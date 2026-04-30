Врач рассказала, чем полезна босоногая обувь и кому она противопоказана

Босоногая обувь, известная как barefoot, становится всё более популярной. Считается, что она укрепляет мышцы ног, предотвращает деформацию стоп, улучшает осанку и делает походку более правильной. Врач лечебной физкультуры медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова рассказала «Рамблеру», кому такая обувь подойдёт, а кому противопоказана.

Что такое босоногая обувь

Это гибкие модели с очень тонкой подошвой, широким носком и отсутствием перепада высоты между пяткой и носком. Человек в них чувствует себя почти как без обуви. Такие варианты выпускают и для взрослых, и для детей.

Тесная или неподходящая по размеру обувь может вызывать дискомфорт, в том числе чувство онемения или усталости ног. Высокий каблук (начиная от 5 см) смещает центр тяжести вперёд и может увеличивать нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

У босоногой обуви, напротив, широкий мысок, который не сжимает пальцы. При ходьбе основная нагрузка распределяется между пяткой и передним отделом стопы, особенно областью большого пальца. Удобная и в меру свободная обувь снижает риск деформации стоп при длительном ношении.

Кроме того, тонкая подошва помогает мозгу лучше считывать информацию о поверхности, это полезно для координации и, возможно, снижает вероятность травм — вывихов и разрывов связок.

«Плоская подошва перераспределяет нагрузку на мышцы ног и способствует сохранению правильной осанки. Гибкость подошвы заставляет работать продольный и поперечный своды стопы, включаются мышцы голени и формируется другой стереотип движения. Такая обувь рекомендована людям с широкой стопой и вальгусной деформацией первого пальца (так называемой шишкой)». Данилова Римма Фаридовна врач ЛФК компании СберЗдоровье

Кому нельзя носить босоногую обувь

Несмотря на пользу, такая обувь подходит не всем. Она противопоказана при:

Заболеваниях стоп и некоторых неврологических расстройствах (например, ДЦП), где нужна специальная или ортопедическая обувь с супинатором, жёстким задником и индивидуальными стельками.

Слабости связочного аппарата стопы, когда необходима дополнительная поддержка для восстановления правильного стереотипа движения и снижения риска травм.

Состояниях после инсульта, при снижении мышечного тонуса или параличе нижних конечностей — здесь нужна обувь с хорошей амортизацией и поддержкой, чтобы предотвратить падения.

Нарушениях кровообращения в стопах, в том числе при диабетической стопе.

Слишком большой нагрузке на свод стопы, например при пяточной шпоре или лишнем весе. В таких случаях нужна более толстая амортизирующая подошва и каблук до 5 см — это способствует снижению воспаления надкостницы и ахиллова сухожилия.

Вальгусной установке стоп и плоскостопии — по показаниям нужны специальные стельки-вкладыши.

Как правильно переходить на босоногую обувь

«Главные правила выбора: отсутствие противопоказаний, точный размер и качественные натуральные материалы, которые позволяют ногам дышать. Если врач разрешил полностью перейти на босоногую обувь, начинать следует с 1–2 часов ходьбы по ровной гладкой поверхности, постепенно увеличивая время. Мышцам и связкам нужно привыкнуть», — рекомендует врач.

Появление усталости, дискомфорта или других жалоб при ношении любой обуви — повод обратиться к ортопеду.

Главное о босоногой обуви

Босоногая обувь (barefoot) — это гибкие модели с тонкой подошвой, широким носком и отсутствием перепада высоты между пяткой и носком, которые позволяют чувствовать поверхность почти как босиком. Среди потенциальной пользы: укрепление мышц ног, предотвращение деформации стоп, улучшение осанки и походки, снижение риска травм (вывихов, разрывов связок). Такая обувь особенно рекомендована людям с широкой стопой.

Однако она подходит не всем: противопоказания включают заболевания стоп, некоторые неврологические расстройства (например, ДЦП), слабость связочного аппарата стопы и другие. При отсутствии противопоказаний переходить на босоногую обувь нужно постепенно: начинать с 1–2 часов ходьбы по ровной гладкой поверхности, увеличивая время по мере привыкания мышц и связок. Важно выбирать точный размер и натуральные материалы. При появлении усталости, дискомфорта или других жалоб следует обратиться к ортопеду.

Текст проверила врач ЛФК компании СберЗдоровье Римма Данилова, стаж 7 лет.

