описывают как короткий сбой в работе памяти и узнавания. Мозг одновременно получает новую информацию и ошибочно помечает её как уже знакомую. Человек понимает, что видит эту ситуацию впервые, но ощущает, будто она уже была.

Что способствует дежавю?

Дежавю чаще замечают на фоне усталости и стресса. Когда мозг перегружен, хуже работают внимание, память и система распознавания нового опыта. В такой момент мозг может ошибочно принять новую ситуацию за уже знакомую. Дежавю чаще отмечают на фоне усталости и стресса. Возможно, когда мозг перегружен, процессы внимания и распознавания работают менее точно.

А что ещё?

Есть гипотеза, что на дежавю может влиять нейромедиатор дофамин. Он участвует в процессах памяти и внимания. Подтверждений пока немного, есть отдельный показательный клинический случай, опубликованный в Journal of Clinical Neuroscience. У здорового мужчины начались частые и интенсивные эпизоды дежавю после приёма амантадина и фенилпропаноламина — препаратов, которые ему выписали от гриппа. После их отмены эпизоды дежавю прекратились. Авторы предположили, что это могло быть связано с усилением дофаминовой активности (под воздействием препаратов) в структурах височной доли мозга.

Почему дежавю обычно длится всего несколько секунд?

Потому что это не полноценное воспоминание, а короткий сбой узнавания. Мозг на мгновение ошибочно помечает новую ситуацию как знакомую, но быстро проверяет её и не находит реального источника. Обычно система распознавания быстро исправляет эту ошибку. Поэтому дежавю вспыхивает ярко, но почти сразу исчезает, более продолжительные эпизоды встречаются значительно реже.

Если это сбой, значит ли это, что с мозгом что-то не так?

Не обязательно. Дежавю бывает у большинства здоровых людей (около 60% людей хотя бы раз испытывали его), и само по себе оно обычно не говорит о болезни.

А кто чаще всего испытывает дежавю?

Дежавю может случиться почти у любого человека, но чаще о нём сообщают:

молодые люди;

люди с хорошей памятью на сны;

люди, которые много путешествуют или часто оказываются в новой обстановке.

Вероятно, мозгу в таких условиях приходится активнее сравнивать новый опыт с уже знакомыми образами.

Почему?

Дело в том, что феномен дежавю связан с работой височной доли мозга — зоны, которая участвует в памяти и распознавании опыта. Поэтому иногда частые эпизоды дежавю заставляют врачей думать не только об усталости или стрессе, но и о неврологических нарушениях в этой области мозга, например эпилепсии (в большинстве случаев эпилептический очаг располагается именно в височной доле мозга).

То есть у людей с эпилепсией дежавю бывает чаще?

Да, такое бывает (но не у всех), особенно если речь об эпилепсии височной доли. В этом случае при эпилептическом приступе в височной доле возникает патологическая электрическая активность. Она может на секунды задеть систему распознавания опыта, и новая ситуация ошибочно воспринимается как уже пережитая.

Поэтому у части людей с эпилепсией дежавю часто возникает как не самостоятельный феномен, а составная часть эпилептической ауры — специфического ощущения, возникающего перед приступом.

При каких ещё болезнях бывают частые эпизоды дежавю?

Здесь нужно оговориться, что дежавю само по себе не считается диагнозом. Это может быть косвенным симптомом некоторых нарушений. Помимо эпилепсии это могут быть:

мигрень, особенно во время ауры или самого приступа;

тревожные расстройства;

хронический стресс;

деменция.

Когда нужно обратиться к врачу?

Редкое дежавю, которое длится пару секунд и быстро проходит, обычно не опасно. Консультация невролога нужна, если эпизоды:

повторяются часто — например, несколько раз в неделю или чаще;

— например, несколько раз в неделю или чаще; длятся дольше нескольких секунд;

нескольких секунд; сопровождаются спутанностью, потерей ориентации или провалами в сознании;

идут вместе с головной болью, необычными запахами, тошнотой или странными ощущениями в теле;

необычными запахами, тошнотой или странными ощущениями в теле; сопровождаются дрожью, судорогами, слабостью или нарушением речи;

слабостью или нарушением речи; впервые появились в более позднем возрасте или стали заметно чаще;

мешают обычной жизни или вызывают сильную тревогу.

Главное про дежавю

Дежавю — это когда мозг воспринимает новую ситуацию так, будто она уже происходила раньше. Чаще всего это длится несколько секунд и быстро проходит. Такие эпизоды чаще возникают на фоне усталости, стресса или тревоги.

Насторожиться стоит, если дежавю повторяется часто, длится дольше обычного или сопровождается другими симптомами. В таких случаях лучше обратиться к неврологу, потому что частое дежавю иногда бывает связано с нарушениями работы височной доли мозга, в том числе с эпилепсией.

