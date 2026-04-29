Учёные рассказали, как снизить вред сидячей работы и продлить жизнь

Новые данные показывают неожиданные риски сидячей работы для здоровья. Вот четыре факта, после которых захочется сделать физкультминутку в офисе.

Критический порог — 10,5 часов

12-летнее наблюдение за офисными работниками подтвердило: у тех, кто большую часть рабочего дня проводят сидя, риск общей смертности на 16% выше, чем у тех, кто активен на работе. Причём вероятность смерти именно от болезней сердца и сосудов превышает средние показатели сразу на 34%.

Исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology, определило порог сидения, после которого риски заметно повышаются. Оно составило 10 часов 30 минут. Если сидеть дольше, существенно повышается риск смерти. Конечно, это условная цифра. Экспертные организации не называют конкретных диапазонов, но сходятся во мнении: чем меньше сидеть, тем лучше.

Даже один день имеет значение

Гиподинамия снижает чувствительность тканей к инсулину. Клетки начинают хуже поглощать глюкозу, что повышает риск диабета 2-го типа. Исследования показывают, что метаболизм реагирует на неподвижность быстрее, чем может казаться. В условиях эксперимента у добровольцев уже после одного дня бездействия чувствительность тканей к инсулину падала на 39% (при условии, что объём потребляемых калорий был обычным).

Сидение и стояние лучше чередовать

Работу на ногах традиционно считают вредной из-за нагрузки на сосуды, однако научные данные показывают, что для сердечно-сосудистой системы сидячая работа хуже. Классический пример — исследование 1958 года, в котором участвовали работники общественного транспорта. Авторы выяснили, что кондукторы автобусов, которые постоянно стояли и ходили, почти в два раза реже страдали от ишемической болезни сердца, чем водители тех же маршрутов.

Современные исследования подтверждают: замена сидячего положения на стоячее идёт на пользу сердечно-метаболическому здоровью.

Тренировки после работы полезны, однако есть «но»

Опасность длительного сидения сохраняется даже для тех, кто занимается спортом. Крупный метаанализ показал: если человек тренируется один час в день, но до этого сидит 10-12 часов, негативный эффект от неподвижности всё равно сохраняется. Поэтому важно делать короткие физкультминутки в течение рабочего дня. Исследование Колумбийского университета показало, что пятиминутная разминка каждые 30 минут положительно влияет на уровень глюкозы и давление.

Поэтому важно сокращать время сидения и делать перерывы на работе, а не просто ходить в зал после офиса.

