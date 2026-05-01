Врачи объяснили, о чём говорит высокий пульс при низком давлении

Если сердце пытается «догнать» падающее давление, это может быть сигналом проблем со здоровьем. Разобрались, почему при низком давлении растёт пульс и какие болезни скрываются за этими симптомами.

© Рамблер

Низкое давление при высоком пульсе может возникать, когда организму трудно поддерживать нормальное кровообращение — из-за снижения объёма крови, расширения сосудов или нарушений работы сердца. По словам врачей Cleveland Clinic, такое сочетание может указывает на то, что проводящая (электрическая) система сердца и система контроля давления работают несогласованно.

Что происходит

Когда сердце бьётся слишком быстро, его камеры просто не успевают полностью наполниться кровью перед следующим сокращением. Это может снижать сердечный выброс и способствовать падению давления, либо быть реакцией на уже сниженное давление. Пытаясь сохранить кровоснабжение органов, организм часто отвечает на гипотонию учащением пульса.

Причины могут варьироваться от безобидных бытовых факторов до серьёзных медицинских состояний.

Внешние причины

Обезвоживание : недостаток жидкости уменьшает объём циркулирующей крови.

: недостаток жидкости уменьшает объём циркулирующей крови. Р езкая смена положения: слишком быстрый подъём с кровати иногда приводит к падению артериального давления и компенсаторному учащению пульса.

слишком быстрый подъём с кровати иногда приводит к падению артериального давления и компенсаторному учащению пульса. Интенсивные физические нагрузки или сильный стресс. В кровь выбрасываются адреналин и норадреналин, которые учащают сердцебиение и усиливают силу сокращений сердца.

или сильный стресс. В кровь выбрасываются адреналин и норадреналин, которые учащают сердцебиение и усиливают силу сокращений сердца. Беременность: изменения в системе кровообращения часто влияют на пульс и давление.

Внутренние причины

Аритмия (например, фибрилляция предсердий). Хаотичные электрические сигналы делают сокращения сердца менее эффективными.

(например, фибрилляция предсердий). Хаотичные электрические сигналы делают сокращения сердца менее эффективными. Инфекции и септический шок. Системное воспаление расширяет сосуды и повышает их проницаемость, из-за чего падает давление. В ответ сердце ускоряет ритм, чтобы поддержать кровоснабжение органов.

Системное воспаление расширяет сосуды и повышает их проницаемость, из-за чего падает давление. В ответ сердце ускоряет ритм, чтобы поддержать кровоснабжение органов. Нарушения со стороны щитовидной железы. Избыток или недостаток гормонов щитовидной железы может сказываться на работе сердечно-сосудистой системы, в том числе, на артериальном давлении.

Избыток или недостаток гормонов щитовидной железы может сказываться на работе сердечно-сосудистой системы, в том числе, на артериальном давлении. Анемия. Из-за нехватки гемоглобина кровь переносит меньше кислорода. Сердце вынуждено работать быстрее, чтобы компенсировать дефицит.

Из-за нехватки гемоглобина кровь переносит меньше кислорода. Сердце вынуждено работать быстрее, чтобы компенсировать дефицит. Внутренние кровотечения. Потеря крови уменьшает её объем в сосудах и снижает давление.

Потеря крови уменьшает её объем в сосудах и снижает давление. Анафилаксия. При аллергии резко расширяются сосуды и снижается давление. В ответ сердце ускоряет ритм.

При аллергии резко расширяются сосуды и снижается давление. В ответ сердце ускоряет ритм. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Тромб нарушает кровоток через лёгкие и снижает сердечный выброс. В ответ развивается тахикардия.

Когда это становится опасным?

Если ситуация произошла однократно (например, вы резко встали или перегрелись на солнце), это не повод для паники. Однако если эпизоды повторяются часто или длятся долго, нужно обратиться к врачу. Причиной могут быть состояния, требующие лечения.

Важно. Если низкое давление и учащенный пульс сопровождаются этими состояниями, нужно вызвать скорую помощь:

головокружение и предобморочное состояние,

одышка и боль в груди,

тошнота и затуманенное зрение,

сильная усталость.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.