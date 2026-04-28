Названы три привычки, которые незаметно убивают сердце

Сердце редко страдает из-за одного пропущенного занятия спортом, случайного переедания или бессонной ночи. Гораздо опаснее действия, которые повторяются каждый день и постепенно повышают нагрузку на сосуды и сердечную мышцу. Врач-кардиолог, к. м. н. Екатерина Майборода рассказала «Рамблеру», какие из них опаснее всего.

Значительная часть рисков для сердца не возникает внезапно. По оценке World Heart Federation, до 80% сердечно-сосудистых болезней можно предотвратить: чаще всего они связаны с факторами, на которые человек может влиять, — курением, питанием, низкой физической активностью, лишним весом и другими привычками.

«Именно поэтому кардиологи говорят не столько о разовых срывах, сколько о накопительном эффекте образа жизни. В молодости сердце и сосуды могут долго компенсировать нагрузку, но с возрастом этот запас прочности постепенно снижается». Майборода Екатерина Леонидовна врач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к. м. н.

Вот какие привычки вредят сердцу сильнее всего.

Курить или долго находиться рядом с курящими

ВОЗ связывает курение табака с 20% смертей от ишемической болезни сердца.

Никотин опасен не только потому, что вызывает зависимость. В научном обзоре Nicotine and Vascular Dysfunction отмечается, что он способен нарушать работу сразу несколькими способами. Он влияет на нервную регуляцию сердечного ритма и давления, а также напрямую воздействует на клетки сосудистой стенки. Сначала человек может не замечать этих изменений, потому что они происходят постепенно: сосуды хуже расширяются и сужаются, их стенки начинают перестраиваться. Однако со временем такие нарушения повышают риск серьёзных заболеваний — атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта, а также опасного расширения брюшной аорты.

«Сигареты, вейпы, кальяны, никотиновые стики — всё это ухудшает состояние сосудов. Для сердца это одна из самых токсичных привычек. Даже нерегулярное курение не считается безопасным и может негативно влиять на сосуды. Даже если человек курит мало или не каждый день, сосуды всё равно повреждаются», — объясняет врач.

Сидеть большую часть дня

По словам врача-кардиолога, долгое сидение вредно для сердца, потому что в таком режиме сердечно-сосудистая система почти не получает нормальной нагрузки. Кровь хуже циркулирует в нижней части тела, мышцы не помогают венам возвращать кровь к сердцу, замедляется обмен веществ, а со временем это может способствовать повышению давления, набору веса, нарушению уровня сахара и холестерина.

Вред долгого сидения не всегда полностью компенсируется тем, что человек потом идёт на тренировку или на прогулку. Даже если человек выполняет часть рекомендаций по активности, длительное сидение само по себе остаётся фактором риска. Движение полезно, но если до этого человек 8–10 часов почти не менял положения, сосуды и обмен веществ всё равно испытывают нагрузку. По данным исследования, опубликованного в Journal of the American College of Cardiology, больше 10,5 часа недостаточной подвижности в день были связаны с повышенным риском сердечной недостаточности и сердечно-сосудистой смерти даже у людей, которые выполняли рекомендации по физической активности.

Постоянно есть слишком солёную и ультрапереработанную еду

Ещё одна привычка, которая бьёт по сердцу, — избыток соли и частое употребление ультрапереработанных продуктов. Это не только фастфуд, но и колбасы, сосиски, снеки, соусы, полуфабрикаты, сладкие напитки, готовые завтраки и магазинная выпечка.

Соль связана с артериальным давлением. Чем больше натрия поступает с едой, тем выше нагрузка на сосуды. Со временем это может способствовать развитию гипертонии — одного из главных факторов риска инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. По данным ВОЗ, взрослым рекомендуется употреблять менее 2000 мг натрия в день — это меньше 5 г соли (примерно одна чайная ложка). При этом значительная часть соли часто поступает из готовых продуктов.

Ультрапереработанная еда опасна не только солью. В ней часто много сахара, насыщенных жиров и калорий, но мало клетчатки и полезных веществ. Такой рацион повышает риск лишнего веса, нарушений уровня сахара и холестерина, а значит, создаёт дополнительную нагрузку на сердце.

Связь подтверждают и крупные исследования. В работе, опубликованной в BMJ, высокое потребление ультрапереработанных продуктов было связано с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней.

Как и в случае с другими привычками, опасен не один бутерброд с колбасой или пакет чипсов, а регулярность. Если солёная и готовая еда становится основой рациона, сердце каждый день сталкивается с лишней нагрузкой.

Главное о том, что вредит сердцу

Сердцу вредят не разовые срывы, а привычки, которые повторяются изо дня в день. Курение, вейпы и кальяны ухудшают состояние сосудов и повышают риск ишемической болезни сердца и инфаркта. Долгое сидение тоже создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Даже вечерняя прогулка или 10 тысяч шагов не всегда полностью компенсируют 8–10 часов без движения. Ещё один опасный фактор — избыток соли и ультрапереработанной еды. Такой рацион может способствовать повышению давления, набору веса, нарушениям уровня сахара и холестерина. Чем дольше эти привычки остаются частью образа жизни, тем выше накопительный риск для сердца и сосудов.

Текст проверила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Екатерина Леонидовна Майборода, стаж 28 лет.

