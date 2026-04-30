6 травм на пикнике, защититься от которых проще простого

Раули Хецеруани

Шашлык — это не только вкусно, но и опасно. Ожоги бензином, порезы шампуром и вывихи на ровном месте — прямая дорога в больницу. Рассказываем, какие травмы чаще всего портят майские и как их избежать

Ожоги: угли, мангал и горючие жидкости

Ожоги — одна из самых частых травм на шашлыках. Обжечься можно не только открытым пламенем, но и раскалённым металлом мангала, шампурами, решёткой, углями или горячим жиром, который капает с мяса и вспыхивает.

Особенно опасны попытки быстро разжечь огонь с помощью бензина, спирта или других горючих жидкостей. Пламя в таких случаях может вспыхнуть и ударить в лицо, руки, одежду или волосы.

Ещё обжечься можно, когда:

  • человек пытается поправить шампуры голыми руками;
  • наклоняется слишком близко к мангалу;
  • раздувает угли ртом.

Помните, что угли могут выглядеть потухшими, но ещё долго остаются горячими. Если наступить на них, случайно задеть рукой или выбросить в сухую траву, это может закончиться травмой или пожаром.

Как избежать ожогов

  • Не используйте бензин, спирт и другие агрессивные жидкости для розжига. Лучше брать специальные средства и добавлять их только до появления огня, а не в уже горящий мангал.
  • Держите лицо и руки подальше от пламени. Пользуйтесь длинными щипцами, плотными перчатками или прихватками.
  • Не позволяйте детям бегать рядом с мангалом и не оставляйте его без присмотра.
  • После готовки залейте угли водой или засыпьте песком и убедитесь, что они полностью остыли.
Если обожглись

  • Охладите ожог прохладной проточной водой 15–20 минут. Не льдом!
  • Снимите кольца, часы, браслеты и тесную одежду рядом с ожогом, пока не появился отёк.
  • Не прокалывайте пузыри.
  • Не мажьте ожог маслом, сметаной, спиртом, йодом или зубной пастой.
  • Накройте ожог чистой сухой повязкой или стерильной салфеткой.
  • Обратитесь к врачу, особенно если ожог большой, глубокий, у ребёнка, если появилась сильная боль, пузыри, обугливание кожи.

Порезы и колотые раны

Ножи, шампуры, решётки, банки, консервные крышки, стеклянные бутылки — всем этим можно порезаться. Особенно опасна нарезка на весу, на коленке или на одноразовой тарелке. Крайне опасно открывать упаковку ножом «на себя» или быстро подрезать что-то, пока другая рука занята (например, телефоном).

Колотые раны чаще связаны с шампурами. Ими легко уколоть ладонь при нанизывании мяса, случайно задеть соседа у мангала или поранить ногу, если шампуры лежат на земле остриём наружу.

Важно. В отличие от пореза, глубокий прокол хуже промывается, в рану могут попасть земля, сок сырого мяса, ржавчина или грязь с поверхности. Поэтому опасны не только кровь и боль, но и возможная инфекция. В таких случаях нужно скорее обратиться к врачу.

Как избежать порезов и колотых ран

  • Режьте продукты только на устойчивой доске, а не на весу и не в руках.
  • Шампуры держите остриём вниз или в сторону от людей, не размахивайте ими и не кладите на землю острым концом наружу.
  • Для нанизывания мяса лучше использовать плотные перчатки или хотя бы не торопиться.
  • После готовки сразу уберите ножи и шампуры в место, недоступное детям.
Если порезались или укололись

  • Промойте рану чистой проточной водой.
  • Если есть грязь, аккуратно уберите её чистой салфеткой.
  • Прижмите рану чистой салфеткой или бинтом на несколько минут, если из раны идёт кровь.
  • Обработайте кожу вокруг раны водой с мылом или антисептиком. Не заливайте глубокую рану спиртом или йодом!
  • Накройте рану стерильной повязкой или пластырем.
  • Обратитесь к врачу, если рана глубокая, края расходятся, кровь не останавливается, внутри остался инородный предмет или рана загрязнена.

Важно. Если после прививки от столбняка прошло больше пяти лет, а рана грязная или глубокая, лучше как можно скорее обратиться к врачу.

Ушибы, растяжения и вывихи

Часто такие травмы происходят во время игр, например в мяч, бадминтон и другие. Земля на природе неровная, местами бывает скользкая. Поэтому один неудачный шаг может закончиться ушибом, растяжением связок или вывихом.

Некоторые особенности ушибов, растяжений и вывихов:

  • Ушиб, как правило, возникает после падения или удара. Появляется боль, отёк, синяк, но сустав при этом сохраняет подвижность.
  • При растяжении боль часто усиливается во время движения, а вокруг сустава быстро появляется отёк.
  • Вывих опаснее. Сустав при этом может выглядеть неестественно. Из-за травмы двигаться становится очень больно или невозможно. В такой ситуации не стоит «вправлять» его самостоятельно, поскольку так можно повредить сосуды, нервы и связки.

Как избежать ушибов, растяжений и вывихов

  • Выбирайте для отдыха ровное место без ям, корней, стекла и крупных камней.
  • Для активных игр лучше надевать кроссовки, а не шлёпанцы или сандалии без фиксации.
  • Не бегайте рядом с мангалом, столом, шампурами и стеклянной посудой.
  • Тяжёлые сумки и мангал переносите вдвоём, особенно по неровной земле.
Если ушиблись, потянули связку или вывихнули сустав:

  • Прекратите нагрузку и не пытайтесь «расходиться».
  • Приложите холод (например, лёд через ткань) на 15–20 минут.
  • При растяжении зафиксируйте сустав эластичным бинтом, но не перетягивайте.
  • Не грейте травму в первые сутки и не растирайте её спиртом.
  • Не пытайтесь самостоятельно вправлять вывих.

Обратитесь к врачу, если:

  • боль сильная;
  • сустав деформирован;
  • невозможно наступить на ногу или двигать рукой;
  • быстро усиливается отёк;
  • появляется онемение, слабость или синюшность конечности.

Важно помнить

На шашлыках опасность — не только в получении травмы. В траве и кустах могут быть клещи, поэтому после отдыха осмотрите кожу, волосы, одежду и места сгибов: шею, подмышки, пах, область за ушами.

Главное про опасности на шашлыках

Главные риски на шашлыках — ожоги, порезы, колотые раны, ушибы, растяжения и вывихи. Чаще всего они происходят из-за спешки: разжечь угли побыстрее, поправить шампур голыми руками или нарезать мясо на весу.

Большинство таких травм можно предотвратить, если следовать несложным рекомендациям по обращению с колющими, режущими предметами, а также мангалом, углями и горючим. Также нужно помнить о клещах и скоропортящихся продуктах, чтобы избежать отравления.

