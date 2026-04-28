Риск болезней сохраняется спустя годы после похудения

По итогам десятилетнего наблюдения учёные обнаружили, что следы перенесённого ожирения в иммунных клетках могут сохраняться годами после снижения веса. Эта «память» может способствовать хроническому воспалению и потенциально объяснять часть повышенного риска заболеваний, связанных с ожирением.

Известно, что при ожирении нарушается в том числе работа иммунной системы, но остаётся открытым вопрос: почему риск многих болезней (диабета, сердечно-сосудистых патологий, некоторых видов рака) сохраняется высоким даже после похудения? Целью новой работы, опубликованной в журнале EMBO Reports, было выяснить, остаётся ли в иммунных клетках «след» (молекулярная память) ожирения после потери веса и как долго он влияет на здоровье, а также понять, как именно эти изменения нарушают работу иммунной системы.

Чтобы получить максимально детальную картину, эксперты под руководством профессора Клаудио Мауро из Бирмингемского университета разработали сложный дизайн исследования, которое длилось 10 лет. Они взяли иммунные клетки у четырёх групп людей:

у пациентов с ожирением, получавших инъекции для похудения;

у пациентов с редким генетическим синдромом Альстрёма (раннее детское ожирение) и здоровых людей для сравнения;

у участников 10-недельной программы физических упражнений (брали кровь и жировую ткань);

а также у людей с нормальным весом и с ожирением, перенёсших операции по замене тазобедренного или коленного сустава.

Кроме того, учёные изучали мышей на диете с высоким содержанием жиров. Основной упор был сделан на анализ эпигенетических изменений — в частности, метилирования ДНК (процесса, при котором специальные метки присоединяются к молекулам ДНК, меняя активность генов без изменения самой последовательности ДНК).

Основные выводы оказались следующими. Во-первых, ожирение оставляет долговременную метку на ДНК иммунных клеток — Т-хелперов (CD4+ лимфоцитов). Эти метки (маркеры) буквально «прилипают» к ДНК и меняют работу генов.

Во-вторых, эта «память ожирения» сохраняется на несколько лет после того, как человек похудел, то есть даже при достижении нормального веса иммунные клетки продолжают вести себя так, будто ожирение сохраняется.

В-третьих, память влияет на два ключевых клеточных процесса: аутофагию (механизм «самоочистки», при котором клетка перерабатывает свои повреждённые части) — этот процесс нарушается, и иммунное старение — клетки быстрее изнашиваются и хуже работают. Из-за этого люди, похудевшие даже надолго, остаются в группе риска по диабету 2-го типа, раку и другим воспалительным заболеваниям. Авторы предполагают, что при длительном удержании нормального веса эти изменения могут постепенно ослабевать.

Впрочем, есть и обнадёживающая новость. Исследователи предлагают перепрофилировать уже существующие препараты (например, ингибиторы SGLT2), которые показали многообещающие результаты в снижении воспаления. Это может помочь быстрее снять эпигенетическую метку и восстановить нормальную работу иммунитета. Как отметил профессор Мауро, кратковременная потеря веса может не сразу снизить риск некоторых заболеваний, связанных с ожирением, включая диабет 2-го типа и некоторые виды рака. Вместо этого постоянный контроль веса после потери приведёт к тому, что «память ожирения» будет медленно угасать в течение нескольких лет.