Учёные выяснили, что рыбий жир не всегда полезен для мозга

Исследование Медицинского университета Южной Каролины показало, что польза добавок с рыбьим жиром для восстановления мозга после травм может быть преувеличена.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Cell Reports, в экспериментальных моделях на клетках и мышах эти добавки препятствовали заживлению после повторяющихся лёгких черепно-мозговых травм.

Позаботьтесь о финансовом здоровье с умными помощниками.

Исследование, возглавляемое нейробиологом Ондером Албайрамом, показало следующие ключевые моменты:

Роль ЭПК (EPA). Ученые обнаружили, что одна из омега-3 жирных кислот — эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) — при накоплении в мозге связана с «метаболической уязвимостью», которая снижает способность тканей восстанавливаться.

Различие между ЭПК и ДГК. Докозагексаеновая кислота (ДГК/DHA) играет важную структурную роль в нервной ткани и обычно рассматривается как полезная для мозга. Но ЭПК в мозге идёт по другому биологическому пути. В лабораторных экспериментах её избыток мешал восстановлению сосудов.

Влияние на сосуды. В экспериментах на клетках человеческого мозга ЭПК ослабляла функции восстановления эндотелия (клеток, выстилающих сосуды изнутри) и подавляла сигналы, способствующие росту новых сосудов.

Когнитивные последствия. В моделях на мышах длительный приём рыбьего жира после повторных ударов по голове приводил к ухудшению пространственного обучения и памяти, а также к накоплению тау-белка в коре головного мозга, что характерно для нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера.

Косвенное подтверждение на человеческих тканях

Чтобы проверить выводы, исследователи проанализировали ткани мозга людей, страдавших при жизни хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ) из-за повторных травм головы. Анализ подтвердил нарушение баланса жирных кислот и изменений в генах, отвечающих за стабильность сосудов и метаболизм. Это совпадает с результатами, полученными на животных моделях.

Чем полезен рыбий жир: польза для сердца и мозга

Важные уточнения

Это исследование не значит, что обычный приём омега-3 у здоровых людей вреден. Доктор Албайрам подчёркивает, что не призывает полностью отказаться от рыбьего жира. но предлагает учитывать нюансы:

Эффект добавки зависит от состояния организма, длительности приёма и конкретной ситуации, например, наличия травмы.

Нельзя однозначно утверждать, что именно рыбий жир стал причиной изменений в тканях мозга людей с ХТЭ, так как невозможно учесть все переменные их образа жизни и диеты.

Исследование можно считать отправной точкой для развития «персонализированного питания» в нейронауке, чтобы лучше понимать, как добавки влияют на мозг в долгосрочной перспективе.

Следующим шагом станет изучение механизмов того, как именно рыбий жир с высоким содержанием ЭПК поглощается и распределяется в организме.

