«Безумный» мёд и карамбола: экзотика с маркетплейсов, которая может убить

Аделина Ахунова
Гончаров Михаил Юрьевич

Иногда гастрономическое любопытство и вера в народную медицину могут довести до реанимации. Пары ложек дикого мёда с маркетплейсов или сока звёздного фрукта достаточно, чтобы вызвать проблемы с сердцем или почками. Доктор биологических наук, ботаник Михаил Гончаров рассказал «Рамблеру», какие доступные продукты на самом деле ядовиты и кому нужно быть особенно осторожным, пробуя экзотику.

Названы три экзотических народных средства, которые могут быть опасны
Горький миндаль и косточки абрикоса

Ядра этих растений содержат амигдалин. В процессе пищеварения это вещество распадается, выделяя синильную кислоту.

«Синильная кислота и её соли (наиболее известен цианистый калий) — смертельно опасные яды. Она связывается с железом в ферменте цитохромоксидазе, из-за чего ткани перестают усваивать кислород. Развивается острая тканевая гипоксия, при этом содержание кислорода в крови может оставаться высоким. В тяжёлых случаях смерть наступает в течение нескольких минут из-за нарушений работы мозга и остановки дыхательного центра».

Гончаров Михаил Юрьевичботаник, доктор биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии СПХФУ

По словам биолога, внешне горький миндаль похож на безопасный сладкий, но на практике летальный исход из-за случайного отравления маловероятен. У горького ореха характерный запах и неприятный вкус.

Однако на маркетплейсах горький миндаль продают как средство от болезней, в том числе рака. Потенциальную пользу амигдалина для здоровья действительно активно изучают. Есть данные о его противовоспалительном, антибактериальном и иммуномодулирующем действии, но нужны дополнительные исследования, чтобы их подтвердить. Противораковый эффект горького миндаля остаётся недоказанным. Зато известны случаи отравления среди пациентов, которые пытались лечить им злокачественные опухоли.

«Амигдалин содержится и в семенах многих других косточковых культур из группы сливовых, прежде всего в персике, абрикосе, черёмухе. Употребление их семян в больших количествах тоже может быть опасным», — предупреждает биолог Михаил Гончаров.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания установило ориентировочную острую референсную дозу (количество вещества, которое может быть принято в пищу без ощутимого риска для здоровья) для продуктов, содержащих амигдалин. Для взрослых она составляет 20 мкг на килограмм веса. Это примерно 1–2 ядра горького миндаля или косточки абрикоса в день.

Как БАДы вредят здоровью: 4 клинических случая

Гималайский «безумный» мёд

Его производят гималайские гигантские пчёлы — особый вид, обитающий в высокогорных районах Непала, Индии и Бутана. Они собирают нектар с горных рододендронов, в которых содержатся грайанотоксины — природные яды, защищающие растения от насекомых. Эти вещества не разрушаются при переработке нектара, поэтому попадают в готовый мёд.

Грайанотоксины действуют на нервно-мышечную ткань и в небольших дозах могут вызвать эйфорию (отсюда название «безумный»).

Гималайский мёд используют в народной медицине как средство от высокого давления, язвенной болезни и в качестве афродизиака. Эффективность такого лечения не доказана, зато осложнения хорошо задокументированы. Передозировка «безумным» мёдом вызывает нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардию (замедление сердечного ритма), резкое падение давления, фибрилляцию предсердий и прочее. Главная сложность в том, что концентрация токсина в готовом продукте зависит от сезона, региона и конкретной партии. Поэтому установить на глаз безопасную дозу невозможно. В описанных в литературе случаях симптомы появлялись после потребления от 5 до 30 граммов мёда.

Эффект Парацельса: как яды становятся лекарствами

Некоторые страны, например Южная Корея, запретили ввоз этого продукта. В России такого запрета нет: «безумный» мёд можно купить на маркетплейсах.

Карамбола

Это экзотический фрукт с кисло-сладким вкусом, в разрезе напоминающий звезду. Его часто используют для украшения десертов, а на маркетплейсах продаются чаи и соки из него, которые якобы помогают контролировать уровень сахара в крови.

Карамбола (Averrhoa carambola) содержит нейротоксин карамбоксин и большую дозу щавелевой кислоты. Такая комбинация может быть токсична для ослабленных почек.

«В норме карамбоксин легко выводится почками и серьёзной опасности не представляет, но людям с тяжёлой почечной недостаточностью и пациентам с мочекаменной болезнью (с оксалатными камнями) этот плод противопоказан. Также из-за большого количества щавелевой и аскорбиновой кислот карамболу не рекомендуют людям с гастритом и язвенной болезнью, так как она может вызвать обострение», — говорит ботаник.

Если слишком много и долго есть этот фрукт, последствия могут быть и у здоровых людей. Известны случаи, когда пациенты оказывались в больнице с поражением почек из-за попыток лечить соком карамболы сахарный диабет.

Главное о токсинах в экзотических фруктах и орехах

Мёд, орехи или фрукты воспринимаются как безопасная еда, хотя в отдельных случаях могут быть токсичны. Например, гималайский «безумный» мёд содержит грайанотоксины. Даже небольшое количество такого мёда может вызывать нарушения сердечного ритма, резкое падение давления и неврологические симптомы. Горький миндаль и косточки абрикоса содержат амигдалин, который в организме превращается в цианид и может привести к удушью, судорогам и остановке дыхания. Фрукт-звезда карамбола содержит карамбоксин и щавелевую кислоту, которые способны вызывать поражение почек.

Текст проверил Михаил Гончаров, доктор биологических наук, ботаник, доцент СПФХУ.

Важные исследования

  1. Нефротоксичность и нейротоксичность после употребления карамболы (Averrhoa carambola): обзор литературы
  2. Оценка рисков для здоровья, связанных с наличием цианогенных гликозидов в продуктах питания, отличных от сырых абрикосовых косточек
  3. «Безумный» мёд: применение, опьяняющее/отравляющее действие, диагностика и лечение
Видео по теме от RUTUBE