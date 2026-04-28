Учёные дали 5 советов как спасти память после 50 лет

С возрастом могут происходить изменения памяти, но их выраженность сильно различается у разных людей. Однако после 50 лет на забывчивость влияют и неочевидные причины. Разобрались, какие показатели здоровья связаны с памятью и что стоит обсудить с врачом, если провалы стали более заметными.

Плохой сон

Короткий и рваный сон может отражаться на памяти. По данным Centers for Disease Control and Prevention, у пожилых людей плохой ночной сон связан с проблемами внимания и памяти. Если человек долго не получает качественного отдыха, забывчивость может усиливаться, а вместе с ней — спутанность и трудности с концентрацией.

Высокое давление

Давление влияет не только на сердце, но и на мозг. Исследование American Heart Association показало: у людей среднего и старшего возраста высокое давление связано с более быстрым снижением мыслительных функций, включая потерю памяти. При этом контроль показателей помогает замедлить ухудшение памяти и других функций мозга.

Диабет и скачки сахара

Диабет тоже связан с риском проблем с памятью. Высокий сахар со временем повреждает сосуды, в том числе сосуды мозга. Из-за этого ухудшается кровообращение в мозге, а человеку становится сложнее запоминать новую информацию и учиться. Опасны и резкие падения сахара: они тоже могут влиять на внимание и память.

Лекарства

Часть препаратов может давать «туман» в голове и провалы в памяти, особенно после 50–65 лет. Лекарства с антихолинергическим действием — то есть препараты, которые могут замедлять передачу сигналов в нервной системе, — у пожилых людей могут быть связаны с ухудшением памяти и мыслительных функций у пожилых. Такой эффект встречается у некоторых средств от аллергии, бессонницы, депрессии и проблем с мочевым пузырём.

Депрессия

Депрессия после 50 не всегда выглядит типично (подавленное настроение, утрата интереса, нарушения сна и т.д.). Иногда человек сначала замечает забывчивость, рассеянность и ощущение, что голова работает медленнее. По данным National Institute on Aging, депрессия у пожилых людей может сопровождаться проблемами с памятью, поэтому такие жалобы стоит обсуждать с врачом, а не списывать только на возраст.

