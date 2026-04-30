6 травм на пикнике, защититься от которых проще простого
Шашлык — это не только вкусно, но и опасно. Ожоги бензином, порезы шампуром и вывихи на ровном месте — прямая дорога в больницу. Рассказываем, какие травмы чаще всего портят майские и как их избежать
Ожоги: угли, мангал и горючие жидкости
Ожоги — одна из самых частых травм на шашлыках. Обжечься можно не только открытым пламенем, но и раскалённым металлом мангала, шампурами, решёткой, углями или горячим жиром, который капает с мяса и вспыхивает.
Особенно опасны попытки быстро разжечь огонь с помощью бензина, спирта или других горючих жидкостей. Пламя в таких случаях может вспыхнуть и ударить в лицо, руки, одежду или волосы.
Ещё обжечься можно, когда:
- человек пытается поправить шампуры голыми руками;
- наклоняется слишком близко к мангалу;
- раздувает угли ртом.
Помните, что угли могут выглядеть потухшими, но ещё долго остаются горячими. Если наступить на них, случайно задеть рукой или выбросить в сухую траву, это может закончиться травмой или пожаром.
Как избежать ожогов
- Не используйте бензин, спирт и другие агрессивные жидкости для розжига. Лучше брать специальные средства и добавлять их только до появления огня, а не в уже горящий мангал.
- Держите лицо и руки подальше от пламени. Пользуйтесь длинными щипцами, плотными перчатками или прихватками.
- Не позволяйте детям бегать рядом с мангалом и не оставляйте его без присмотра.
- После готовки залейте угли водой или засыпьте песком и убедитесь, что они полностью остыли.
Если обожглись
- Охладите ожог прохладной проточной водой 15–20 минут. Не льдом!
- Снимите кольца, часы, браслеты и тесную одежду рядом с ожогом, пока не появился отёк.
- Не прокалывайте пузыри.
- Не мажьте ожог маслом, сметаной, спиртом, йодом или зубной пастой.
- Накройте ожог чистой сухой повязкой или стерильной салфеткой.
- Обратитесь к врачу, особенно если ожог большой, глубокий, у ребёнка, если появилась сильная боль, пузыри, обугливание кожи.
Обгорел — намажь сметану: разоблачаем вредный народный совет
Порезы и колотые раны
Ножи, шампуры, решётки, банки, консервные крышки, стеклянные бутылки — всем этим можно порезаться. Особенно опасна нарезка на весу, на коленке или на одноразовой тарелке. Крайне опасно открывать упаковку ножом «на себя» или быстро подрезать что-то, пока другая рука занята (например, телефоном).
Колотые раны чаще связаны с шампурами. Ими легко уколоть ладонь при нанизывании мяса, случайно задеть соседа у мангала или поранить ногу, если шампуры лежат на земле остриём наружу.
Важно. В отличие от пореза, глубокий прокол хуже промывается, в рану могут попасть земля, сок сырого мяса, ржавчина или грязь с поверхности. Поэтому опасны не только кровь и боль, но и возможная инфекция. В таких случаях нужно скорее обратиться к врачу.
Как избежать порезов и колотых ран
- Режьте продукты только на устойчивой доске, а не на весу и не в руках.
- Шампуры держите остриём вниз или в сторону от людей, не размахивайте ими и не кладите на землю острым концом наружу.
- Для нанизывания мяса лучше использовать плотные перчатки или хотя бы не торопиться.
- После готовки сразу уберите ножи и шампуры в место, недоступное детям.
Если порезались или укололись
- Промойте рану чистой проточной водой.
- Если есть грязь, аккуратно уберите её чистой салфеткой.
- Прижмите рану чистой салфеткой или бинтом на несколько минут, если из раны идёт кровь.
- Обработайте кожу вокруг раны водой с мылом или антисептиком. Не заливайте глубокую рану спиртом или йодом!
- Накройте рану стерильной повязкой или пластырем.
- Обратитесь к врачу, если рана глубокая, края расходятся, кровь не останавливается, внутри остался инородный предмет или рана загрязнена.
Важно. Если после прививки от столбняка прошло больше пяти лет, а рана грязная или глубокая, лучше как можно скорее обратиться к врачу.
10 опасностей, которые подстерегают на даче
Ушибы, растяжения и вывихи
Часто такие травмы происходят во время игр, например в мяч, бадминтон и другие. Земля на природе неровная, местами бывает скользкая. Поэтому один неудачный шаг может закончиться ушибом, растяжением связок или вывихом.
Некоторые особенности ушибов, растяжений и вывихов:
- Ушиб, как правило, возникает после падения или удара. Появляется боль, отёк, синяк, но сустав при этом сохраняет подвижность.
- При растяжении боль часто усиливается во время движения, а вокруг сустава быстро появляется отёк.
- Вывих опаснее. Сустав при этом может выглядеть неестественно. Из-за травмы двигаться становится очень больно или невозможно. В такой ситуации не стоит «вправлять» его самостоятельно, поскольку так можно повредить сосуды, нервы и связки.
Как избежать ушибов, растяжений и вывихов
- Выбирайте для отдыха ровное место без ям, корней, стекла и крупных камней.
- Для активных игр лучше надевать кроссовки, а не шлёпанцы или сандалии без фиксации.
- Не бегайте рядом с мангалом, столом, шампурами и стеклянной посудой.
- Тяжёлые сумки и мангал переносите вдвоём, особенно по неровной земле.
Если ушиблись, потянули связку или вывихнули сустав:
- Прекратите нагрузку и не пытайтесь «расходиться».
- Приложите холод (например, лёд через ткань) на 15–20 минут.
- При растяжении зафиксируйте сустав эластичным бинтом, но не перетягивайте.
- Не грейте травму в первые сутки и не растирайте её спиртом.
- Не пытайтесь самостоятельно вправлять вывих.
Можно ли мыться и мочить гипс при переломах: разбор
Обратитесь к врачу, если:
- боль сильная;
- сустав деформирован;
- невозможно наступить на ногу или двигать рукой;
- быстро усиливается отёк;
- появляется онемение, слабость или синюшность конечности.
Важно помнить
На шашлыках опасность — не только в получении травмы. В траве и кустах могут быть клещи, поэтому после отдыха осмотрите кожу, волосы, одежду и места сгибов: шею, подмышки, пах, область за ушами.
Главное про опасности на шашлыках
Главные риски на шашлыках — ожоги, порезы, колотые раны, ушибы, растяжения и вывихи. Чаще всего они происходят из-за спешки: разжечь угли побыстрее, поправить шампур голыми руками или нарезать мясо на весу.
Большинство таких травм можно предотвратить, если следовать несложным рекомендациям по обращению с колющими, режущими предметами, а также мангалом, углями и горючим. Также нужно помнить о клещах и скоропортящихся продуктах, чтобы избежать отравления.