Учёные нашли вирус, который может стать причиной следующей пандемии

После пандемии COVID-19 учёные начали активно изучать вирусы, которые в будущем могут также преодолеть межвидовой барьер и спровоцировать новую эпидемию. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что группа вирусов из Африки может стать потенциальным кандидатом на эту роль.

© Malcolm Schuyl/FLPA/www.globallookpress.com

Авторы статьи изучали альфа-коронавирусы — это «родственники» обычных простудных вирусов и COVID-19, основными носителями которых считают летучих мышей. Чтобы проникнуть в организм человека, они должны связаться со специфическими белками на поверхности клеток. Они служат своего рода «замком», к которому вирус подбирает подходящий молекулярный ключ.

Раньше считалось, что у альфа-коронавирусов есть два способа попасть в человеческую клетку, «взломав» белки ACE2 и APN. Теперь выяснилось, что вирусы сердценосных летучих мышей (Cardioderma cor) в Кении потенциально могут использовать ранее неизвестный путь. В лабораторных условиях они смогли использовать для заражения белок CEACAM6.

Почему это важно

Белок CEACAM6 широко экспрессируется (синтезируется на основе информации, заложенной в генах) в лёгких человека. Это делает орган удобной мишенью для этой группы вирусов.

Похожие вирусы встречаются не только в Кении, они есть у летучих мышей в России и Китае. Правда, африканские виды гораздо лучше взаимодействуют именно с человеческой версией белка CEACAM6.

Стоит ли паниковать?

Причин для паники пока нет. Учёные проверили кровь людей, живущих рядом с этими летучими мышами в Кении, и не нашли признаков массового заражения. Это означает, что вирус пока не научился передаваться человеку.

Это исследование можно считать работой на опережение. Зная о новом потенциальном пути передачи, учёные могут заранее начать разработку лекарств и вакцин, чтобы не быть застигнутыми врасплох, если вирус когда-нибудь преодолеет межвидовой барьер.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.