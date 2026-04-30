6 травм на пикнике, защититься от которых проще простого

Шашлык — это не только вкусно, но и опасно. Ожоги бензином, порезы шампуром и вывихи на ровном месте — прямая дорога в больницу. Рассказываем, какие травмы чаще всего портят майские и как их избежать

Ожоги: угли, мангал и горючие жидкости

Ожоги — одна из самых частых травм на шашлыках. Обжечься можно не только открытым пламенем, но и раскалённым металлом мангала, шампурами, решёткой, углями или горячим жиром, который капает с мяса и вспыхивает.

Особенно опасны попытки быстро разжечь огонь с помощью бензина, спирта или других горючих жидкостей. Пламя в таких случаях может вспыхнуть и ударить в лицо, руки, одежду или волосы.

Ещё обжечься можно, когда:

человек пытается поправить шампуры голыми руками;

наклоняется слишком близко к мангалу;

раздувает угли ртом.

Помните, что угли могут выглядеть потухшими, но ещё долго остаются горячими. Если наступить на них, случайно задеть рукой или выбросить в сухую траву, это может закончиться травмой или пожаром.

Как избежать ожогов

Не используйте бензин, спирт и другие агрессивные жидкости для розжига. Лучше брать специальные средства и добавлять их только до появления огня, а не в уже горящий мангал.

Лучше брать специальные средства и добавлять их только до появления огня, а не в уже горящий мангал. Держите лицо и руки подальше от пламени. Пользуйтесь длинными щипцами, плотными перчатками или прихватками.

Пользуйтесь длинными щипцами, плотными перчатками или прихватками. Не позволяйте детям бегать рядом с мангалом и не оставляйте его без присмотра.

и не оставляйте его без присмотра. После готовки залейте угли водой или засыпьте песком и убедитесь, что они полностью остыли.

Если обожглись

Охладите ожог прохладной проточной водой 15–20 минут. Не льдом!

прохладной проточной водой 15–20 минут. Не льдом! Снимите кольца, часы, браслеты и тесную одежду рядом с ожогом, пока не появился отёк.

и тесную одежду рядом с ожогом, пока не появился отёк. Не прокалывайте пузыри.

Не мажьте ожог маслом, сметаной, спиртом, йодом или зубной пастой.

сметаной, спиртом, йодом или зубной пастой. Накройте ожог чистой сухой повязкой или стерильной салфеткой.

чистой сухой повязкой или стерильной салфеткой. Обратитесь к врачу, особенно если ожог большой, глубокий, у ребёнка, если появилась сильная боль, пузыри, обугливание кожи.

Порезы и колотые раны

Ножи, шампуры, решётки, банки, консервные крышки, стеклянные бутылки — всем этим можно порезаться. Особенно опасна нарезка на весу, на коленке или на одноразовой тарелке. Крайне опасно открывать упаковку ножом «на себя» или быстро подрезать что-то, пока другая рука занята (например, телефоном).

Колотые раны чаще связаны с шампурами. Ими легко уколоть ладонь при нанизывании мяса, случайно задеть соседа у мангала или поранить ногу, если шампуры лежат на земле остриём наружу.

Важно. В отличие от пореза, глубокий прокол хуже промывается, в рану могут попасть земля, сок сырого мяса, ржавчина или грязь с поверхности. Поэтому опасны не только кровь и боль, но и возможная инфекция. В таких случаях нужно скорее обратиться к врачу.

Как избежать порезов и колотых ран

Режьте продукты только на устойчивой доске, а не на весу и не в руках.

а не на весу и не в руках. Шампуры держите остриём вниз или в сторону от людей, не размахивайте ими и не кладите на землю острым концом наружу.

или в сторону от людей, не размахивайте ими и не кладите на землю острым концом наружу. Для нанизывания мяса лучше использовать плотные перчатки или хотя бы не торопиться.

лучше использовать плотные перчатки или хотя бы не торопиться. После готовки сразу уберите ножи и шампуры в место, недоступное детям.

Если порезались или укололись

Промойте рану чистой проточной водой.

чистой проточной водой. Если есть грязь, аккуратно уберите её чистой салфеткой.

аккуратно уберите её чистой салфеткой. Прижмите рану чистой салфеткой или бинтом на несколько минут, если из раны идёт кровь.

или бинтом на несколько минут, если из раны идёт кровь. Обработайте кожу вокруг раны водой с мылом или антисептиком. Не заливайте глубокую рану спиртом или йодом!

водой с мылом или антисептиком. Не заливайте глубокую рану спиртом или йодом! Накройте рану стерильной повязкой или пластырем.

стерильной повязкой или пластырем. Обратитесь к врачу, если рана глубокая, края расходятся, кровь не останавливается, внутри остался инородный предмет или рана загрязнена.

Важно. Если после прививки от столбняка прошло больше пяти лет, а рана грязная или глубокая, лучше как можно скорее обратиться к врачу.

Ушибы, растяжения и вывихи

Часто такие травмы происходят во время игр, например в мяч, бадминтон и другие. Земля на природе неровная, местами бывает скользкая. Поэтому один неудачный шаг может закончиться ушибом, растяжением связок или вывихом.

Некоторые особенности ушибов, растяжений и вывихов:

Ушиб, как правило, возникает после падения или удара. Появляется боль, отёк, синяк, но сустав при этом сохраняет подвижность.

как правило, возникает после падения или удара. Появляется боль, отёк, синяк, но сустав при этом сохраняет подвижность. При растяжении боль часто усиливается во время движения, а вокруг сустава быстро появляется отёк.

боль часто усиливается во время движения, а вокруг сустава быстро появляется отёк. Вывих опаснее. Сустав при этом может выглядеть неестественно. Из-за травмы двигаться становится очень больно или невозможно. В такой ситуации не стоит «вправлять» его самостоятельно, поскольку так можно повредить сосуды, нервы и связки.

Как избежать ушибов, растяжений и вывихов

Выбирайте для отдыха ровное место без ям, корней, стекла и крупных камней.

корней, стекла и крупных камней. Для активных игр лучше надевать кроссовки, а не шлёпанцы или сандалии без фиксации.

или сандалии без фиксации. Не бегайте рядом с мангалом, столом, шампурами и стеклянной посудой.

столом, шампурами и стеклянной посудой. Тяжёлые сумки и мангал переносите вдвоём, особенно по неровной земле.

Если ушиблись, потянули связку или вывихнули сустав:

Прекратите нагрузку и не пытайтесь «расходиться».

и не пытайтесь «расходиться». Приложите холод (например, лёд через ткань) на 15–20 минут.

При растяжении зафиксируйте сустав эластичным бинтом, но не перетягивайте.

эластичным бинтом, но не перетягивайте. Не грейте травму в первые сутки и не растирайте её спиртом.

в первые сутки и не растирайте её спиртом. Не пытайтесь самостоятельно вправлять вывих.

Обратитесь к врачу, если:

боль сильная;

сустав деформирован;

невозможно наступить на ногу или двигать рукой;

быстро усиливается отёк;

появляется онемение, слабость или синюшность конечности.

Важно помнить

На шашлыках опасность — не только в получении травмы. В траве и кустах могут быть клещи, поэтому после отдыха осмотрите кожу, волосы, одежду и места сгибов: шею, подмышки, пах, область за ушами.

Главное про опасности на шашлыках

Главные риски на шашлыках — ожоги, порезы, колотые раны, ушибы, растяжения и вывихи. Чаще всего они происходят из-за спешки: разжечь угли побыстрее, поправить шампур голыми руками или нарезать мясо на весу.

Большинство таких травм можно предотвратить, если следовать несложным рекомендациям по обращению с колющими, режущими предметами, а также мангалом, углями и горючим. Также нужно помнить о клещах и скоропортящихся продуктах, чтобы избежать отравления.